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​Мы исключаем саму возможность любой накрутки подписчиков и привлечения ботов к аккаунту губернатора

Комментарий к новости о якобы большом количестве ботов в Instagram Натальи Комаровой

Сегодня, 25 сентября, в федеральных СМИ была опубликована новость, согласно которой среди подписчиков губернатора Югры Натальи Комаровой 42 процента – боты, и это – один из крупнейших показателей среди глав регионов России. Департамент общественных связей Югры прокомментировал эту информацию.

Сервис, результаты которого легли в основу рейтинга, не является подтвержденным сертифицированным источником. Он не представляет развернутую аналитику, не дает обоснования расчетов, не учитывает алгоритмы работы социальной сети. На официальном сайте сервиса также нет информации о методологии проведения анализа, отсутствуют данные об определении «бота».

Другие сервисы, объективность и эффективность которых подтверждает профессиональное сообщество, более глубоко и обоснованно анализируют станицы в соцсетях. К примеру, согласно данным сервиса app.hypeauditor.com, аккаунт губернатора Югры имеет не менее 83,1 процента реальных подписчиков. При этом традиционно системы относят к «ботам» аккаунты с пустыми профилями, хотя при этом они вполне могут вестись реальными пользователями. Также отметим, что с апреля 2019 года (спустя месяц после регистрации) аккаунт высшего должностного лица региона получил верификацию – это подтверждает подлинность аккаунта и, согласно правилам Инстаграм, отсутствие «накрутки».

Департамент общественных и внешних связей Югры, ответственный за ведение аккаунтов в социальных сетях органов власти региона, исключает саму возможность любой накрутки подписчиков и привлечения ботов в персональные аккаунты. При этом мы используем другие, более эффективные инструменты, дающие адресность работы с пользователями. В частности, в период рабочих поездок главы по региону с целью привлечения жителей на открытые встречи проводятся промоакции, сфокусированные на жителей определенной территории.

В настоящий момент страница Натальи Комаровой имеет более 30 тысяч подписчиков. Ежемесячно в аккаунт губернатора Югры поступает порядка 500 новых личных сообщений. Губернатор ежедневно просматривает абсолютно все входящие сообщения, дает личные ответы, однако, для контроля абсолютно каждое сообщение дополнительно делегирует сотрудникам, которые дают ответы от команды Губернатора Югры, детально прорабатывая каждый запрос.

На основе сообщений, комментариев подписчиков принимаются системные решения. К примеру, после большого числа сообщений в соцсетях по поручению губернатора были проведены: проверка и освобождение от снега придомовых территорий и улиц муниципальных образований региона, проверка темпов расселения аварийного и непригодного для проживания жилья, внедрение в городах и районах округа возможности оплаты пребывания детей в детских садах через портал Госуслуг, принято распоряжение о единовременной денежной выплате на приобретение (строительство) жилых помещений в счет погашения части остатка основного долга по ипотечному жилищному кредиту (займу).

Ряд встреч и событий в графике главы региона формируются также благодаря запросу подписчиков – по итогу обращений. Так, примером могут служить встречи с дольщиками в Сургуте, посещение поселка Федоровский Сургутского района с проверкой информации от подписчиков о медленных темпов расселения аварийного и непригодного для проживания жилья. Свои рабочие поездки по муниципальным образованиям губернатор анонсирует подписчикам — в ленте ведется сбор вопросов и тем от югорчан, все эти данные становятся часть рабочей программы в МО, острые темы выносятся на обсуждение с муниципальными властями.


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25 сентября в 19:10, просмотров: 384, комментариев: 0


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Мнения

​Мы исключаем саму возможность любой накрутки подписчиков и привлечения ботов к аккаунту губернатора

​Мы исключаем саму возможность любой накрутки подписчиков и привлечения ботов к аккаунту губернатора
Комментарий к новости о якобы большом количестве ботов в Instagram Натальи Комаровой
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