Вы пенсионер и вам не полностью компенсировали проезд к месту отдыха?! Ошибка или умысел? С эти вопросом столкнулся на днях после обращения жительницы моего избирательного округа. Женщина пояснила, что после подачи документов в Пенсионный Фонд РФ в г. Сургуте ей вернули стоимость билетов без учета различных сборов, а это, на минуточку, около 3000 руб., которые очень важны для каждого неработающего пенсионера.

Чтобы получить компетентную консультацию и оперативно решить вопрос, я не стал писать долгие запросы, а решил позвонить начальнику Управления Пенсионного фонда РФ в г. Сургуте Марине Николаевне Кулецкой. На мой вопрос Марина Николаевна уверенно ответила, что Пенсионный фонд не возвращает затраты пенсионера на оплату топливных и аэропортовых сборов. И на этом бы все закончилось, если бы я перед этим не ознакомился с нормативной базой этого вопроса.

Так, в Постановлении Правительства РФ от 01.04.2005 N 17 черным по белому написано, что указанные сборы включаются в стоимость воздушной перевозки пассажира, а следовательно, должны быть учтены при расчете компенсации. Кроме того, в г. Нижневартовск по этому поводу уже были судебные разбирательства в 2018 году, и заявитель отстоял свои права на компенсацию в полном объеме. Продолжая разговор, я попросил руководителя Управления Пенсионного фонда в г. Сургуте сослаться на букву закона, где закреплено ее утверждение, на что она сказала, что не помнит номера постановления. На этом мы закончили общение.

С обратившейся гражданкой мы решили поступить следующим образом: написать письменное заявление с требованием аргументировать свой отказ на имя руководителя ПФ в г. Сургуте.

Через несколько часов, обратившаяся гражданка перезвонила мне и сообщила, что после предъявления заявления в Пенсионный фонд ей удовлетворили требования и в ближайшее время вернут средства на оплату топливного и аэропортового сбора.

По данному факту подготовил письмо в Пенсионный фонд РФ с требованием провести служебную проверку в отношении руководителя Управления Пенсионного фонда РФ в Сургуте.