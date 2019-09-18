​Правосудие – основа государства

Вчера был участником активного обсуждения дела задержания Павла Устинова, приговоренного к 3,5 года колонии за вывих плеча росгвардейца 3 августа. Внимательно изучил все мнения. Вижу, что общество и мнения разделились.

Одни видят реальное признание виновности гражданина Устинова, другие считают, что на сегодняшний день выявились серьезные проблемы судебной системы.

Не стоит забывать, когда работает ОМОН, ГИБДД, проходит спецоперация гвардии, – эти люди не будут выбирать, это скорый поезд и твоя личность их не интересует, они делают свою работу. Потом включается процессуальная система, которая имеет свои плюсы и минусы, свои правила и законы.

Известные политологи, анализируя дело Голунова, Серебренникова и других, прослеживают, что в защиту попавшего в беду коллеги включаются профессиональное сообщество по цеховому признаку , корпоративный характер защиты, журналисты защищают журналистов , актеры актеров, политологи политологов .

Убежден что так не должно быть, система должна работать без исключений, и авторитет правоохранителей и судебной системы это основа государства.

Полностью согласен с мнением своего старшего коллеги, секретарем генсовета партии «Единая Россия», Андреем Турчаком, озвученным в новостных лентах сегодня.Я посмотрел видео и согласен, что оснований для сурового приговора нет, но я не читал приговор, там они могут быть описаны.

Защите Устинова не дали возможности представить всю доказательную базу! Это действительно несправедливо.

Уверен, что дело необходимо пересмотреть, тщательно изучив позицию не только обвинительной стороны, но и доводы адвокатов Устинова. Шансы на обжалование приговора и изменение санкций есть, – их нужно использовать.

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