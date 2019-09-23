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Каждый за себя, да еще и против всех. Зато против каждого противостоит цельный государственный аппарат

И в Москве, и в Сургуте и везде в России, государственные средства расходуются не с точки зрения пользы государству и гражданам, а с точки зрения максимальной выгоды лиц, находящихся у власти – это наша корова, и мы ее доим.

И все эти урбанистические формы про «комфортную среду» с Варламовым вместе — это обычный лохотрон по созданию видимости демократии. А Васька слушает и ест.

И глупо уповать на кого-то мэра, который скажет правду или тем более начнет работать на граждан. Кто бы ни пришел, ему отчитываться и отвечать не перед кем – гражданского общества нет.

А кругом миллионеры -

Денег куры не клюют,

Между ними, как шакалы,

Люди бедные снуют.

И ведь проблема с благоустройством — это не самая главная проблема. Это только маленькая часть проявления коррупции, когда чиновники не несут никакой ответственности перед гражданами, которые платят налоги, но не контролируют расход бюджетных денег, которые состоят из этих самых налогов. Котлеты отдельно, а мухи отдельно.

Заниженные в несколько раз доходы и пенсии граждан, которые проживают и трудятся в своей собственной стране.

Отсутствие элементарных гражданских прав. Когда любой полицейский по любому надуманному обвинению может закрыть любого гражданина как минимум на трое суток. И если этот гражданин не чиновник, не актер и не журналист, то плакали его гражданские права. А если гражданин кем-либо является из перечисленного или у него есть такие знакомые, и он решит проблему со своими правами, то это будет решение проблемы с помощью коррупционного механизма. Так называемого кумовства.

Ну а обманутые молодые семьи и обманутые дольщики, которые пытались протестовать в Сургуте — это же вообще голимый грабеж при полном молчании Закона. Их поддержали жители Сургута в массовом порядке? Нет, не поддержали. Каждый за себя, да еще и против всех. Зато против каждого противостоит цельный государственный аппарат, сосредоточивший в своих руках все ресурсы страны. Ну, очень неравный брак. И не перед кем отвечать чиновникам в России – гражданского общества нет.

И вот вопрос, граждане, проживающие в Сургуте, в состоянии консолидироваться в это самое гражданское общество? Гипотетически скажем — в городской профсоюз? Нет? А на нет и суда нет.


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Сегодня в 09:15, просмотров: 372, комментариев: 6


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Комментарии:
444
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Сегодня в 12:49
Про консолидацию против госаппарата написал человек, который всех выступающих против власти называет врагами народа, наймитами Запада и прочее и прочее прямо потоком из телевизора, не жалея браных слов. Про гражданское общество написал человек каждое выступление того самого гражданского общества против власти поливающий отборными телевизионными помоями. Про гражданские права написал человек, который реальных правозащитников, из последних сил работающих вопреки противостоянию всей мощи госаппарата, называет последними словами. Про каждый против всех написал человек, который на СИАПРЕСС буквально против всех.
Про создание видимости демократии написал человек, начисто отвергающий честные свободные всенародные выборы как механизм регулярной смены власти, открыто заявляющий, что народ генетически неспособен к демократии, культурки у него не хватает. Зато те же самые отсутствующие гены тому же самому народу почему-то позволят объединяться в профсоюзы, которых отродясь в России не было. (Не считать же совковые распределители путевок школой борьбы за свои права?) "Создавать профсоюзы, содержать эти профсоюзы, выдвигать лидеров профсоюзов, которые будут нанимать экономистов, юристов..." И госаппарат, все эти назначенные Путиным чиновники, захватившие все ресурсы страны, спокойно будут смотреть, как люди объединяются против них...
Хотя последовательно борющуюся с коррупцией партию Навального, финансируемую за счет донатов граждан, с профессиональными юристами и экономистами, отказываются регистрировать уже восьмой год, активистов регулярно сажают, а штабы громят. Более того, деятельность именно этой партии - воплощения в жизнь плана автора добровольного объединения граждан против заворовавшихся чиновников - больше всего ненависти у уважаемого телезрителя С.Бражникова и вызывает. Вместе с профсоюзом Навального, региональные лидеры которого борются за поднятие зарплат бюджетников хотя бы до обещанного Путиным уровня. Парадокс на парадоксе. Мягко говоря...
444
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Сегодня в 12:55
Царя-батюшку, Владимира Владимировича - неутомимого строителя всей этой системы, ее бессменного руководителя Сергей Бражников даже не упомянул. Она сама как-то построилась, прибрала к рукам все ресурсы. Сами собой выборы и референдумы отменялись, гражданские права отбирались, машина лживой госпропаганды строилась, распускались настоящие политические партии и появлялись финансируемые государством петрушки.
Сергей Б 444
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Сегодня в 13:28
Ну, во-вторых не за консолидацию против госаппарата, а за консолидацию для установления равноценного баланса между обществом и властью, как это происходит в цивилизованных странах, со всеми вытекающими, и… против выступающих за смену власти на более худшую власть, чтобы общество оказалось еще в большей заднице чем есть. Тут все дважды два четыре. У вас почему-то постоянно получается семь или восемь.

А во-первых, то что вы прочитали, это комментарий, к комментарию Юрия Нуреева о благоустройстве в Сургуте и об ответственности чиновников, за это благоустройство. Поэтому, чтобы понять, о чем речь, почитайте сначала комментарий Юрия Нуреева, который тоже выставили в блог – «Сургуту ничего не нужно». Странно, что вы как постоянный читатель Сиа этого не заметили и несете какую-то ахинею про семь или восемь.
444 Сергей Б
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Сегодня в 14:05
Дважды два четыре, что в цивилизованных странах власть избирается на честных свободных выборах, которые вы отвергаете. На честных свободных выборах народ большинством голосов в равной конкурентной борьбе идей решает, какой будет власть. Кому-то она будет лучше, кому-то хуже, но, главное, что на следующих честных свободных всенародных выборах избиратели выскажут свое отношение к проводимой политике, и если стало хуже, то большинством голосов выберут других. Это дважды два четыре, являющееся основой основ российского конституционного строя, по которому живут все цивилизованные страны. У вас же почему-то постоянно получается даже не семь-восемь, а сто сорок шесть: хочу баланс между обществом и властью, как в цивилизованных странах, но без регулярной смены власти на честных свободных выборах, и вообще без смены власти, потому что в России сменять власть нельзя, а то вдруг будет хуже. Прямо по Жванецкому. Очень тяжело менять, ничего не меняя, но мы будем. Катастрофа, по-моему...
444 Сергей Б
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Сегодня в 14:10
О противостоянии государственному аппарату вы Сергей Бражников черным по белому написали: "Зато против каждого противостоит цельный государственный аппарат, сосредоточивший в своих руках все ресурсы страны".
Сергей Б 444
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Сегодня в 14:37
Вы вообще, что ли «смотрите в книгу, а видите фигу»? Черным по белому же написано: «…против каждого противостоит цельный государственный аппарат». Где там написано «о противостоянии государственному аппарату»?

Это называется тупой троллинг.

И катастрофу в Украине такие как вы сделали. Нам россиянам такие ваши «честные выборы» не нужны. Идите в Гондурас лохов разводите. Может там еще получится «честные выборы» сделать.

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