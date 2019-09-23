Что делать, если детская площадка не освещена? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ

На портал «Твой Сургут» обратилась сургутянка Оксана Крутько со своей проблемой: «Во дворе Есенина, 4 расположена детская и баскетбольная площадки, на которой совсем отсутствует освещение. В зимнее время темнеет очень рано, прошу разобраться с данным вопросом».

СИА-ПРЕСС связалось с директором УК «Система» Андреем Гапоновым. Он ответил, что данную проблему жильцы должны решать самостоятельно: «Собственники должны провести собрание и обсудить возможность решения данного вопроса. На детских площадках освещение не предусмотрено, так как они должны использоваться только в дневное время».

Из прошлого ответа СИА-ПРЕСС вы узнаете, как поступить, если встретил на улице потерявшегося пожилого человека.