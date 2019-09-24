«Я волком бы выгрыз...». Как в Сургуте четыре года не могут построить продолжение улицы Маяковского

Четырехлетняя эпопея со строительством нового куска улицы Маяковского, который должен соединить 30 лет Победы и Университетскую, в этом сентябре получила продолжение. Под землей (опять) обнаружили неучтенные коммуникации. Это вызывает много недовольства и насмешек со стороны сургутян в адрес как подрядчика, так и представителей администрации.

СИА-ПРЕСС решил наглядно показать, как не строили улицу Маяковского на протяжении последних четырех лет.

2015 год

Новость о строительстве продолжения улицы Маяковского появилась в октябре 2015 года.

Тогда бывший глава департамент городского хозяйства Вадим Кочетков вместе с бывшим же главой Сургута Дмитрием Поповым отчитывались о том, что строительство 500 метров новой дороги уже началось: «Объект утвержден в программе, конкурсы проведены, подрядчик на месте».

2016 год

14 июля 2016 года бывший замдиректора департамента архитектуры и градостроительства Алексей Усов рапортовал, что обещанная сдача новой дороги в этом году не предвидится: «Дорога строится, работы не остановлены. Но, возможно, будет более поздний ввод ее в эксплуатацию, — сообщил тогда СИА-ПРЕСС Алексей Усов. — Там находится целый клубок коммуникаций, и это выяснилось в процессе, когда стали все согласовывать».

Коммуникации принадлежали сотовым операторам, а некоторые – даже крупным предприятиям, например, ГРЭС-1 и ГРЭС-2. Тогда выяснилась интересная вещь. В пресс-службе ГРЭС-1 корреспонденту СИА-ПРЕСС сообщили, что с ними по возникшей проблеме никто не связывался: «Строительство было согласовано, все документы подписаны. Строительство должно было проходить в обход наших коммуникаций».

2017 год

В марте 2017-го СМИ сообщили, что до конца года недостающие 500 метров улицы достроят: «Сейчас план строительства корректируют с учетом рекомендаций энергетиков. Окончательную стоимость работ чиновники определят только в апреле. По итогам аукциона подрядчика определят в середине лета, а работы завершат к концу этого года». Но ничего сделано не было.

2018 год

Участок простаивал.

2019 год

В марте 2019 года стало известно, сколько денег городской бюджет повторно вложит в продолжение строительства улицы Маяковского. 220 млн рублей. Однако в том месяце не удалось провести аукцион, поэтому начало работ продолжало откладываться.

Летом на участок наконец-то вышел подрядчик — Компания «ЮВиС». Но очень скоро строители обнаружили незаконные врезки в канализацию со стороны офисных зданий. Заместитель главного инженера компании Антон Суворов тогда заявил, что городская администрация готова применить штрафные санкции к нарушителям. Он же сообщил, что несмотря на сложности, новую дорогу закончат к концу октября.

А в конце сентября выяснилось, что — вот незадача — под землей опять обнаружились какие-то коммуникации, с которыми совершенно невозможно разобраться в короткие сроки.

«Неделю назад мы узнали, что возникли проблемы при работах по строительству продолжения улицы Маяковского в сторону Университетской. Есть риск, что ввод объекта затянется. Причина в том, что в земле были обнаружены сети компании сотовой связи. А по закону при обнаружении таких сетей мы должны выявить владельца и, не нарушая процесс связи, провести переустройство», — сообщил начальник отдела капительного ремонта МКУ «Управление капитального строительства» Михаил Мошкин.

Сегодня, 24 сентября, на портала СИА-ПРЕСС смотрите онлайн-интервью с директор МКУ Владимиром Никитиным. Может быть, после этой беседы станет хоть немного понятно, кто виноват в сложившемся анекдоте, и уместно ли здесь обратиться к творчеству поэта, именем которого названа горемычная сургутская улица: «Я волком бы выгрыз...».