На дачах Сургута уже третий год проблемы с электричеством. Никто не понимает почему

В дачном кооперативе «Ветеран», который территориально относится к Сургуту, уже больше двух лет год продолжаются проблемы с электроэнергией. Электричество поступает с недостаточным напряжением, из-за чего электроприборы выбивает из сети. Иногда свет и вовсе отключают. Жильцы жалуются на поставщика электричества, (по их словам это управление электросетевого хозяйства, которое относится к «Сургутнефтегазу»), но в диспетчерской отвечают, что у них все в порядке:

«На линию к Ветерану и Рябинушке поступает нормально. Если у них проблемы с напряжением, значит дело в линиях электропередач или в кооперативе».

Дачники говорят, что проблема точно не с их стороны. Житель кооператива Александр рассказал, что в прошлом году все вложились в покупку новой трансформаторной подстанции. Она принимает электроэнергию с ЛЭП, преобразует ее, и дальше ток расходится по кооперативу.

«Проблема не у нас. Мы даже нанимали фирму, которая замеряет входящее электричество. Они приехали, делали замеры с нашей подстанции. Выяснилось, что это к нам по линиям поступает меньше энергии, чем нужно», — объясняет Александр.

Корреспонденту СИА-ПРЕСС эксперт Вадим объяснил, что в таких случаях проблема может быть с одной из трех сторон:

У кооператива слабая старая подстанция, которая не может осилить входящий ток. Теорию опровергают дачники. Поставщик энергии дает меньше, чем нужно. Эту теорию опровергают диспетчеры. Ветхие провода на опорах ЛЭП не пропускают достаточно электричества. На эту проблему ссылаются обе стороны, но ее опровергает эксперт:

«Объясню доходчиво. Электроэнергию можно представить как воду, а провода как водопровод. Можно пустить большой поток воды, но если труба узкая, она не пропустит воду в полном объеме. На ЛЭПах провода, грубо говоря, толстенные, они могут проводить очень много энергии, и сложно представить, чтобы проблема была с их пропускной способностью, даже если они старые», — рассказал эксперт.

Напомним, СИА-ПРЕСС освещал эту ситуацию в начале года, когда кооперативы «Автомобилист», «Кедровый бор», «Ветеран» и «Рябинушка» на 15 часов остались без света. Спустя месяц проблема повторилась.

Ситуация остается неясной, а подача электричества непостоянной.