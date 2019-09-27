​Власти Югры не собираются достраивать здание сургутского морга

Правительство Ханты-Мансийского автономного округа сообщило о своих намерениях относительно недостроенного здания сургутского бюро судмедэкспертизы: данный объект не отвечает действующим требованиям, а завершение его строительства без изменения функционального назначения экономически не обосновано.

Напоминаем, что речь идет о долгострое, расположенном на улице Каролинского в Сургуте. Его начали возводить в 1998 году. За семь лет (по 2005 год) были построены двухэтажные здания патологоанатомического корпуса и отделения судмедэкспертизы. В 2007 году объект был исключен депздравом округа из подпрограммы «Развитие материально-технической базы учреждений здравоохранения». В 2008-м стройку заморозили. А в 2013 году функции реализации госполитики в сфере здравоохранения перешли депздраву Югры. Так что Сургут оказался не в состоянии самостоятельно распоряжаться своими объектами здравоохранения. И моргом — тоже.

«Актом осмотра от 28 сентября 2018 года техническое состояние объекта с 2014 года осталось неизменным. Категория технического состояния конструкций оценивается как «ограничено-работоспособное техническое состояние» и имеет физический износ 50%», — сообщает департамент здравоохранения округа в ответ на запрос СИА-ПРЕСС.

Зданию необходимо проведение следующих работ: замена конструкций кровли, укрепление кирпичных стен и перегородок, устранение дефектов плит перекрытий и монолитных участков, очистка металлоконструкций от коррозии и так далее.

«Учитывая вышеизложенное, считается экономически нецелесообразным вложение финансовых средств на восстановительные работы и завершение строительства данного объекта», — резюмирует департамент здравоохранения Югры.

Тут стоит обратить внимание вот на какие цифры:

Бюро располагается в Сургутской окружной клинической больнице. Ежегодно в отделении проводится порядком 1400 аутопсий и освидетельствование потерпевших, обвиняемых лиц более 8 тысяч человек. При это во время проектирования СОКБ не планировалось, что там будут работать судмедэксперты. Учитывались лишь потребности патологоанатомической службы с расчетом на 100 тысяч человек населения. Можно представить, насколько загружено отделение сейчас, когда в городе проживает в три раза больше сургутян.

А ведь сургутский филиал КУ «Бюро судебно-медицинской экспертизы» помимо Сургута обслуживает Сургутский район, прилегающие сельские поселения, близ расположенные нефтяные промыслы и родовые угодья коренных малочисленных народов Севера. И специалисты бюро вынуждены со всем этим справляться:

«На сегодняшний день филиал «Отделение в городе Сургуте» с поставленными целями задачами по проведению судебно-медицинских исследований трупов, судебно-медицинских экспертиз и освидетельствования потерпевших, обвиняемых и иных лиц, справляется в полном объеме, качественно и в срок», — сказано в ответе депздрава Югры за подписью замдиректора Владислава Нигматуллина.

Там же говорится, что вопрос о строительстве нового здания Бюро находится в стадии проработки.

Однако стоит сопоставить два факта: то, что в Сургуте мало какие объекты вводятся в эксплуатацию вовремя (например, Перинатальный центр, 50-метровый бассейн, продолжение улиц Маяковского) и то, что к 2030 году местные власти жаждут увидеть полумиллионное население города.

Так что у судмедэкспертов и патологоанатомов будет очень много работы. И очень мало места.