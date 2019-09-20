Участок улицы Маяковского от 30 лет Победы до Университетской в этом году снова не откроют: снова ВНЕЗАПНО обнаружились сети тепло- и водоснабжения.

Пару лет назад строительство участка застопорилось ровно по той же причине: начали копать и — сюрприз! — обнаружили трубы. Стройку бросили (обещали — на зиму, по факту же зима случилась как в «Игре престолов» — долгая: растянулась на пару лет), в ужасе разбежались.

Полнейший непрофессионализм! Только вот чей — строителей? проектировщиков? администрации? Всех сразу? Кусок дороги в 500 метров (!!!) в нефтяной столице региона (если не страны) построить не могут в течение четырех лет даже при достаточном финансировании (проект с каждым переносом срока, естественно, дорожает). С этим, видимо, ничего не поделать. Потому что проблема тут совершенно не в трубах.

P.S. Интересно, что в следующем году найдут? Даю наводку: чтобы надежно застопорить строительство еще года на три, стоит обнаружить что-нибудь по ведомству археологии, кости редчайшего мамонта — хороший вариант. Еще круче — какие-нибудь сокровища Ермака. Лучший вариант — Янтарная комната: тогда строительство вообще можно бросить, и никто слова не скажет.