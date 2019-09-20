Еще несколько вопросов о возможной концессии теплосетей

Продолжаю публиковать свои мысли по поводу возможного заключения концессионного соглашения по строительству и реконструкции тепловых сетей города Сургута. Кто не прочитал мою первую заметку, можете прочитать на моих страницах в социальных сетях.

На заседании постоянного комитета Думы города по городскому хозяйству и перспективному развитию города, которое состоялось 17 сентября одним из вопросов касался программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования городской округ город Сургут на период до 2035 года. Это объемный документ, он пока полностью не изучен депутатами и поэтому снят с рассмотрения на заседании Думы.

Но вот что интересно, согласно этому проекту на то, чтобы реализовать генеральный план города Сургута требуется вложить в систему теплоснабжения 15 млрд. руб. Из них только 2,75 млрд. руб. вложения в имущество ООО «СГЭС» и ПАО «ОГК-2». Получается, нужно вложить больше 12 млрд.руб. Однако потенциальный концессионер предлагает вложить только 5,6 млрд.руб. Так этим концессионным соглашением мы позволяем городу развиваться или быстро ставим точку?

Мне интересно, когда в администрации города рассматривали технико-экономические параметры возможного концессионного соглашения, чем руководствовались профильные руководители и специалисты? Есть ли у них понимание, откуда брать ресурсы на реализацию остальных мероприятий? И не встанет ли через несколько лет вопрос о создании за бюджетный счет новой теплоснабжающей организации?