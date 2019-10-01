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С днем пожилого человека! Мы гордимся вами и очень хотим, чтобы ваши энергия, мудрость и сила духа никогда не иссякали

Дорогие земляки! С днем пожилого человека!

Из года в год 1 октября мы чествуем старшее поколение – родителей, бабушек и дедушек, тех, с кого хочется брать пример и кому бесконечно выражать благодарность.

Каждая семья держится на любви и памяти старшего поколения. Вы даете молодежи как корни, так и крылья. Ваша поддержка и вера всегда ценны для младшего поколения, а золотой запас знаний и жизненного опыта уверенно позволяет строить будущее.

Отрадно, что многие из вас по-прежнему бодро идут по жизни, сохраняют активную жизненную позицию и остаются в авангарде добрых дел. Наши серебряные волонтеры, Совет ветеранов, клубы и творческие коллективы ведут бурную деятельность, в пример многим. Не зря говорят, зрелый человек стоит четверых.

Мы гордимся вами и очень хотим, чтобы ваши энергия, мудрость и сила духа никогда не иссякали. Пусть в доме всегда будут верные друзья, любимые дети и внучата, а в душе поют соловьи! Светлых и добрых дней! Будьте здоровы!


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01 октября в 09:45, просмотров: 657, комментариев: 0


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