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Жителей ветхих домов в центре Сургута расселяют в поселок на краю города

Некоторые потенциальные новоселы такому решению чиновников не рады

Дома в поселке Дорожный
Дома в поселке Дорожный

Жители ветхого аварийного дома № 31/1 по улице Рабочей возмущены решением администрации Сургута переселить их в новые многоквартирники в поселке Дорожный.

Например, сургутянка Анастасия Гелло, ее отец — инвалид III группы и маленькая дочка, рискуют на новом месте жительства лишиться привычного комфорта, присущего проживанию в центре города. Ведь Дорожный находится хоть и в черте Сургута, но в десяти километрах от его центра — памятника основателям.

«Позвонили из администрации, предложили квартиру в поселке Дорожный, улица Замятинская. Мой папа — пенсионер, инвалид III группы, без ноги, — рассказала корреспонденту СИА-ПРЕСС Анастасия Гелло. — У меня маленькая дочка, которая плохо адаптируется в новом коллективе — об этом может написать психолог учреждения. Я не хочу переводить ее в новое место, чтобы избежать стресса. К тому же сейчас до садика мы идем пешком десять минут, а придется добираться из Дорожного по 40 минут».

Также сургутянка рассказывает, что недовольны решением администрации не только их семья, но и другие соседи: «Все в шоке от того, что нас переселяют из центра города в Дорожный. В доме четыре квартиры соцнайма, мы и жители еще одной квартиры отказались, третья квартира под вопросом, а четвертая — согласились».

Анастасия отмечает, что она обращалась за помощью на портал «Твой Сургут», но там ей ответили, что закон в отношении переселения их семьи не нарушается. Глава города Вадим Шувалов тоже не помог. «Я написала уполномоченному по правам человека Югры, ответа пока нет. Мы и соседи готовы писать во все инстанции, чтобы добиться справедливости. Однако в администрации Сургута говорят, что предложат жилье еще два раза, а потом переселят нас через суд».

Отметим, что жилье в новом жилом комплексе в поселке Дорожный администрация Сургута приобрела еще в прошлом году. Туда переехали семьи из поселка Юность и других микрорайонов города. Купленные квадраты соответствуют требованиям законодательства для расселения аварийных домов: они благоустроены, находятся в черте города, вокруг имеется необходимая инфраструктура.

Начальник отдела организации управления и ликвидации ветхого жилья департамента городского хозяйства Елена Абросимова пояснила корреспонденту СИА-ПРЕСС, что квартир, расположенных вблизи микрорайона № 19, где сейчас проживает героиня нашего материала, на распределении нет: «Все приобретенные квартиры находятся в черте Сургута в районе улицы Замятинской и улицы Есенина. По соцнайму квартира предоставляется бесплатно, без доплат и с правом приватизации».

Эксперт регионального ОНФ в Югре Инна Бирук советует жителям соцквартир на Рабочей, 31/1, не отчаиваться: «Рекомендую им написать заявление в департамент городского хозяйства с просьбой учесть имеющиеся обстоятельства при выделении новой квартиры. Например, посещение ребенком детского сада и особенности его характера, а также тот факт, что мужчина — инвалид, и ему требуются особые условия для проживания. Вполне вероятно, что чиновники пойдут на встречу и переселят семью в другое место, возможно, привлекут для решения проблемы ресурсы маневренного фонда».

Кстати, намного проще тем жителям дома, у кого квартиры в собственности — они могут получить вместо нового жилья денежное возмещение. Его размер определяет независимый оценщик по поручению администрации Сургута. «Оценка адекватная, по рыночной цене, а не по стоимости квадратного метра, установленного Региональной службой по тарифам, — рассказывает Абросимова. — Но стоит понимать, что квартира в деревяшке не может быть оценена дороже, чем новое жилье. Тем не менее, политика у нас такая, что собственник на полученные деньги должен смочь что-то приобрети в городе».


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Сегодня в 09:23, просмотров: 408, комментариев: 1


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Комментарии:
Astronom
не нравится
Сегодня в 10:45
"Вполне вероятно, что чиновники пойдут на встречу и переселят семью в другое место, возможно, привлекут для решения проблемы ресурсы маневренного фонд" - что за бред вы пишете, пустые слова, вполне вероятно!

Инна Бирук советует жителям соцквартир - это кто еще такая? констатирует факты? так это и так понятно. Прокомментировала и прям стало ясно, планету открыла. А инвалиду легче стало.

Лучше комментарий специалистов ДГХ пишите, и то информативнее будет а то пустая болтовня которая не несет никакой ясности.

Людям без жилья легче не станет

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Мнения

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