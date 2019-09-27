Новый герб - это ужас

Понятно, что это спущено сверху. Понятно, что новая геральдика призвана продемонстрировать державность, имперскость, брутальность. Стилизация под имперскую геральдику забавна, но. Насколько это все актуально? Чем нынешний герб - качественный и доходчивый графически - не удовлетворяет?

Зачем два одинаковых флага?

Зачем эти медведи-монстры?

Зачем утки-глухари то ли с рогами, то ли с коронами на голове? Если это оленьи рога, не слишком ли глупа анимация? Если завуалированная корона - то намёк на что? На монархию?

Зачем тогда, собственно, еще одна, явная корона во главе всего этого бреда?

Не является ли единственной задачей с придумыванием нового герба отвлечь народ от насущного: от инфляции, от пустеющих, но дорожающих полок в магазинах, от дорожающей, но ухудшающейся коммуналки, от чего угодно, что привлекает внимание людей к их реальным повседневным проблемам и что составляет настоящий, а не симулятивный их запрос к власти?

Наверное, свистопляска с гербами сейчас пойдет по всей стране.