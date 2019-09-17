Как завершается ремонт дорог на улицах Республики, Рабочей и Сибирской // ФОТО

В понедельник днем строители продолжили ремонт городских улиц. На улице Республики шла установка бордюров и устройство тротуаров.

Тротуары на некоторых участках уже отсыпаны щебнем и утрамбованы, по крайней мере возможно по ним передвижение. Жители близлежащих домов часто жаловались по этому поводу.

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На улице Рабочей строители проводили асфальтирование нижнего слоя. С дороги удалось убрать припаркованные автомобили.

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Установлена поверхностная ливневая канализация. На этой улице постоянно после дождя стояли лужи, будем надеяться, что эта проблема будет решена.

Строители временно открыли выезд с улицы Сибирской на Университетскую, однако здесь работы будут продолжены, так как предстоит ремонт канализационного колодца.

В ближайшие дни водителям стоит избегать проезда по улицам Сибирской и Рабочей. Проезд по ним из-за проведения ремонтных дорог сужен, обочины заставлены автомобилями, поэтому часто сложно разъехаться со встречным транспортом.

Будьте внимательны и бдительны на дорогах!