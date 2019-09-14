​Хорошо руководству больниц: у них просторная территория, ничего не мешает внутреннему трафику. А посетители остались без парковок

На прошедшем социальном комитете в городской думе обсуждался вопрос парковок возле медучреждений Сургута. Сводилось к тому, что это исключительно проблема городских властей. Мой коллега-депутат Владимир Болотов совершенно справедливо усомнился в этом. Он предложил проверить все медучреждения на момент им выдачи получения разрешения на строительства. Какое количество парковок там прописано.
То есть получается, сначала все больницы и
поликлиники сдаются с необходимым количеством
парковок. Но затем под видом профилактики
борьбы с терроризмом устанавливается шлагбаум, по сути, запрещающий въезд на
территорию учреждения и теперь городу говорят: парковки это ваша проблема. Я понимаю позицию руководителей медучреждений. Ну ведь как хорошо, удобно и красиво иметь просторную
территорию вокруг больницы. Ничего не мешает
внутреннему трафику для своих нужд и передвижения спецтехники, всегда чисто и
опрятно, благодать, одним словом. А для посетителей?
Я понимаю позицию руководителей медучреждений. Ну ведь как хорошо, удобно и красиво иметь просторную территорию вокруг больницы. Ничего не мешает внутреннему трафику для своих нужд и передвижения спецтехники, всегда чисто и опрятно, благодать, одним словом. А для посетителей?
Ведь как театр начинается с вешалки, так и больница
начинается с парковки.
Какова главная цель парковочных мест? Чтобы в первую очередь посетителям было удобно и комфортно. А сегодня попробуйте подъехать в ОКБ со стороны улицы Энергетиков. Там ведь пешком полкилометра надо пройти по свободной территории больницы.
Да, конечно, открыть территорию больницы – это множество проблем. Нужно нанимать людей, чтобы все время дежурили на улице и не давали парковать машины везде, где ни попадя, конечно это неизбежные конфликты и постоянная головная боль для руководителей этих учреждений. Но если на чаше весов – комфорт и удобство посетителей, по идее, не совсем здоровых людей, разве это того не стоит?