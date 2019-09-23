​По городу можно только плавать

В пятницу вечером ходил по пешеходным дорожкам, они же тротуары. Слов нет приличных! Идешь себе, никому не мешая, машина проезжает мимо и окатывает водой тебя! Просто потому что лужи как раз у крайне правого ряда! Дорогу не перейти, только плыть! Причем все сделано так, что бы пешеходы передвигались словно на полосе препятствий.

Девушку на руках переносил через дорогу. Она, бедная, металась, не могла понять как перейти дорогу, ибо уже не первый пешеходный переход весь воде! Понимаю, что дождь, все понимаю, но почему лужи на пешеходке, а не рядом или в пяти метрах? Кто все это проектирует?

На перекрестке Мелик-Карамова – Югорской есть ливневая канализация, но она посреди перекрестка и выше уровня той воды, которая должна в нее стекать! Это как?! Чьи руки это делали?!

Но Гагарина – океан в центре пешеходной зоны! И машины еще стоят!Это что за отношение к людям?!

Почему во главе угла стоят кто и что угодно, кроме человека?!

Или у нас есть две ноги и мы прыгать можем? Скакать как козлы по скалам? Вот только скал нет в городе...

Из комментария к блогу Юрия Нуреева о реальных потребностях Сургута.