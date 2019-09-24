Правильное харакири госаппарата

В России вновь замаячил призрак сокращения чиновников. Минфин анонсировал планы подрезать число госслужащих на 15 процентов в регионах и 10 процентов в федеральном центре в течение двух лет, правда в правительстве пока считают это дело «преждевременным». Если речь все-таки дойдет до исполнения планов о сокращении, то «вангую» следующее: в городах и весях станет меньше вакансий низового персонала, а спустя год-другой внезапно выяснится, что общее количество чиновников по России опять выросло. Это уже настолько классический сценарий, что сомневаться в его реализации не приходится.

Есть один важный пункт, без которого невозможно проведение внятного удаления более-менее заметной части госслужащих. Дело в том, что российское государство набрало себе безумное, дичайшее количество разных полномочий и контроля, вцепилось в них всеми зубами и отдавать не хочет. Из этого и растет армия чиновников.

Есть опыт Грузии, где в середине «нулевых» новоприбывшая команда президента Саакашвили в рамках спасения бюджета и страны в целом беспощадно резала госаппарат. Причем резала так, что одномоментно исчезали целые министерства с сотнями протирателей штанов – и от этих действий страна не погружалась в анархию, а небесная твердь не падала на головы святотатцев.

Например, грузины решили, что раз в США и Европе есть огромная орда медицинских бюрократов, сертифицирующих лекарства, то зачем содержать собственную службу, которая занимается ровно тем же, только с примесью коррупции? И просто разогнала эту свою синекуру для взяточников, разрешив свободное хождение лекарств, одобренных передовыми странами. Пострадали от этого просты люди? Нет, они начали быстрее получать качественные западные препараты. А нагрузка на бюджет упала.

В России аналогичных примеров можно найти десятки на федеральном уровне и тысячи на региональном и локальном. У нас в стране только контролирующих структур, по сути не производящих ничего, кроме необходимого минимума штрафов и взысканий с бизнеса (вкупе со взятками) – миллион.

В головах россиян есть контринтуитивное убеждение, что если где-то что-то не проконтролировать, то там обязательно случится плохое. В ресторане – накидают тараканов в тарелку и отравят, в торговом центре – обсчитают, в кинотеатре – сожгут. На самом деле все иначе – если бизнесмен понимает, что ЧП на его предприятии приведет к гарантированному разорению от исков людей и страховых компаний, то у него все системы и люди будут работать на максимуме, лишь бы чего не случилось. Тут не нужны проверяльщики, которые за деньги закроют глаза на что угодно. Тут нужны законы и судебная система.

А кроме контролеров есть еще разные сертификаторы, повышатели квалификации и прочие персонажи, которые занимаются ровно ничем. Это я не говорю про запредельное количество силовиков на душу населения вкупе с огромным числом тяжких преступлений. Сомнительная эффективность, скажем откровенно.

Так что сокращать нужно не чиновников. Сокращать нужно государственные амбиции и желание засунуть свой нос в каждую щель, стать затычкой в каждой бочке. Если подобное случится, то размеры госаппарата скукожатся сами собой.