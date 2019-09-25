​Вопросы будущим концессионерам

Сейчас в Тюмени температура чуть больше ноля, идет снег. Накануне днем в той части восточного района, где я живу, случился порыв теплотрассы, поэтому выключили отопление (его подали буквально день назад) и горячую воду.

Этот эпизод не попал в новости, так как трубу порвало не в публичном месте, но два-три раза в год в областной столице происходит незапланированный крупный «фонтан», облетающий все информационные агентства и соцсети. Народ наблюдает за гигантским потоком кипятка, бьющим из-под земли и приводящим к отключению горячей воды и тепла даже в холодное время года, и дает комментарии в СМИ по типу: «Ну вот, каждый год одно и то же».

Так вот, оператор этих процессов в Тюмени – «Урало-Сибирская теплоэнергетическая компания». Она входит в холдинг «Корпорация СТС», представители которого сейчас предлагают взять сургутские тепловые сети в концессию.

Я допускаю, возможно, что до «УСТЭКа» в Тюмени с сетями был вообще ад, и трубы лопались каждую неделю, а он свел эти потери к некоторому минимуму. Не исключено. Но все равно это повод для сургутских городских управленцев задать некоторые вопросы потенциальным концессионерам.