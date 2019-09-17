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​Справедливая судебная система. Не для всех

Судебная система в нашей стране в последнее время вызывает у людей, пожалуй, больше всего вопросов. Все уже привыкли к новостям о том, что люди, своровавшие сотни миллионов, избегают уголовной ответственности, в то время как кого-то сажают за булку хлеба или брошенный в силовика пластиковый стаканчик.

Недавно я натолкнулся на интересное исследование издания «Проект», которое было посвящено статистике оправдательных приговоров в России. Не могу сказать, что меня удивила окончательная цифра: 0,24 процента – именно столько сейчас составляет доля оправданных от общего числа приговоров. Это самый низкий за всю историю России.

Автор статьи, также подчеркнул, что российские судьи чаще и охотнее оправдывают чиновников (к примеру, из 3,4 тысячи привлеченных в 2018 году к суду 105 были признаны невиновными), атакже силовиков.

Предлагаю рассмотреть пару последних громких дел и сравнить, действительно ли это так. Вчера у нас в стране было вынесено сразу несколько резонансных судебных решений.

В Москве к 3,5 годам лишения свободы был приговорен актер Павел Устинов, обвиненный в нанесении сотруднику ОМОНа Александру Лягину телесных повреждений (вывих плечевого сустава).

По версии следствия Павел, участвуя в несогласованном митинге, выкрикивал различные лозунги, а при задержании оказал сопротивление и травмировал одного из сотрудников правоохранительных органов. Со стороны обвинения было представлено видео, на котором видно, что Павел просто стоит. То есть, на видео, которое использовалось судом как одно из главных доказательств при вынесении приговора, не было момента задержания Устинова.

Зато видео, предоставленное свидетелями со стороны потерпевшего, суд не принял. Хотя там видно, как Павел просто идет, а на него налетают восемь сотрудников ОМОНа и избивают, хотя он не оказывает никакого сопротивления. В итоге в ходе свалки один сотрудник упал и вывихнул плечо, что теперь ставится в вину актеру.

Думаю, сейчас каждый сам должен сделать для себя выводы.

Суд не учел показание свидетелей, заявленных Устиновым, которые заявляли о том, что Павел просто стоял около метро и ждал друга. Ведь это противоречило показаниям сотрудников ОМОН. К слову, рассмотрение его дела заняло всего два дня.

Устинов стал одним из семи участников так называемого «Московского дела». Как сообщает портал TJ, все фигуранты этого дела уже получили тюремные сроки.

Инфографика TJ

Перенесемся в соседнюю Тюмень. Там вчера, 16 сентября, бывшего главу управы Центрального административного округа (ЦАО) Тюмени Сергея Польянова лишили права занимать госдолжности. Бывшего чиновника осудили за злоупотребление полномочиями, однако изначально он подозревался в получении взятки. Судом также был назначен штраф в размере 300 тыс. рублей, но его отменили в связи с истечением срока давности преступления. В этом деле, суд учел положительные характеристики Польянова, а рассмотрение его дела растянулось на несколько месяцев. По статье за взятку он мог получить до 12 лет лишения свободы.

В этот же день, состоялся суд над замкомандира взвода ОМОНа города Тюмени Владимиром Бутрой, который во время неофициального спарринга с 22-летним Иваном Голинеем так бил молодого человека по голове, что тот остался инвалидом первой группы. Бутра приговорен к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года. В социальных сетях большое количество людей заявляет о том, что экс-сотрудник ОМОНа просто избежал тюрьмы.

«Это была «приемка» — драка с тремя омоновцами. Ее проходят все, кто устраивается на службу. Владимир Бутра был первым противником. Он наносил удары ногами и руками по телу и голове, бросал меня. Защиты на мне не было, только перчатки», — заявил в суде Иван. Следствие по этому делу проходило 3,5 года.

Когда я углублялся в эту историю, оказалось, что в Тюмени это уже не первый подобный случай. Ранее по аналогичному уголовному делу врио командира отряда спецназа УФСИН Тюменской области Геннадий Дудко получил три года условно. Он в мае 2017 года также проводил спарринг, в результате которого кандидат в спецназ, молодой и здоровый человек Владислав Елфимов впал в кому и в итоге стал инвалидом.

Два молодых человека, две сломанные жизни, два условных срока. И явно ни в чем не повинный человек, на которого набросилась толпа силовиков – 3,5 года реального тюремного заключения. Сколько еще таких?

Нам всем еще со школьных времен говорят, что суд существует для того, чтобы справедливо разрешать ситуации. Но вот смотришь ты на цифру в 99.76 процентов обвинительных заключений и начинаешь задумываться…


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Сегодня в 16:19, просмотров: 327, комментариев: 2


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Комментарии:
tdn
не нравится
Сегодня в 20:36
Да, вот такую систему построил г-н Путин. Единственный способ борьбы это митинги, демонстрации и акции гражданского неповиновения. И чем они будут крупнее тем быстрее ситуация изменится. Он понимает только язык силы.
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 20:59
Смешно, еще смешней. Блог и комментарий к нему.

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Мнения

​Справедливая судебная система. Не для всех

​Справедливая судебная система. Не для всех
Все уже привыкли к новостям о том, что люди, своровавшие сотни миллионов, избегают уголовной ответственности, в то время как кого-то сажают за булку хлеба или брошенную в силовика пластиковый стаканчик
Сергей Большов, корреспондент siapress.ru Сегодня в 16:19
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