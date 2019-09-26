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​Федеральные политологи в очередной раз пророчат отставку Наталье Комаровой. Почему это происходит и стоит ли верить

Холдинг «Минченко консалтинг» опубликовал очередной выпуск своего «Рейтинга политической устойчивости губернаторов», где спрогнозировал отставку Натальи Комаровой. Возможный уход главы Югры предрекают примерно столько же лет, сколько она занимает свой пост (без малого десять лет, кстати), но пока этого не произошло. Как следует относиться к нынешней порции прогнозов – разбирался СИА-ПРЕСС.

Риски для политических долгожителей

Политолог Евгений Минченко в своем докладе о выживаемости губернаторов выделил две группы риска для глав регионов: «ветеранов» (которые в 2020 году будут занимать пост около десяти лет, поэтому их шанс на ротацию повышен) и допустивших крупные конфликты на своей территории. Наталья Комарова попала в число «ветеранов», в компании с главой Татарстана Рустамом Миннихановым, губернатор Калужской области Анатолий Артамонов (он на посту аж с 2000 года), руководитель Ростовской области Василий Голубев и другие.

Всего в списке потенциальных «отставников» по версии Минченко находятся 17 глав регионов, губернатор Югры попала примерно в середину списка по «баллу устойчивости» – у нее этот показатель равен 9 (у лидера – 14, у аутсайдера – 4).

Из чего берётся рейтинг

У рейтинга, используемого Минченко, есть шесть позитивных и три негативных показателя. Так, среди позитивных: связи с высшими и влиятельными фигурами страны, наличие в регионе крупных проектов, экономическая привлекательность субъекта, сроки окончания полномочий, позиционирование, а также качество политического менеджмента. В отрицательных показателях: конфликты губернатора с крупными или не очень функционерами, внутрирегиональные столкновения элит, а также силовое преследование людей из команды или ближнего круга главы региона.

Любопытно, что за последний год рейтинг Комаровой по этой системе практически не менялся. Он выглядит так:

– связи с высшей властью страны – 5 из 10 (во всем УрФО больше – 6 баллов – только у тюменского губернатора Александра Моора, по всей видимости из-за близости к нынешнему министру строительства Владимиру Якушеву и, возможно, еще одному бывшему главе области Сергею Собянину);

– наличие крупных проектов – 5 (это максимум, столько же на Урале у Моора и главы Ямала Дмитрия Артюхова);

– экономическая привлекательность – 1 (в этом рейтинге это означает высокую привлекательность, которая делает губернатора интересной целью для атак конкурентов; такой же балл, как у Югры, имеют все регионы Урала кроме депрессивной Курганской области);

– окончание полномочий – 0 (еще два месяца назад было 1 – забегая вперед, это единственное изменение рейтинга Комаровой за год);

– позиционирование – 1 из 3 возможных (на Урале максимальный балл – 2);

– политменеджмент – 1 из 5 возможных (любопытно, что год назад у всех регионов Урала было 1, кроме Ямала с 2 баллами, с тех пор тектонических перемен не случилось, но у других субъектов УрФО этот показатель Минченко повысил, а в Югре – нет);

– конфликты с федеральными функционерами – минус 1 (средний показатель по Уралу);

– внутренние конфликты элит – минус 2 (максимум для Урала, наряду со Свердловской областью);

– преследование силовиками местных чиновников – минус 1 (тоже максимум для Урала и тоже вместе с Екатеринбургом).

Получается, что за год изменился только один показатель, который, по мнению Минченко, приблизил Наталью Комарову к критической отметке.

Что думают эксперты

Тюменский политолог Александр Безделов в разговоре с СИА-ПРЕСС выразил мнение, что к Минченко стоит прислушаться: «Наталье Комаровой за последние годы неоднократно предрекали отставку, и этого не происходило, но в то же время нужно признать, что общая обстановка в регионе за это время не улучшалась. И сейчас губернатор Югры, несмотря на свой опыт, выглядит менее выигрышно, чем ее молодые коллеги по Тюменской области и Ямалу. К тому же Евгений Минченко довольно близок к администрации президента, поэтому транслируемые им оценки губернаторов в целом совпадают с тем, что о них думают в Кремле. Так что сигнал может быть действительно тревожным. Возможно, досрочной отставки Натальи Владимировны не будет, но по истечению полномочий в 2020 году ее шансы на сохранение должности губернатора почти равны нулю».

Диаметрально противоположного мнения придерживается президент фонда «Региональная политика», кандидат юридических наук Павел Манченко: «При всем уважении к господину Минченко, думаю, что он не совсем объективно оценивает ситуацию с возможными отставками губернаторов в следующем году. Региональная политика Кремля – это особая субстанция, цель которой – реализация трех задач: стопроцентная лояльность президенту, учет баланса интересов на территории и решение региональных вопросов. Всем трем критериям Наталья Комарова полностью соответствует.

По первому пункту помимо стопроцентной лояльности Кремлю, Югра обеспечивает более четверти всех доходов страны. По второму критерию, – Комарова балансирует интересы внутри сложноподчиненного субъекта Федерации и при этом она равноудалена от крупных игроков нефтяного и газового сектора. По третьей задаче, нужно отметить, что в Югре проблематика территорий достаточно успешно локализуется и для этого сформированы все необходимые ресурсы. И остается добавить, что Наталья Комарова сейчас – единственная женщина-губернатор в России, а это само по себе ценность».

Политолог Михаил Мартынов признал, что в современной ситуации трудно что-то предсказывать или предугадывать, но явных причин для ухода Комаровой он не видит: «Если оценивать объективно и логически, то никаких предпосылок для отставки губернатора в Югре нет. Регион важный, он находится в стабильном состоянии, в нем есть определенный пул проблем, но не каких-то специфических, а общероссийского характера, и руководство округа эти проблемы решает. Я думаю, что руководству страны невыгодно менять губернатора, что называется, «на переправе», и вносить элемент неопределенности и нестабильности в столь важную территорию».

В правительстве округа не стали комментировать доклад Минченко, лишь посоветовали обратиться к высказываниям самой Натальи Комаровой о перспективах третьего срока. Она заявляла, что пока еще думает над своими планами: «Но решение, конечно, будет приниматься— и в первую очередь— президент РФ именно так к этому относится— решение зависит отличной позиции человека».

Оставшиеся вопросы

Надо понимать, что отставка любого губернатора – это далеко не единичное событие. Это политическое решение, которое сдвигает многие пласты существования даже не одного региона, а иногда – нескольких. Губернатора надо менять на кого-то, скамейка запасных у федерального центра не ломится от сидящих на ней профессионалов (будем откровенны – там адекватных людей, мягко говоря, не очень много).

Если федеральный менеджмент решит заменить губернатора Югры, то ему предстоит решить усложненную политическую задачу. Все бы ничего, но задач подобной сложности у Кремля – с десяток, а если глядеть на перспективу 2021 года – то сразу сотни.


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Сегодня в 11:03, просмотров: 463, комментариев: 2


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Комментарии:
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 14:10
А что-то поменяется, если вместо одного чиновника другого посадят? ЕР то останется. С ее системой роста, которой Айсин гордился.
Альберт Леонов
не нравится
Сегодня в 16:42
Пора уже менять губернатора, настало время!
Пусть в другом месте по работает. Пора уже менять что то в округе. Возвращать выборы мэра города.
Роста ни какого у нее нет. Так бы может министром стала, все повышение.
Или перспектива ухода на пенсию с губернаторской должности , как Тулеев.
Правда и тот не добровольно ушел. Дорогу надо молодым.
Решает кому быть а кому нет большой начальник. Ему виднее

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