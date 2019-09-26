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Отвечаем на пять вопросов о том, как и зачем митрополит Югры возглавил православную церковь во Вьетнаме и Филиппинах

И почему это называют историческим событием

Фото сообщества Russian Orthodox Church Manila в Facebook
Фото сообщества Russian Orthodox Church Manila в Facebook

На минувшей неделе в Когалыме прошла необычная церемония: в сан священника православной церкви был рукоположен филиппинец Моисей Кахилиг. В Югре это назвали историческим событием: «Так в Сибири рождается православное священство Филиппин».

Обряд провел митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел Фокин, который с августа стал также главой Манильской и Ханойской епархии. Как вышло, что архиерей из Югры управляет православными церквями во Вьетнаме и Филиппинах, и как устроена эта работа, узнал СИА-ПРЕСС. Разобраться в этом деле нам помог благочинный Сургута и Сургутского района отец Антоний Исаков.

У РПЦ что, филиалы по всему миру?

В какой-то степени да. Дело в том, что существует, условно, естественный исторический ареал Русской православной церкви – на территории СНГ, а есть приходы, появившиеся после нескольких волн миграции из России. Куда приезжали мигранты, там со временем появлялись локальные православные церкви, и их действительно немало по всему миру.

Собственно, Павел Фокин до назначения митрополитом в Югру служил настоятелем Свято-Николаевского прихода в Сан-Франциско, а затем – прихода с аналогичным названием в Риме.

Назначение во Вьетнам и Филиппины – это ссылка?

Нет, скорее, наоборот. Во-первых, Павел получил новую епархию в «нагрузку» к имеющейся, это уже говорит о его хорошем положении в структуре РПЦ. Во-вторых, церковь в Филиппинах – довольно крупный и перспективный участок работы. Дело в том, что там паства – не только и не столько русские эмигранты, а местное население, которое за последние годы активно переходит в православие, и конкретно под крыло РПЦ. По словам отца Антония, за последние пять лет там появилось около 30 приходов с несколькими тысячами прихожан.

Митрополит Павел во время своего первого визита в Манилу встретился с одним из высших руководителей Филиппин, который заверил архиерея в желании страны сотрудничать и развивать отношения с РПЦ. Возможно, тут дело еще в экономике и политике – страна бедная, и помощь России через православие филиппинцам не помешает.

Почему вообще произошло это назначение? Кто раньше управлял той епархией?

Раньше там была единая структура – Патриарший экзархат в Юго-Восточной Азии под управлением митрополита Сергия Чашина. Она и сейчас есть, но из-за разрастания и усложнения в ее структуре выделили четыре отдельные епархии:

– Корейская (Южная Корея и, вы удивитесь, КНДР) под управлением первого корейца-архиепископа Феофана Кима;

– Таиландская (Таиланд, Камбоджа, Лаос и Мьянма), которая частично была под прямым управлением патриарха Кирилла, сейчас ею управляет Сергий Чашин;

– Сингапурская (Сингапур, Индонезия и Малайзия) – так же под управлением Сергия;

– Филиппинско-Вьетнамская, которую возглавил Павел.

Это нормальная практика, когда у митрополита две епархии в разных странах?

Это не уникальная ситуация, но и не частая. Павел – один из немногих, кто работает на две территории, тем более находящиеся так далеко друг от друга. В этом плане его коллега – митрополит Рязанский Марк Головков, который одновременно с Павлом в августе 2019 года был назначен руководителем Будапештско-Венгерской епархией.

На каком языке наши священники проводят службы в Филиппинах? Чем они вообще там будут заниматься?

Вообще для таких случаев есть специальные служебники на трех языках: русском, английском и тагальском (государственный язык Филиппин). Чтобы разрушить лингвистические барьеры, в частности, местные клирики приезжают в Россию на учебу и рукоположение, чтобы затем проповедовать и вести службы у себя дома на удобном для прихожан языке.

Рукоположение первого филиппинского священника в Когалыме

В целом же почти все местное население свободно владеет английским, поэтому ездить в командировки в дальнюю страну (на минуточку, между Ханты-Мансийском и Манилой по прямой больше 6,5 тысяч километров, и, понятное дело, нет прямых рейсов, а до Вьетнама летают только чартеры) будут «англоязынчые» батюшки из Югры – таких пять человек. Они там будут вести миссионерскую работу. Ожидается, что Павел будет летать в свои дополнительные епархии раз в квартал.

На вопрос о том, кто оплачивает все эти командировочные затраты, четкого ответа найти не удалось: процесс еще проходит стадию «утряски», но клирики предполагают, что частично нагрузка ляжет на епархию в Югре, частично — на РПЦ.


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Сегодня в 16:05, просмотров: 101, комментариев: 0


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