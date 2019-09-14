​Хорошо руководству больниц: у них просторная территория, ничего не мешает внутреннему трафику. А посетители остались без парковок

На прошедшем социальном комитете в городской думе обсуждался вопрос парковок возле медучреждений Сургута. Сводилось к тому, что это исключительно проблема городских властей. Мой коллега-депутат Владимир Болотов совершенно справедливо усомнился в этом. Он предложил проверить все медучреждения на момент им выдачи получения разрешения на строительства. Какое количество парковок там прописано.

То есть получается, сначала все больницы и поликлиники сдаются с необходимым количеством парковок. Но затем под видом профилактики борьбы с терроризмом устанавливается шлагбаум, по сути, запрещающий въезд на территорию учреждения и теперь городу говорят: парковки это ваша проблема. Я понимаю позицию руководителей медучреждений. Ну ведь как хорошо, удобно и красиво иметь просторную территорию вокруг больницы. Ничего не мешает внутреннему трафику для своих нужд и передвижения спецтехники, всегда чисто и опрятно, благодать, одним словом. А для посетителей?

Ведь как театр начинается с вешалки, так и больница начинается с парковки.

Какова главная цель парковочных мест? Чтобы в первую очередь посетителям было удобно и комфортно. А сегодня попробуйте подъехать в ОКБ со стороны улицы Энергетиков. Там ведь пешком полкилометра надо пройти по свободной территории больницы. И ладно молодым, здоровым людям – может так прихватить, что порой два шага сделать непросто. А когда старушку бережно ведут под ручку, а она еле идет, так сердце сжимается. Сегодня все городские медучреждения подчиняются округу и заняли жесткую позицию в этом вопросе: мол, нам так можно и по закону тоже. Разве это правильно? Разве это хорошо? Если законы такие, что позволяют это , значит надо менять такие законы.

Да, конечно, открыть территорию больницы – это множество проблем. Нужно нанимать людей, чтобы все время дежурили на улице и не давали парковать машины везде, где ни попадя, конечно это неизбежные конфликты и постоянная головная боль для руководителей этих учреждений. Но если на чаше весов – комфорт и удобство посетителей, по идее, не совсем здоровых людей, разве это того не стоит?