16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  64,4156   EUR  70,3161  

​И почему же сургутяне не голосуют?

Всего около пяти тысяч сургутян проголосовали за благоустройство одного из общественных пространств, а для получения региональных и федеральных денег нужно 28 тысяч участников этих «выборов». Как же так? – сокрушаются с экранов телевизоров и страниц информагентств представители и эксперты администрации. Ведь среди «кандидатов» – проект парка «За Саймой», за сохранение которого ратовали десятки тысяч человек, и куда они все подевались? Почему же они не голосуют?

И действительно, почему же?

Ну, во-первых, 28 тысяч – это очень даже немало, считай – 10 процентов всех избирателей города. Что город сделал для их активности на нынешних импровизированных благоустроительных выборах? Фактически ничего. К началу кампании вышло по одной новости на каждом городском ресурсе и на сайте администрации. В нынешнем быстром мире информационных перегрузок подобный призыв по своей заметности и эффективности равен чиху мыши в работающем цеху металлургического завода.

Уже только потом, через пару недель, когда стало понятно, что народ тотально не воспринял тему с этим голосованием, в администрации начали шевелиться и проводить новые брифинги, показывать проекты, напоминать, стимулировать. Если бы подобное началось хотя бы за две недели ДО – был бы хоть какой-то разговор.

Во-вторых, даже нынешняя интенсивность призыва сургутян к голосованию не имеет и пяти процентов мощности, которую власти направляют на реальные выборы. Понятно, что реальная кампания – это важно, это политика, это отчетность перед администрацией президента и все такое. Но и тут не шутки: либо город заплатит 160 млн рублей за парк «За Саймой», либо 800.

Вложить в кампанию хотя бы миллион рублей – чтобы люди ходили по домам, проводили встречи, повесить баннеры (с рекламщиками можно было договориться, чтобы заплатить только за печать), подключить ресурс соцсетей на полную катушку. Если бы об этом задумались – можно было бы постараться притащить в голосовалку (это даже не избирательный участок!) более-менее внятное количество людей.

Ну, и в-третьих. Я считаю, это самое главное.

Ребята, если вы все последние годы занимались ровно уничтожением института выборов, расплющиванием ощущения людей, что от них что-то зависит, и не хотите разговаривать с согражданами на их языке, то не удивляйтесь, что горожане не проявляют активности после ваших призывов.

Конечно, все не тотально плохо: конкретно городская власть откатывала обратно плохие решения, вызывавшие раздражение сургутян, сделала портал, где худо-бедно реагирует на высказывания и проблемы. Но нужно понимать: после планомерного убивания своей репутации и уважения со стороны сограждан в течение многих лет нельзя просто так взять восстановить все по щелчку пальцев. Восстанавливать придется долго, трудно, и не факт, что получится.

Так что если городской или региональной власти потребуется активное участие горожан для реализации чего-то или получения каких-то ништяков, то лучше сразу представить, что это выборы, и подключить соответствующие информационные и административные ресурсы – так хотя бы врачи с учителями и нефтяниками (частично) на условные участки условно придут.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 15:18, просмотров: 238, комментариев: 5


QR код
Комментарии:
Швондер
не нравится
Сегодня в 15:37
ДЩ, пошукай там в анналах, какое это по счету голосование? Стопицотдесятое? Вот и ответ будет
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 15:58
Зачем изобретать велосипед. Викторина и хотя бы врачи
с учителями и нефтяниками (массово) на условные участки условно придут.

Альберт Леонов
не нравится
Сегодня в 16:44
Странные люди эти чиновники, вроде живут рядом с нами в одном городе, а думают совсем по другому...
Сами себе придумали, сами между собой решили, а люди голосуйте!
Нате! Выкусите!
У людей кто нить спросил, чего ИМ надо?!
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 16:51
…ну, хлеба и зрелищ.
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 17:05
Жду не дождусь, когда ДЩ запарится пробуждать сознательность граждан отыгрывая ящик пива.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

​Власти Югры не собираются достраивать здание сургутского морга

​Власти Югры не собираются достраивать здание сургутского морга
Это экономически нецелесообразно
Анастасия Семихатских Сегодня в 15:11
276 3
На дачах Сургута уже третий год проблемы с электричеством. Никто не понимает почему

На дачах Сургута уже третий год проблемы с электричеством. Никто не понимает почему
Илья Низовских Сегодня в 10:29
509 0
Рад поздравить всех причастных с Днем работника дошкольного образования

