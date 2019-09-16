История одной ямы

Весна лениво подходила к своей середине, чтобы забрать остатки «вечной мерзлоты» и в конечном итоге передать эстафету лету. Последние сугробы таяли под лучами солнца, растекаясь ручьями в ближайшие газоны и стоки.

Тогда мы с подругой куда-то торопились и вызвали такси.

«Вы, наверное, вызвали меня, чтобы я перевез вас через эту лужу», – пошутил водитель.

И тут я задумалась.

Заселяясь летом 2018 года в общежитие на ул. 50 лет ВЛКСМ, первое, на что я обратила внимание – это огромная яма в асфальтированной дороге. В солнечную погоду она просто мешает не только водителям, но и жителям ближайших домов, а во время сильных дождей или таяния снега превращается в филиал Байкала и затапливает весь двор.

И ведь никто точно не может сказать, как долго она здесь находится или почему появилась. Кратер ли это от упавшего метеорита, последствие взрыва бомбы или забытый кем-то резервуар для сбора воды история умалчивает. Известно одно – раз в несколько лет яму «щедро» засыпают песком и забывают, мол, и так сойдет. А горожанам в очередной раз приходится идти по щиколотку в грязной, холодной воде и уповать на милость администрации – а что, вдруг решат заделать?

Кто-то подходит к вопросу с юмором. Моя соседка, собираясь на зачет по плаванию, с грустной улыбкой спросила: «Зачем мне куда-то ехать, если у нашей общаги есть собственный бассейн?». А кто-то, как я, каждый раз чертыхается, возвращаясь домой в мокрой обуви и понимая, что новые кроссовки такими темпами не доживут до весны.

И ладно бы, если бы эта яма находилась где-то за чертой города. Но она, черт возьми, находится в центральном районе, среди жилых домов и уже не первый год мешает не только пешеходам, но и водителям. А самое обидное, что совсем недалеко, в районе УВД, власти стали строить продолжение дороги. Вопрос, который останется без ответа, напрашивается сам собой: зачем строить что-то новое, если вы не можете позаботиться о старом?