​И почему же сургутяне не голосуют?

Всего около пяти тысяч сургутян проголосовали за благоустройство одного из общественных пространств, а для получения региональных и федеральных денег нужно 28 тысяч участников этих «выборов». Как же так? – сокрушаются с экранов телевизоров и страниц информагентств представители и эксперты администрации. Ведь среди «кандидатов» – проект парка «За Саймой», за сохранение которого ратовали десятки тысяч человек, и куда они все подевались? Почему же они не голосуют?

И действительно, почему же?

Ну, во-первых, 28 тысяч – это очень даже немало, считай – 10 процентов всех избирателей города. Что город сделал для их активности на нынешних импровизированных благоустроительных выборах? Фактически ничего. К началу кампании вышло по одной новости на каждом городском ресурсе и на сайте администрации. В нынешнем быстром мире информационных перегрузок подобный призыв по своей заметности и эффективности равен чиху мыши в работающем цеху металлургического завода.

Уже только потом, через пару недель, когда стало понятно, что народ тотально не воспринял тему с этим голосованием, в администрации начали шевелиться и проводить новые брифинги, показывать проекты, напоминать, стимулировать. Если бы подобное началось хотя бы за две недели ДО – был бы хоть какой-то разговор.

Во-вторых, даже нынешняя интенсивность призыва сургутян к голосованию не имеет и пяти процентов мощности, которую власти направляют на реальные выборы. Понятно, что реальная кампания – это важно, это политика, это отчетность перед администрацией президента и все такое. Но и тут не шутки: либо город заплатит 160 млн рублей за парк «За Саймой», либо 800.

Вложить в кампанию хотя бы миллион рублей – чтобы люди ходили по домам, проводили встречи, повесить баннеры (с рекламщиками можно было договориться, чтобы заплатить только за печать), подключить ресурс соцсетей на полную катушку. Если бы об этом задумались – можно было бы постараться притащить в голосовалку (это даже не избирательный участок!) более-менее внятное количество людей.

Ну, и в-третьих. Я считаю, это самое главное.

Ребята, если вы все последние годы занимались ровно уничтожением института выборов, расплющиванием ощущения людей, что от них что-то зависит, и не хотите разговаривать с согражданами на их языке, то не удивляйтесь, что горожане не проявляют активности после ваших призывов.

Конечно, все не тотально плохо: конкретно городская власть откатывала обратно плохие решения, вызывавшие раздражение сургутян, сделала портал, где худо-бедно реагирует на высказывания и проблемы. Но нужно понимать: после планомерного убивания своей репутации и уважения со стороны сограждан в течение многих лет нельзя просто так взять восстановить все по щелчку пальцев. Восстанавливать придется долго, трудно, и не факт, что получится.

Так что если городской или региональной власти потребуется активное участие горожан для реализации чего-то или получения каких-то ништяков, то лучше сразу представить, что это выборы, и подключить соответствующие информационные и административные ресурсы – так хотя бы врачи с учителями и нефтяниками (частично) на условные участки условно придут.