Дорогие друзья!

Рад поздравить всех причастных с Днем работника дошкольного образования!

В этой профессии нет случайных людей. Ведь дети, как полиграфы, быстро определяют искренность намерений, прислушиваются только к тем, кто любит безусловно и способен отдаваться без остатка.

Воспитатели - энтузиасты с огромным сердцем и сильным внутренним стержнем. Они маневрируют между дисциплиной и чутким отношением, умеют взглянуть на мир глазами ребенка, ни на секунду не забывая об ответственности. Это настоящее искусство, требующее больших душевных и эмоциональных затрат.

Система дошкольного образования Сургутского района постоянно развивается: открываются новые и ремонтируются работающие учреждения, вводятся дополнительные группы и альтернативные формы обучения. Более 8000 ребят посещают детские сады и за каждым из них стоит заботливый наставник и целая команда профессионалов.

Заведующие, воспитатели и нянечки, методисты, педагоги, повара, мастера порядка и чистоты - все вы выполняете важную и благородную задачу, создаете лучшие условия для гармоничного развития юных жителей района.

Примите слова благодарности за ваш бесценный труд и верность педагогическому долгу, душевную щедрость и терпение!

Желаю вам вдохновения и творческой энергии, ярких событий, удачных проектов, обожающих воспитанников и отзывчивых родителей!