Во вторник на siapress.ru вышел материал корреспондента Сергея Большова, посвященный вопиющему произволу в отношении актера Павла Устинова, осужденного на 3,5 года тюрьмы за то, что не делал. В чем мог убедиться каждый, увидевший видео задержания. Только суд отказался смотреть эти кадры, полностью доверившись дружным, под копирку, показаниям бойцов Росгвардии. Демонстративная несправедливость жестокого приговора, кампания в поддержку очевидно невиновного, немедленно развернувшаяся в соцсетях и независимых СМИ, выступления актеров московских театров, обращение наставника Павла Устинова Константина Райкина всколыхнули общественность.

Судя по тому, что к возмущенным присоединились и доверенное лицо В.Путина тишайший Александр Калягин, и королева циничной госпропаганды Симоньян, и даже неистовый Соловьев пробурчал что-то про скинуться на адвоката, государственная репрессивная машина даст задний ход. Если уж секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак назвал ситуацию с Павлом Устиновым «вопиющей несправедливостью», которую «невозможно игнорировать или промолчать», а видный член этой же партии адвокат Анатолий Кучерена взялся за защиту осужденного на апелляции, то сидеть Павлу осталось недолго. Казалось бы вот она — победа... Но неизбежно возникает вопрос.

А с этими-то что делать? С лжесвидетелями-полицейскими, которые «своими глазами видели, как Павел скандировал неприличные лозунги, кем-то руководил и вообще ожесточенно сопротивлялся»? С их командирами, без чьей команды ни задержания, ни ареста невиновного человека, ни этих дружных лжесвидетельств и в помине не было бы? А с судьей, который вместо того, чтобы оправдать очевидно невиновного, отказавшись даже рассматривать доводы защиты, по существу проштамповал требование следствия, лишь уменьшив просто какие-то безумные шесть лет ни за что до трех с половиной все за то же ни за что? Когда над ними состоится суд? Ведь это же не ошибки, не детские шалости, это же все конкретные уголовные преступления, сознательно совершаемые, как говорится, при исполнении. И наказываются они по Уголовному кодексу не сутками ареста, а годами тюрьмы именно из-за своей опасности для общества.

Что делать с полицейскими, которые сломали ногу московскому дизайнеру Константину Коновалову, совершавшему по Тверской ежедневную пробежку за несколько часов до почему-то неразрешенной мирной акции, задерживая его неизвестно за что средь бела дня? Что делать с их начальством, которое благословило этот бред?

Фото из Твиттера Константина Коновалова

А с судьей, который избитого полицейскими, со сломанной ногой человека, не глядя, осудил за участие в акции, в которой он физически не мог участвовать? Что делать с полицейским, при задержании ударившим женщину в живот, с его начальством и Следственным комитетом, которые признали такое поведение правомерным? А со следственной группой, устроившей мускулистый утренний обыск с переворачиванием всей квартиры у 79-летней бабушки юриста ФБК в Воронеже, после которого она слегла и через два дня скончалась в реанимации?

Что, в конце концов, российскому обществу делать с лживыми государственными пропагандистами? С теми, кто писал в «Известиях» про якобы совершенное насилие над росгвардейцем («Суд приговорил Устинова к 3,5 года колонии за насилие над росгвардейцем»)? Кто в «Комсомольской правде» нес невесть что про «нападение на бойца ОМОН». А с феерическим подлецом, который в РИА «Новости» обвинил актера Устинова прямо аж в нападении на весь ОМОН?

С Телеграфным агентством несуществующего Советского Союза, с ТАССом, что делать? Которое в заметке, конечно же, о «нападении на бойца ОМОН», актера Павла Устинова, отслужившего срочную в Росгвардии, про его актерскую профессию вообще не упоминает, из раза в раз называет не иначе как «бывшим росгвардейцем». Для пущей свирепости. Прямо так: «Тверской суд в понедельник признал бывшего росгвардейца Павла Устинова виновным в применении насилия к бойцу ОМОН».

Что делать с работником (не журналистом же?) пропагандистской «Российской газеты» Михаилом Фалалеевым, который разродился целым сериалом-триллером про мастерское обезвреживание травмированным ОМОНовцем просто какого-то матерого преступника по кличке «бригадир»: «старший сержант Росгвардии Александр в составе тактической группы ОМОНа задерживал на Тверской улице в районе дома 18 так называемого бригадира – профессионального провокатора, подстрекавшего толпу, в основном молодежь, на уличные беспорядки. Крепкий парень кричал зажигательные лозунги и речевки и призывал окружающих к активному сопротивлению». И плевать, что никаких доказательств тому в деле нет, что на видео ясно видно – Павел Устинов никого ни к чему не призывал и ничего не кричал. Солгал товарищ Фалалеев, и ладно. В правильную же сторону, против бузотеров, которые власть ругают. Работа у человека такая...

И вот пока все эти бессовестные, не сказать бесстыжие, люди будут продолжать свою «работу» – лгать всему обществу и каждому гражданину России в отдельности, будучи при исполнении служебных обязанностей, до тех пор в России нет и речи ни о какой справедливости, не говоря уж о справедливом суде, без которого в XXI-м веке не может считаться цивилизованной ни одна страна мира. Что бы в ближайшие дни ни произошло с актером Павлом Устиновым. Такой, по-моему, выходит неутешительный приговор.

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