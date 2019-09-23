Сургуту ничего не нужно

Ничего не нужно. Ничего. Пусть зарастает парковками, торговыми центрами, офисными зданиями сыновей очередного главы. Как говорится, «умерла так умерла». Спустя и 55 лет Сургут — всего лишь вахтовое поселение нефтяников, надо признать это — и отказаться от любых притязаний на звание какого-никакого комфортного места для жизни.

Я посмотрел надысь БДСМ, и вот это зрелище (Шувалов, прекрасно все понимающий про урбанистические проблемы Сургута, кивающий Варламову, который рассказывает, что Сургут — город, непригодный для пешеходов и надо как-то ситуацию исправлять: как минимум не автомобилизировать город искусственно за счет постоянного отжима пешеходных территорий в пользу владельцев самоходных вёдер) вместе с новостью о парковке прекрасно друг друга дополняют. Можно много и интересно говорить о том, как тут все должно быть обустроено, — но параллельно закатывать в асфальт очередной газон. А чо?! Все по закону! Вот бумажка!

Кстати, в самом видео есть занятный момент: разговоры урбаниста и главы о том, что автомобилисты убивают газоны и их можно (и нужно) привлекать к ответственности через «Твой Сургут», иллюстрируются замечанием Варламова Шувалову: «Посмотрите, а вот ваш же водитель сейчас на газон заехал». Собственно, зачем нужно было часовое видео? Можно было оставить только этот фрагмент — и все про город и его администрацию становится понятно.

Просто надо, наверное, сделать волевое усилие и прекратить все эти разговоры о благоустройстве. И вот первому главе, которому хватит духа выйти и сказать: «Ребята, мы тут будем гнуть свою линию, а за «общественными пространствами», газонами, велодорожками — го в Москву, Собянин создал», — будет респект и уважуха. Потому что честность всегда достойна как минимум уважения. А вот эти игрушки уже даже неловкости за администрацию, в очередной раз обделавшуюся, не вызывают. Сплошная скукотища.