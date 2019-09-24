Какая к черту урбанистика?

На улице Мелик-Карамова, через дорогу от Почтамта (ну, недалеко от Дома Пионеров), есть остановка. Она много лет стоит совершенно лысая — без остановочного комплекса или хотя бы скамеечки. Причина, как мне видится, лежит на поверхности: на эту остановку в основном приезжают, а уезжает отсюда не так уж много людей. Настолько «не так уж», что у сургутской администрации долгое время не было веского повода позаботиться о комфорте редких пассажиров.

Но этим летом что-то переменилось. В середине августа я вернулась с отпуска и, направляясь домой, обнаружила обновку: белый жестяной каркас будущего остановочного павильона. Он, новенький, только-только установленный, красовался в лохмотьях строительной пленки и был обнесен ограждающей ленточкой, похожей на скотч. У него не было стекол, не было сидений — только торчащие крепления под них.

Я сказала таксисту (люблю поговорить с таксистами): «Новая остановка! Ничего себе».

Таксист сказал мне: «Уже неделю стоит».

И вот сегодня 24 сентября. Прошло полтора месяца, а остановка все еще пребывает в своем первозданно-неловком виде. Позавчера во время ливня я снова проезжала мимо нее. Видела, как под крышей прячутся отец с маленьким сыном. Даже зачем-то сфотографировала это.

Ядро центра города, университетский кампус, пляж, фуникулеры вместо автобусов, «Зарядье» вместо Саймы, велодорожки... Ух, сколько всего было обещано Сургуту за последние лет десять.

Но где-то на отшибе этого волшебного несуществующего мира — штормовое предупреждение, херачит дождь, а отец с сыном стоят на продуваемой всеми ветрами остановке без сидений.