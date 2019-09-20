​Жители частных домов в Сургуте жалуются на завышенную цену за вывоз мусора

Жители частных домов в районе Черный мыс в Сургуте жалуются на цены на вывоз мусора. В беседе с корреспондентом СИА-ПРЕСС горожане отметили, что сумма в квитанциях необоснованно завышена.

По словам сургутян, в частном секторе обычно самостоятельно сжигают часть отходов или утилизируют их иными способами. «Это несправедливо, что у нас расходы выше, чем у жителей многоквартирных домов. Раньше отходы забирали нанятые компании — и цена была в разы ниже», — уточнили они.

Как пояснили собеседники СИА-ПРЕСС, многие жильцы Черного мыса относятся к социально незащищенным категориям: инвалиды, многодетные семьи, пенсионеры, которые попросту не могут оплачивать возросшие суммы по статье «вывоз мусора».

Напомним, с 1 июля в Сургуте за сбор отходов отвечает региональный оператор «Югра-Экология». В пресс-службе компании пояснили, что цена состоит из единого установленного тарифа за один куб отходов, который умножают на объем накопленного мусора. Последнюю цифру утверждает местная администрация. «Во всех муниципалитетах северной зоны действует единый установленный тариф — это стоимость вывоза одного кубического метра отходов. Плата складывается по математической формуле: тариф нужно умножить на норматив накопления ТКО (объем вырабатываемого мусора). Этот норматив утверждает каждый муниципалитет: в течение четырех сезонов года проводятся замеры и выводится средняя цифра. Или администрация населенного пункта может использовать рекомендованную информацию департамента промышленности. Сейчас многие муниципалитеты пересматривают нормативы из-за жалоб жителей на то, что цифры завышены. Но чтобы утвердить новый норматив, нужен год», — заявили СИА-ПРЕСС в пресс-службе регоператора.

В отделе охраны окружающей среды администрации Сургута подтвердили, что в планах мэрии есть пересмотр нормативов накопления ТКО.

Однако результаты этой деятельности жителям частных домов придется подождать. А это значит, что сургутяне будут отдавать, по их мнению, несоизмеримо высокую плату за вывоз мусора как минимум ближайшие 12 месяцев.

Отметим, на сайте администраций каждого муниципалитета есть документы, в которых указаны установленные нормативы. Так, для частного жилого сектора в Сургуте этот показатель составляет 190,95 рублей на одного человека.

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