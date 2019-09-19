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​Я не Павел Устинов

О приговоре начинающему актеру Павлу Устинову, который получил реальные 3,5 года за вывихнутое плечо росгвардейца, говорят сейчас все. Артисты запустили флешмоб. Руководители «Эха Москвы», «Дождя» и «Новой газеты» пожаловались генпрокурору на приговор Павлу Устинову и предложили Юрию Чайке обжаловать его.

Журналисты, в частности, обратили внимание, что судья, вынося приговор, не приобщил к делу видео с места происшествия, о чем ходатайствовала защита. Я, как и миллионы интернет-пользователей, видела ролики, снятые «Дождем» и «Новой газетой». Когда приговор Устинову был озвучен, я снова и снова просматривала видео. И даже зачем-то отправила ссылку маме.

Мы, наверное, все понимаем, почему судья отказался смотреть это видео, но, как пишет «Коммерсант», приобщил к делу предоставленное прокуратурой короткое видео, на котором нет ситуации перед задержанием. По закону, казалось бы, судья Криворучко должен был принять доказательства защиты, раз они получены законным путем и имеют отношения к делу. Но, как говорится, должен, но не обязан. Или — должен, но не Устинову и не нам.

Я думаю, начинающего актера все-таки «отобьют». Как сказал Иван Ургант в своем вечернем шоу, есть еще «Московский городской суд, Верховный суд и Конституционный суд». Кстати, секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак назвал ситуацию с Устиновым вопиющей несправедливостью. «Когда дело будет рассматриваться в суде вышестоящей инстанции, должны быть учтены все без исключения аргументы стороны защиты Павла Устинова, приняты во внимание и тщательно изучены все видеозаписи, очевидно, являющиеся неопровержимым доказательством невиновности Павла Устинова», — говорится в его сообщении в соцсети.

В общем, ситуация вот-вот разрешится в пользу Устинова. Все к этому идет.
Но я не об этом. Сегодня я предложила интервью одной известной персоне, которая также приняла участие во флешмобе защиты Устинова. Среди прочих тем, я предложила поговорить о том, стоит ли творческим людям открыто выражать политическую позицию. Я не назову имени этого человека, потому что он мне отказал, но он честно объяснил, почему не будет говорить на эту тему. Цитата не будет дословной, потому что не согласована с тем, кто ее говорил:

«Я вне политики. Но когда происходит такой беспредел, как с Павлом Устиновым — я решил его поддержать. Это разовая акция. И вряд ли я когда-то еще выскажусь на политическую тему. Потому что, понимаете, это как снежный ком: ты выражаешь свое мнение, а тебя, твою семью как волной накрывает проплаченными хейтерами… Я никогда не ходил на митинги и не пойду. Потому что я боюсь, что мне в голову прилетит бутылка, и я останусь инвалидом. Зачем это? Если в нашей стране всегда все повторяется: сначала мы очень любим власть, несколько лет наслаждаемся ей, потом перестаем любить и стремимся к какой-то революции…».

Я, скорее, разделяю его позицию. Потому что, когда думаешь о себе и о семье — быть аполитичным единственный, пусть призрачный, способ обезопасить себя. Да, мы все в каком-то смысле Павел Устинов. Никогда не знаешь, окажешься ли ты в неподходящий момент у станции метро с телефоном. Но далеко не ради каждого из нас (и из тех, кто уже осужден по такой же статье) запустят флешмоб более успешные коллеги, обратится к Чайке лично Венедиктов, а Ургант посвятит целую минуту в своем шоу.


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Сегодня в 11:30, просмотров: 398, комментариев: 4


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Комментарии:
444
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Сегодня в 12:20
Казалось бы, вывод из написанного напрашивается прямо противоположный. Если за меня не заступится Ургант и ко, надо строить систему, основой которой должен стать честный справедливый суд для каждого гражданина России. А это без политики невозможно. Если "в нашей стране всегда все повторяется: сначала мы очень любим власть, несколько лет наслаждаемся ей, потом перестаем любить и стремимся к какой-то революции", то надо бы строить такую систему, в которой власть сменяется регулярно на честных свободных всенародных выборах, а не цепляется за кресло и наворованные миллиарды до полной разрухи. Если никто не застрахован от полицейско-судейского произвола, в результате которого, попавшись под руку "у метро с телефоном", можно ни за что загреметь на долгие годы в тюрьму, то надо строить систему правоохранительных органов, стоящих на страже ПРАВ граждан, как это в их названии и написано. Что "без политических тем" невозможно.
Казалось бы, эти выводы напрашиваются сами собой, подсказываются элементарной логикой на уровне дважды два равно четыре. Но нет. Автор и его анонимный герой выше таких мелочей как логика и здравый смысл. У советских собственная гордость. Мы думаем о себе и о семье, а потому продолжим всей семьей до скончания века прыгать на хорошо нам знакомых граблях. Я просто в шоке...
Сергей Б
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Сегодня в 13:21
Ну и вот, куда бедному крестьянину податься, если он не журналист и не актер театра драмы и комедии? Государственные правозащитные организации дурят. «Демократические» правозащитники «либералы» дурят. Казалось бы, ответ лежит на поверхности: консолидироваться в собственные правозащитные организации – защищать свои права и доходы. Наверное, так когда-нибудь и произойдет. Вопрос, когда и произойдет ли? Появится ли вообще поколение, которое спросит: где наша страна? А пока, на поверхности только «правозащитная» пена, которая морочит гражданам голову, с одной простой целью – чтобы грабить.
444 Сергей Б
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Сегодня в 13:46
Именно. Если люди отказываются заниматься политикой, объединяться для защиты собственных прав, то ничего в стране не изменится. Почему автор это отказывается понимать, бог весть...
Даже не буду спрашивать, чем будут отличаться ваши "собственные правозащитные организации" от действующих нынешних, которых изо всех сил давит государство путинских беспредельщиков вместе с вами, как оказывается. Как будет строится финансирование, кто будет в них входить, кто будет организовывать деятельность, кто ими будет руководить. И почему государство, которое всей своей мощью обрушивается на правозащитников сегодняшних, в том числе и с помощью своей лживой пропаганды, которую вы слово в слово только что повторили, будет умильно глядеть, как люди без него объединяются для защиты собственных прав.
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 14:01
Комментарий удален модератором, так как не по сути материала.
444
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Сегодня в 14:10
Комментарий удален модератором, так как не по сути материала.
Сергей Б 444
не нравится
Сегодня в 14:19
Комментарий удален модератором, так как не по сути материала.
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 14:49
А компот?..

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Мнения

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А с этими-то что делать? С лжесвидетелями-полицейскими, которые «своими глазами видели, как Павел скандировал неприличные лозунги, кем-то руководил и вообще ожесточенно сопротивлялся»? С их командирами? С судьей?
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