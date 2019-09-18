​Мусоровозы-убийцы вернулись в Сургут

6 февраля 2018 года в 7.30 на улице Энергетиков в Сургуте мусоровоз сбил насмерть первоклассника. После случившегося глава города Вадим Шувалов договорился с управляющими компаниями, чтобы коммунальщики вывозили отходы после 9.00.

1 июля этого года за вывоз мусор в Сургуте взялся региональный оператор по обращению с ТКО «Югра-Экология», подрядные организации которой приезжают во дворы за мусором начиная с 7.00.

По словам чиновников и регоператора, вопрос изменения графика работы спецтехники прорабатывается с конкретными компаниями.Но на сегодняшний день трехсторонние переговоры администрации, регоператора и подрядчиков не принесли никаких результатов.

При этом сотрудники регионального оператора считают, что смещение начала трудового дня может помешать «первоочередной задаче — своевременному вывозу коммунальных отходов». А сургутский мэр рапортует в соцсетях: «Безопасность наших детей всегда будет в приоритете!». Очевидно, что у обеих сторон цели совершенно разные.

Неясно, почему вопрос нельзя было решить до начала учебного года. У ответственных сотрудников было минимум два месяца (не учитывая тот факт, что о вступлении компании «Югра-Экология» в статус регоператора было известно еще в начале года).

Однако Сургут следует общероссийской тенденции ожидания первой крови: проверки ТЦ после трагедии в кемеровской «Зимней вишне», оценка безопасности в детских лагерях после пожара в Хабаровском крае. Видимо местные исполнители ждут очередного погибшего под колесами грузовика ребенка, чтобы начать действовать.