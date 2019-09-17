В Сургуте закончился конкурс среди архитекторов, приглашенных со всей страны. Как выглядит проект-победитель

В Сургуте закончился архитектурный конкурс хакатон «Города», на который организаторы пригласили молодых специалистов со всей страны. Семь команд, по три человека в каждой, разрабатывали идеи для благоустройства пяти сургутских неблагоустроенных объектов.

Победителем стала идея преобразования заброшенной насосной станции в центре города на улице Бульвар Свободы, у здания «СИА-ПРЕСС ЦЕНТРа». Заброшенный объект снесут и на его месте возведут невысокий амфитеатр под открытым небом. По задумке архитекторов, постройка удовлетворит в первую очередь спрос молодых семей и студентов, идущих домой после пар с СурГУ.

От амфитеатра пройдут два пешеходных пути: один в сторону здания «Газпром», другой – в сквер «Старожилов», к мосту, который город сейчас реставрирует. Первый тротуар уже есть, его просто модернизируют, добавив длинную общую скамейку и прямоугольные арки. Второй пешеходной тропой архитекторы хакатона не занимались.



Канализационную инфраструктуру насосной станции приспособят под общественный туалет. За амфитеатром будет установлена дуга чистой бетонной стены, которую художники смогут использовать как холст для граффити.

По заверению заместителя главы города Владимира Шмидта, проект точно будет реализован, однако когда – неизвестно. Сейчас победитель конкурса включен в рейтинговое голосование, в котором может проголосовать любой сургутянин. Если проект победит, его возведение начнется в 2020 году. В ином случае строительство пройдет позднее в порядке очереди, поэтому точные сроки пока неизвестны.

Напомним, если в голосовании примет участие меньше 20 тысяч человек, Сургут не получит окружное финансирование для строительства. Таково требование министерства строительства России. В таком случае, город будет строить скверы (в том числе проект хакатона) на свои деньги.