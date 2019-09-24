​Югра включится в федеральный эксперимент по легализации самозанятых. Пять вопросов о том, как изменится жизнь югорчан

Югра планирует включиться в федеральный эксперимент по легализации и введению особого режима налогообложения самозанятых. Об этом СИА-ПРЕСС рассказала гендиректор Сургутской торгово-промышленной палаты Анна Чурманова. Принципиально это решение было принято на совете по развитию малого и среднего предпринимательства, но вскоре будет оформлено законодательно. СИА-ПРЕСС разобрался, что это значит для югорчан.

1. Что за эксперимент с самозанятыми?

С 1 января 2019 года в России стартовала попытка вывести самозанятых граждан из тени и простимулировать их к уплате налогов. Эксперимент был запущен в четырех регионах: Москва, Московская и Калужская области, а также Татарстан. Самозанятым предложили регистрироваться в мобильном приложении, там же платить 4-6 процентов налогов и спать спокойно.

Недавно федеральные власти констатировали, что все идет замечательно: в системе зарегистрировались 200 тысяч человек (из них каждый пятый – таксист, далее идут сдающие квартиры в аренду, консультанты, репетиторы, программисты), они задекларировали суммарно 20 млрд рублей доходов – им предстоит заплатить около 1 млрд налогов. Вроде как все довольны и счастливы. Поэтому, констатировали в правительстве, можно расширять эксперимент на другие регионы. Передовиком производства, как и во многих федеральных инициативах, решила стать Югра (к слову, и южный сосед – Тюменская область – тоже).

2. Что для меня поменяется?

Если вы наемный работник, и при этом нигде не подрабатываете без уплаты налогов – то ничего. А если вас можно приписать к самозанятым (то есть вы получаете доход за оказание услуг вне какой-то организации или ИП), а также если вы как бизнесмен берете на некоторые подряды «свободных» работников – то изменения будут.

Если вы самозанятый – то сможете легализоваться через специальное мобильное приложение «Мой налог» (оно вроде бы даже сделано качественно, нареканий не поступает).

Для бизнеса будут свои нюансы: например, если ваш работник зарегистрировался как самозанятый, то он не сможет так просто выставить вам счет за свои «сторонние» услуги на льготных «самозанятых» условиях. Например, если вы хотите заплатить своему бухгалтеру за фотосъемку корпоратива, то придется с этой суммы платить и НДФЛ, и ЕСН, и так – в течение двух лет после увольнения сотрудника. Видимо, это придумали, чтобы работодатели массово не перевели свой персонал на «самозанятость».

3. А если я самозанятый и не хочу регистрироваться – так можно?

Тут как в «Спортлото-82»: «Можно, только отравишься». Вообще пока за незарегистрированными самозанятыми никто с дубинками не гоняется, и их сейчас довольно много. Правительство оценивает количество находящихся в тени работников в 30 млн человек (нынешние 200 тысяч зарегистрированных – только 0,6 процента), это непаханое поле не может оставить государство равнодушным.

Много новостей приходит о том, что налоговая будет мониторить регулярные поступления денег на карту, чтобы вычислить уклонистов. А еще, как пишут в сети, хитрые фискалы серфят интернет и находят там людей, оказывающих услуги, но не платящих налоги, и накрывают их, например, при помощи контрольной закупки.

Наказание за уклонение от уплаты налогов начинается от 100 тысяч рублей штрафа, а заканчивается 500 тысячами штрафа или взысканию доходов за срок от полутора до трех лет, а также тюрьма на тот же срок.

В общем, государство с каждым днем будет все внимательнее вглядываться в карманы граждан и стимулировать их вступать в ряды самозанятых не только пряником, но и кнутом.

4. Что хорошего в самозанятости?

Удобство и низкие налоги. В приложении «Мой налог» можно зарегистрироваться за пять минут с одним только паспортом, платить нужно только с поступивших денег, причем совсем немного – 4 процента при оказании услуг физлицам и 6 процентов – юрлицам. Другие налоги (пенсионный, ФСС, медстрахование) платить можно, но необязательно (пока). Ну и плюс: никакой отчетности.

Правда, самозанятость резко перестает быть интересной, если вы получаете доход больше 2,4 млн рублей (все, что выше, налоговики обложат 13 процентами НДФЛ). Разумеется, далеко не каждый столько зарабатывает, но все же.

Казалось бы – супер, надо срочно бежать регистрироваться и страховать себя от наезда налоговиков. Но есть подводные камни.

Что не так с самозанятостью?

В основном – нюансы, связанные с доверием нашему государству. Например, де-юре самозанятые являются нарушителями налогового законодательства, так как они ведут предпринимательскую деятельность без регистрации ООО или ИП. Понятно, что никто их за это не штрафует и не прессует. Сейчас. Видели новость о том, как в рамках амнистии капитала одна российская компания перевела деньги и отчетность из-за рубежа в Россию, и их прихватила ФСБ? То-то и оно.

Эксперимент введен на десять лет – то есть ни у кого нет понимания, что с ним будет дальше. Не будет ли так: государство соберет информацию про массы самозанятых граждан и внезапно (как случилось с пенсионным возрастом и НДС) повысит для них налог или заставит переводиться в разряд ИП, или заставит платить Единый социальный налог, или еще что-нибудь. И доказывай потом, что ты резко решил бросить свою карьеру фотографа / маникюрщицы / няни / таксиста.

Ну и плюс: эксперимент идет всего в четырех регионах и всего девять месяцев. Какие вопросы и нюансы, связанные с самозанятостью, еще возникнут – никто не знает. И конкретно Югре предстоит учиться не на чужих ошибках, а набивать шишки самостоятельно. Гендиректор СТПП Анна Чурманова высказала мнение, что не стоило спешить с введением в округе такой сложной системы со столь неочевидными плюсами и массой вопросов. Почитайте также ее подробный разбор этой темы.