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​Сургут должен заработать на амортизации тепловых сетей, если отдаст их в концессию

Прочитал статью- размышление депутата думы Сургута Кириленко А.М. и был крайне изумлен, что еще кто-то, кроме меня (щучу), знает так глубоко тему амортизации, тему ее формирования и необходимости использования ее только строго по назначения – строительство новых объектов.

На абсолютно правильную статью сургутского депутата, представитель возможного концессионера – компании «СТС» выразился, по-моему, как-то непонятно,соединив амортизацию старых и новых активов концессии.

Поэтому решил еще раз разъяснить уважаемой сургутской общественности тонкости учета амортизации, немного усовершенствовав предложение Кириленко А.М.

Итак. Любая услуга, которая предоставляется организации или гражданину имеет цену и себестоимость. Цена – это сумма денег, за которую продают услугу. Себестоимость – это сумма, которую пришлось потратить, чтобы создать для вас эту услугу.

Себестоимость всегда состоит из пяти элементов (упрощенно) – материалы, амортизация, заработная плата, взносы с заработной платы и прочие затраты. По-другому не бывает никогда. Представим на примере, что себестоимость услуги «ТЕПЛО» составляет 100 рублей. Из них на элемент «Материалы» приходится 35 рублей, на элемент «Амортизация» – 20 рублей, на элемент «Заработная плата» – 30 рублей, на элемент «Взносы с заработной платы» – 9 рублей, на элемент «Прочие затраты» – 6 рублей. Итого 100 рублей затрат.

Как вы думаете, какой элемент в себестоимости влечет за собой трату денег у производителя, а какой нет? Вам на это вопрос ответил сургутский депутат Кириленко. Материалы (газ, вода) производитель услуги оплачивает «живыми деньгами», заработную плату «живыми деньгами» перечисляет своим работникам, взносы оплачивает государству, прочие затраты оплачивает другим организациям также реальными перечислениями денежных средств. Но только не амортизацию.

Кто же заплатил за амортизацию зданий, оборудования, чтобы выпускать услугу «ТЕПЛО»? Заплатил тот, кто когда-то много лет назад построил весь комплекс ЖКХ. Применительно к Сургуту, построил комплекс ЖКХ – город, то есть все горожане – мы с вами вместе. Из этого следует простой и понятный вывод – сумму амортизации (в примере – 20 рублей) производитель услуги «ТЕПЛО» должен отдать нам с вами. А мы уж решим, что с этой суммой делать, а именно какие вопросы дальнейшего развития жилищно-коммунального комплекса города решить.

Или, как предлагает депутат Кириленко, обязать производителя услуги (концессионера) инвестировать в ЖКХ нашего города. Что делать с этими деньгами – возвращать городу или инвестировать от концессионера – вопрос дискуссионный, но то, что сумма амортизации не принадлежит «производителю» (то есть концессионеру) вопрос однозначный. А сумма амортизации всегда в себестоимости услуги «ТЕПЛО», кто бы это тепло не производил.

Но если вы, дорогие читатели думаете, что на этом вопрос амортизации заканчивается, то ошибаетесь. Наше государство параллельно экономическому (бухгалтерскому) учету создало еще один вид учета – налоговый, который определяет порядок расчета и уплаты налогов. Чтобы не грузить вас сложными «трехэтажными» текстами скажу, что компания, взявшая в концессию объекты ЖКХ условного города N, экономит в части налога на прибыль.

Экономит 20 процентов (ставка налога на прибыль в РФ) от суммы амортизации. В нашем условном примере – 4 дополнительных рубля (20 руб. * 20%). Но ведь это тоже наши денюжки, ведь эта экономия по налогам возникла, хоть и косвенно, за счет наших затрат в прошлые годы.

Вот и получается, что городу, по моему мнению, в проект концессионного соглашения (если оно будет) нужно внести обязательные условия – ежемесячный расчет и перевод на счета города суммы амортизации в виде «Амортизационного платежа», а также расчет и перевод суммы на те же счета города сумм «Налогового амортизационного платежа». Итого 24 рубля в нашем условном примере.

Ну а чтобы, у условного концессионера не было проблем с расчетом суммы амортизации и налоговой выгоды с амортизации, в соглашении о концессии необходимо строго установить рыночную стоимость передаваемого имущества и никак не ниже существующей в учете. А также правильный срок полезного использования передаваемого оборудования – никак не больше существующего. Это нужно для корректного расчета амортизации в налоговом учете.

И кстати. Все вышеописанное никак не отменяет стандартную плату по договору концессии – так сказать «концессионные платежи». Ну вот как-то так.

Зачем я это все так подробно пишу? Хочу, чтобы весь город понимал, что мы хотим получить от этой концессии – получим ли мы действительно модернизированную систему ЖКХ (я тогда буду счастлив больше всех) или концессионер в конце срока в -цать лет вернет нам переамортизированную труху, а нам ее еще и разгребать придется.

Если соглашение о концессии на ЖКХ и будет, то оно обязательно должно строго и полностью учитывать права сургутян и защищать их от, вдруг, недобросовестного, хоть и временного концессионера.


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Сегодня в 08:28, просмотров: 518, комментариев: 6


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Комментарии:
Флудер
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Сегодня в 10:19
Вероятно Антону, как бухгалтеру, можно доверять в разъяснении по этому вопросу. Но тогда возникает вопрос:
почему с такими "нормальными" объяснения и выступает "общественник" на инициативе, а не специалисты администрации на зарплате или депутаты в счёт своих косвенных интересов?
Они:
1) Не компетентны?
2) Или не заинтересованы?
3) или наоборот, заинтересованы в обратном?
Dochimacho
не нравится
Сегодня в 11:02
Сургуту конце сия не нужна, что и подтвердил Полукеев. А ему верить можно.
йося Dochimacho
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Сегодня в 11:13
Полукееву верить Нужно, а так же! Уставом города адма обязана обеспечивать нас теплом водой и электричеством, ОБЯЗАНА, как оно будет это делать, пох., концессия, рецессия, прогрессия, агрессия, какая мне разница!
ТЫ! чиновник, которого я нанаял на работу, или ТЫ! депутат, которого я направил в Орган предсавлять мои интересы, Что? Какая выгода будет мне от всей этой вашей движухи, ОБЪЯСНИ доходчиво, если не можете не умеете не хотите, идите лесом, а кормить очнредную орду бобробиков я не собираюсь!6
Сергей Б Флудер
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Сегодня в 11:32
Этот «общественник» – помощник депутата. Который, кроме того, что зампредседателю думы Сургута Артему Кириленко лизнуть не забыл, еще и «разъясняет», что концессия как бы неизбежна, нужно только мылом кое-что намазать чтоб не очень болезненно было.
Сергей Б
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Сегодня в 11:42
Сергей Антонов, а мнение Полукеева, который утверждает, что концессия тепловых сетей городу не нужна, вы не желаете прокомментировать? Чтобы весь город понимал, что это возможно лохотрон, который депутатам следует блокировать, а не размышлять, как Артем Кириленко.

Швондер
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Сегодня в 12:49
он - щютник

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