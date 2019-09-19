​Я не Павел Устинов

О приговоре начинающему актеру Павлу Устинову, который получил реальные 3,5 года за вывихнутое плечо росгвардейца, говорят сейчас все. Артисты запустили флешмоб. Руководители «Эха Москвы», «Дождя» и «Новой газеты» пожаловались генпрокурору на приговор Павлу Устинову и предложили Юрию Чайке обжаловать его.

Журналисты, в частности, обратили внимание, что судья, вынося приговор, не приобщил к делу видео с места происшествия, о чем ходатайствовала защита. Я, как и миллионы интернет-пользователей, видела ролики, снятые «Дождем» и «Новой газетой». Когда приговор Устинову был озвучен, я снова и снова просматривала видео. И даже зачем-то отправила ссылку маме.

Мы, наверное, все понимаем, почему судья отказался смотреть это видео, но, как пишет «Коммерсант», приобщил к делу предоставленное прокуратурой короткое видео, на котором нет ситуации перед задержанием. По закону, казалось бы, судья Криворучко должен был принять доказательства защиты, раз они получены законным путем и имеют отношения к делу. Но, как говорится, должен, но не обязан. Или — должен, но не Устинову и не нам.

Я думаю, начинающего актера все-таки «отобьют». Как сказал Иван Ургант в своем вечернем шоу, есть еще «Московский городской суд, Верховный суд и Конституционный суд». Кстати, секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак назвал ситуацию с Устиновым вопиющей несправедливостью. «Когда дело будет рассматриваться в суде вышестоящей инстанции, должны быть учтены все без исключения аргументы стороны защиты Павла Устинова, приняты во внимание и тщательно изучены все видеозаписи, очевидно, являющиеся неопровержимым доказательством невиновности Павла Устинова», — говорится в его сообщении в соцсети.

В общем, ситуация вот-вот разрешится в пользу Устинова. Все к этому идет.

Но я не об этом. Сегодня я предложила интервью одной известной персоне, которая также приняла участие во флешмобе защиты Устинова. Среди прочих тем, я предложила поговорить о том, стоит ли творческим людям открыто выражать политическую позицию. Я не назову имени этого человека, потому что он мне отказал, но он честно объяснил, почему не будет говорить на эту тему. Цитата не будет дословной, потому что не согласована с тем, кто ее говорил:

«Я вне политики. Но когда происходит такой беспредел, как с Павлом Устиновым — я решил его поддержать. Это разовая акция. И вряд ли я когда-то еще выскажусь на политическую тему. Потому что, понимаете, это как снежный ком: ты выражаешь свое мнение, а тебя, твою семью как волной накрывает проплаченными хейтерами… Я никогда не ходил на митинги и не пойду. Потому что я боюсь, что мне в голову прилетит бутылка, и я останусь инвалидом. Зачем это? Если в нашей стране всегда все повторяется: сначала мы очень любим власть, несколько лет наслаждаемся ей, потом перестаем любить и стремимся к какой-то революции…».

Я, скорее, разделяю его позицию. Потому что, когда думаешь о себе и о семье — быть аполитичным единственный, пусть призрачный, способ обезопасить себя. Да, мы все в каком-то смысле Павел Устинов. Никогда не знаешь, окажешься ли ты в неподходящий момент у станции метро с телефоном. Но далеко не ради каждого из нас (и из тех, кто уже осужден по такой же статье) запустят флешмоб более успешные коллеги, обратится к Чайке лично Венедиктов, а Ургант посвятит целую минуту в своем шоу.