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Новый герб - это ужас

Стилизация под имперскую геральдику забавна, но. Насколько это все актуально?

Понятно, что это спущено сверху. Понятно, что новая геральдика призвана продемонстрировать державность, имперскость, брутальность. Стилизация под имперскую геральдику забавна, но. Насколько это все актуально? Чем нынешний герб - качественный и доходчивый графически - не удовлетворяет?

Зачем два одинаковых флага?

Зачем эти медведи-монстры?

Зачем утки-глухари то ли с рогами, то ли с коронами на голове? Если это оленьи рога, не слишком ли глупа анимация? Если завуалированная корона - то намёк на что? На монархию?

Зачем тогда, собственно, еще одна, явная корона во главе всего этого бреда?

Не является ли единственной задачей с придумыванием нового герба отвлечь народ от насущного: от инфляции, от пустеющих, но дорожающих полок в магазинах, от дорожающей, но ухудшающейся коммуналки, от чего угодно, что привлекает внимание людей к их реальным повседневным проблемам и что составляет настоящий, а не симулятивный их запрос к власти?

Наверное, свистопляска с гербами сейчас пойдет по всей стране.


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Сегодня в 14:50, просмотров: 305, комментариев: 2


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Комментарии:
6xz34e
не нравится
Сегодня в 15:29
Уважаемый Тарас!Вы правы.Жизненный фильм.Первый "кадр"-название аэропорта, второй "кадр"-рисунок герба и т.д. А девиз-"денег некуда девать!"...
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 15:46
Герб конечно стремный, но ассоциации которые он вызывает вполне соответствует государственному управлению в Югре. На сургутском гербе вообще можно вороватого клоуна с бубенчиками изобразить.

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