Рад поздравить всех причастных с Днем работника дошкольного образования
Анатолий Сименяк, председатель думы Сургутского района Сегодня в 09:31
330 0
Отвечаем на пять вопросов о том, как и зачем митрополит Югры возглавил православную церковь во Вьетнаме и Филиппинах

Отвечаем на пять вопросов о том, как и зачем митрополит Югры возглавил православную церковь во Вьетнаме и Филиппинах
И почему это называют историческим событием
Дмитрий Щеглов 26 сентября в 16:05
753 6
​Федеральные политологи в очередной раз пророчат отставку Наталье Комаровой. Почему это происходит и стоит ли верить

​Федеральные политологи в очередной раз пророчат отставку Наталье Комаровой. Почему это происходит и стоит ли верить
Дмитрий Щеглов 26 сентября в 11:03
773 3
​Мы исключаем саму возможность любой накрутки подписчиков и привлечения ботов к аккаунту губернатора

​Мы исключаем саму возможность любой накрутки подписчиков и привлечения ботов к аккаунту губернатора
Комментарий к новости о якобы большом количестве ботов в Instagram Натальи Комаровой
Департамент общественных связей Югры 25 сентября в 19:10
849 3
​«Сейчас уже даже наказывать некого»: По чьей вине в очередной раз откладывается строительство улицы Маяковского в Сургуте

​«Сейчас уже даже наказывать некого»: По чьей вине в очередной раз откладывается строительство улицы Маяковского в Сургуте
Интервью с директором МКУ «Управление капитального строительства» Владимиром Никитиным
Анастасия Семихатских 25 сентября в 11:25
4075 10
Дмитрий Щеглов

​Вопросы будущим концессионерам
Народ наблюдает за гигантским потоком кипятка, бьющим из-под земли и приводящим к отключению горячей воды и тепла даже в холодное время года, и дает комментарии в СМИ по типу: «Ну вот, каждый год одно и то же»
Дмитрий Щеглов 25 сентября в 09:33
702 2
Дмитрий Щеглов

Правильное харакири госаппарата
Сокращать нужно не чиновников. Сокращать нужно государственные амбиции и желание засунуть свой нос в каждую щель, стать затычкой в каждой бочке
Дмитрий Щеглов 24 сентября в 14:19
988 3
Аргументов против введения эксперимента с самозанятыми пока больше, и спешить с его введением в Югре не стоило

Аргументов против введения эксперимента с самозанятыми пока больше, и спешить с его введением в Югре не стоило
Анна Чурманова, генеральный директор Сургутской торгово-промышленной палаты 24 сентября в 12:42
1005 1
​Югра включится в федеральный эксперимент по легализации самозанятых. Пять вопросов о том, как изменится жизнь югорчан

​Югра включится в федеральный эксперимент по легализации самозанятых. Пять вопросов о том, как изменится жизнь югорчан
Дмитрий Щеглов 24 сентября в 12:37
928 3
«Я волком бы выгрыз...». Как в Сургуте четыре года не могут построить продолжение улицы Маяковского

«Я волком бы выгрыз...». Как в Сургуте четыре года не могут построить продолжение улицы Маяковского
Анастасия Семихатских 24 сентября в 10:28
1103 4
​Вы пенсионер и вам не полностью компенсировали проезд к месту отдыха?! Ошибка или умысел?

​Вы пенсионер и вам не полностью компенсировали проезд к месту отдыха?! Ошибка или умысел?
Женщина пояснила, что после подачи документов в Пенсионный Фонд РФ в Сургуте ей вернули стоимость билетов без учета различных сборов, а это, на минуточку, около 3000 рублей
Дмитрий Нечепуренко, депутат думы Сургута 23 сентября в 17:57
1314 13
Что делать, если детская площадка не освещена? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ

Что делать, если детская площадка не освещена? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ
Спойлер: дело придется брать в свои руки
Алёна Кожевова 23 сентября в 15:55
626 3
​По городу можно только плавать

​По городу можно только плавать
На перекрестке Мелик-Карамова – Югорской есть ливневая канализация, но она посреди перекрестка и выше уровня той воды, которая должна в нее стекать! Это как?! Чьи руки это делали?!
Альберт Леонов, сургутянин 23 сентября в 11:51
727 6
Каждый за себя, да еще и против всех. Зато против каждого противостоит цельный государственный аппарат

Каждый за себя, да еще и против всех. Зато против каждого противостоит цельный государственный аппарат
Сергей Бражников, читатель siapress.ru 23 сентября в 09:15
770 13
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2018.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Щеглов Дмитрий Николаевич
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика