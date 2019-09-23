И в Москве, и в Сургуте и везде в России, государственные средства расходуются не с точки зрения пользы государству и гражданам, а с точки зрения максимальной выгоды лиц, находящихся у власти – это наша корова, и мы ее доим.

И все эти урбанистические формы про «комфортную среду» с Варламовым вместе — это обычный лохотрон по созданию видимости демократии. А Васька слушает и ест.

И глупо уповать на кого-то мэра, который скажет правду или тем более начнет работать на граждан. Кто бы ни пришел, ему отчитываться и отвечать не перед кем – гражданского общества нет.

А кругом миллионеры -

Денег куры не клюют,

Между ними, как шакалы,

Люди бедные снуют.

И ведь проблема с благоустройством — это не самая главная проблема. Это только маленькая часть проявления коррупции, когда чиновники не несут никакой ответственности перед гражданами, которые платят налоги, но не контролируют расход бюджетных денег, которые состоят из этих самых налогов. Котлеты отдельно, а мухи отдельно.

Заниженные в несколько раз доходы и пенсии граждан, которые проживают и трудятся в своей собственной стране.

Отсутствие элементарных гражданских прав. Когда любой полицейский по любому надуманному обвинению может закрыть любого гражданина как минимум на трое суток. И если этот гражданин не чиновник, не актер и не журналист, то плакали его гражданские права. А если гражданин кем-либо является из перечисленного или у него есть такие знакомые, и он решит проблему со своими правами, то это будет решение проблемы с помощью коррупционного механизма. Так называемого кумовства.

Ну а обманутые молодые семьи и обманутые дольщики, которые пытались протестовать в Сургуте — это же вообще голимый грабеж при полном молчании Закона. Их поддержали жители Сургута в массовом порядке? Нет, не поддержали. Каждый за себя, да еще и против всех. Зато против каждого противостоит цельный государственный аппарат, сосредоточивший в своих руках все ресурсы страны. Ну, очень неравный брак. И не перед кем отвечать чиновникам в России – гражданского общества нет.

И вот вопрос, граждане, проживающие в Сургуте, в состоянии консолидироваться в это самое гражданское общество? Гипотетически скажем — в городской профсоюз? Нет? А на нет и суда нет.