Аргументов против введения эксперимента с самозанятыми пока больше, и спешить с его введением в Югре не стоило

В Югре с 01.01.2020 года вводится новый налоговый спецрежим – налог на профессиональный доход (НПД). Такое решение было принято на Совете по развитию малого и среднего предпринимательства, состоявшемся 20 сентября. И пока на законодательном уровне в ХМАО это решение еще не оформилось, но уже ясно, что округ примет участие в эксперименте по введению на своей территории спецрежима для самозанятых.

Предварительно перспективы введения спецрежима обсуждали с бизнес-сообществом в рамках рабочей группы по Совете МСП. Мнение представителей бизнес-объединений было неоднозначно, фактически разделилось на «за» и «против», однако решение было принято с большим перевесом голосов. На заседании рабочей группы я тоже высказалась против поспешного введения эксперимента с самозанятыми на территории ХМАО. Несмотря на наличие массы видимых положительных аспектов НПД, этот режим непроработан, а с начала эксперимента в четырех регионах не прошло и года, так что вопросы еще даже не успели сформироваться. Поэтому, – почему «хорошо» и почему может быть «плохо».

Аргументы ЗА (практически все на сайте для самозанятых):

– простота регистрации (через мобильное приложение);

– низкий налог – 4 процента (доход от физлиц) и 6 процентов (доход от юрлиц);

– отсутствие дополнительных взносов в ПФ и ФСС, медстрах;

– уплачивается только от поступивших доходов (т.е. не работаете – не платите, прекращать регистрацию при этом не нужно);

– нет отчетности, не нужно сдавать декларации, не нужно исчислять налог, не нужно подтверждать доход (все делается через мобильное приложение);

– не нужно применять ККТ, чеки покупателям формируются и отправляются через мобильное приложение;

– можно совмещать с работой по трудовому договору, стаж при этом не прерывается (но получать доход от своего работодателя как самозанятый в этом случае нельзя).

Аргументы ПРОТИВ:

– это вид предпринимательской деятельности, для которой Гражданский кодекс предусматривает две формы: юрлицо и ИП. В этом кроется главная непроработанность НПД – коллизия норм гражданского и налогового законодательства. Ее необходимо устранять внесением изменений в ГК и закреплять за физлицами право извлекать доход на постоянной основе без регистрации ИП или юрлица. А еще есть КоАП – незаконная предпринимательская деятельность, т.е. деятельность без регистрации в качестве ИП или юрлица. Конечно, штрафовать самозанятых не собираются, но... формально то основание есть. И законодатель (и органы власти) долже позаботиться об исключении всех законодательных коллизий, а то эксперимент больше похож на шутку;

– эксперимент введен на десять лет. Само по себе это уже настораживает. Институт непроработан, введен на десять лет, а если не «попрет» – быстренько свернем?

– регулируется отдельным ФЗ, не внесен в НК (с одновременным внесением в НК нормы о возможности введения экспериментов по установлению налогов и сборов, налоговых режимов);

– два вида ставки налога в зависимости от источника дохода – физлица или юрлица. Это означает, что самозанятый должен оказывать свои услуги и тем, и другим в обязательном порядке? А если он работает только с юрлицами, его не сочтут уклоняющимся от регистрации ИП и от налогов? Большинство фрилансеров в сферах маркетинга, рекламы, копирайтинга, smm, бухгалтерии и права оказывают услуги юрлицам и ИП, это их специализация, и к физлицам она отношения не имеет;

– исключены такие субъекты как арбитражные управляющие, медиаторы, оценщики, нотариусы, адвокаты (а это и есть частнопрактикующие граждане, без статуса ИП в силу своего профессионального статуса и подлежащие учету через СРО и профобъединения);

– невозможность совмещения спецрежимов (ИП переходит на спецрежим по НПД по всем видам своей деятельности или прекращает виды деятельности, несовместимые с НПД), т.е. одновременно ИП не может применять НПД и УСН, патент, ЕСХН, ЕНВД, ОСН;

– ограничение дохода 2,4 млн рублей в год (это не мало, но, если деятельность требует расходов на закуп сырья, материалов, аренду помещения, сопутствующих товаров или услуг, то вопрос рентабельности будет стоять остро);

– для работодателей – если ваш сотрудник зарегистрировался как самозанятый, вы не сможете заказать у него услугу или купить товар (и в течение двух лет после увольнения) с применением НПД; вы должны как налоговый агент заплатить и НДФЛ и страховые с уплаченной самозанятому суммы. Возможно, это барьер для переоформления работников в самозанятых, но, если исходить из добросовестности бизнеса – если ваш бухгалтер в свободное время еще и фотографирует, то оплачивая ее услуги фотографа, вы все равно должны включть НДФЛ и страховые в расчет;

– эксперимент введен в 4 субъектах РФ и проработал лишь 8 месяцев, результаты пока приводятся только в разрезе количества зарегистрированных самозанятых и уплаченных в казну налогов от НПД, что и понятно, ведь цель экспертимента – заставить граждан легализоваться и платить налоги.

Возможно, этот спецрежим неплохое средство для начинающих предпринимателей (вернее, граждан, которые еще только хотят начать свое дело), как средство попробовать и в случае успеха развиваться в самостоятельном ведении бизнеса, как средство легализации дополнительного заработка. Но ФЗ распространяет спецрежим и на ИП, т.е. действующих предпринимателей, тем самым создавая правовую неопределенность и смешивая налоговый режим для физлиц и предпринимателей.

На мой взгляд, аргументов ПРОТИВ пока больше и спешить с введением эксперимента у себя не стоило. И еще момент – если регион вводит у себя налоговый эксперимент, отказаться от него он уже не сможет. Поэтому готовимся мужественно преодолевать проблемы, которые принесет эксперимент с самозанятыми, а они рано или поздно себя проявят.

Если вы пропустили историю про эксперимент над самозанятыми, то почитайте разбор СИА-ПРЕСС на эту тему.