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Сургуту ничего не нужно

Ничего не нужно. Ничего. Пусть зарастает парковками, торговыми центрами, офисными зданиями сыновей очередного главы. Как говорится, «умерла так умерла». Спустя и 55 лет Сургут — всего лишь вахтовое поселение нефтяников, надо признать это — и отказаться от любых притязаний на звание какого-никакого комфортного места для жизни.

Я посмотрел надысь БДСМ, и вот это зрелище (Шувалов, прекрасно все понимающий про урбанистические проблемы Сургута, кивающий Варламову, который рассказывает, что Сургут — город, непригодный для пешеходов и надо как-то ситуацию исправлять: как минимум не автомобилизировать город искусственно за счет постоянного отжима пешеходных территорий в пользу владельцев самоходных вёдер) вместе с новостью о парковке прекрасно друг друга дополняют. Можно много и интересно говорить о том, как тут все должно быть обустроено, — но параллельно закатывать в асфальт очередной газон. А чо?! Все по закону! Вот бумажка!

Кстати, в самом видео есть занятный момент: разговоры урбаниста и главы о том, что автомобилисты убивают газоны и их можно (и нужно) привлекать к ответственности через «Твой Сургут», иллюстрируются замечанием Варламова Шувалову: «Посмотрите, а вот ваш же водитель сейчас на газон заехал». Собственно, зачем нужно было часовое видео? Можно было оставить только этот фрагмент — и все про город и его администрацию становится понятно.

Просто надо, наверное, сделать волевое усилие и прекратить все эти разговоры о благоустройстве. И вот первому главе, которому хватит духа выйти и сказать: «Ребята, мы тут будем гнуть свою линию, а за «общественными пространствами», газонами, велодорожками — го в Москву, Собянин создал», — будет респект и уважуха. Потому что честность всегда достойна как минимум уважения. А вот эти игрушки уже даже неловкости за администрацию, в очередной раз обделавшуюся, не вызывают. Сплошная скукотища.


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Сегодня в 09:06, просмотров: 442, комментариев: 2


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Комментарии:
Альберт Леонов
не нравится
Сегодня в 11:22
Юрий, о чем говоришь?! В Пятницу вечером ходил по пешеходным дорожкам, они же тротуары. Слов нет приличных! Идешь себе никому не мешая, машина проезжает мимо и окатывает водой тебя! Просто потому что лужи как раз у крайне правого ряда! Дорогу не перейти, только плыть! Причем все сделано так, что бы пешеходы передвигались словно на полосе препятствий. Девушку на руках переносил через дорогу. Она бедная металась, не могла понять как перейти дорогу, ибо уже не первый пешеходный переход весь воде! Понимаю что дождь, все понимаю, но почему лужи на пешеходке а не рядом или в метрах 5? Кто все это проектирует? На перекрестве М-Карамова - Югорская если ливневая канализация, но она посреди перекрестка и выше уровня той воды, которая должна в нее стекать! Это как?! Чью руки это делали?!
По Гагарина , там океан в центре пешеходной зоны! И машины еще стоят! Ровно всем! Это что за отношение к людям?!
Почему во главе угла стоят кто и что угодно кроме человека?!
Или у Нас есть две ноги и мы прыгать можем? Скакать как козлы по скалам?
Вот только скал нет в городе...
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 13:47
Большие города,
Пустые поезда,
Ни берега, ни дна
Всё начинать сначала.
Холодная война
И время, как вода,
Он не сошёл с ума,
Ты ничего не знала...

Сургуту ничего
Не нужно,
И сургутян никто
Не ждет…

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Мнения

​По городу можно только плавать

​По городу можно только плавать
На перекрестке Мелик-Карамова – Югорской есть ливневая канализация, но она посреди перекрестка и выше уровня той воды, которая должна в нее стекать! Это как?! Чьи руки это делали?!
Альберт Леонов, сургутянин Сегодня в 11:51
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Юрий Нуреев

Полнейший непрофессионализм! Только вот чей — строителей? проектировщиков? администрации?
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