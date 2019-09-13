​Разгром ФБК – ошибка

Несколько тезисов о продолжающемся разгроме инфраструктуры и состава Фонда борьбы с коррупцией в исполнении российских силовиков.

Первое. Важен не сам массовый накат на несколько сотен человек по всей стране. Важна реакция на это общественности. Я допускаю, что с точки исполнителей этой атаки россияне должны подумать об этом так: «Ну, посадят этих врагов народа, только лучше жить будем, меньше людей будут лодку раскачивать и нашу страну поносить, так им и надо». Но в реальности все может быть иначе.

Тут надо вспомнить реакцию россиян (то есть далеко не только москвичей) на столичные протесты, которые прошли в июле-августе этого года. Большая часть опрошенных «Левадой» считают, что эти протесты:

– случились из-за недовольства положением в стране (41%) и политикой властей (34%);

– были инспирированы недопуском независимых кандидатов, который произошел из-за боязни московскими властями политической конкуренции (45%);

– никак не были связаны с влиянием Запада (32% против 26% считающих, что протесты были организованы извне).

Мы видим, что по мере ухудшения экономической ситуации и развала «патриархальной» системы взаимоотношений с начальством россияне хуже относятся к государству и лучше – к тем, кто пытается власти оппонировать.

И вот происходит массовая атака на ФБК. Там под каток обысков и арестов счетов попали не только активисты Навального, но и их семьи. У каждого человека – примерно 20-30 людей ближнего круга (друзья-родственники) и несколько сотен – аудитории в соцсетях. То есть очень близко эту ситуацию наблюдают не сотни, а десятки тысяч человек, не говоря уж о миллионах, узнающих это из новостей в сети. Разумеется, многие скажут: «Так им и надо». Но многие скажут: «Вы совсем долбанулись?»

Второе. Политология учит, что силовое давление на оппозицию не уничтожает оппозицию как таковую (если речь не идет о физическом устранении, до которого, я очень надеюсь, в России не дойдет), а переводит ее сначала в полулегальный, а затем в подпольный статус. Проще говоря, таким образом плодятся экстремисты. И ответственность за это ложится не на каких-то мифических подстрекателей, а на тех, кто не дает людям спокойно излагать свою критику в публичном легальном поле.

Опять же, я очень надеюсь, что Навальный достаточно разумен, чтобы не призывать своих сторонников к силовым ответам на давление правоохранителей. Но не исключаю, что некоторые из активистов могут прийти к такому желанию и выводу самостоятельно. Не дай бог.

И третье. Самое главное. Обысками, изъятием техники, блокировкой счетов (не только активистов, но и родственников), избиениями и посадками нельзя вернуть или заработать любовь и уважение сограждан. Как минимум — не в нынешней политической ситуации.Те, кто попал под каток, понятное дело, уже априори до конца жизни станут врагами действующей власти. Их родные, близкие и наблюдающие за происходящим в прессе – либо сильно усомнятся в федеральном и местном начальстве, либо станут открытыми или скрытыми недоброжелателями.

Итого. Силовой разгром ФБК видится локальной победой власти над своими оппонентами. Но эта победа – даже не сиюминутная, а сиюсекундная, потому что моральная сторона дела – за пострадавшими от обысков, блокировок счетов и потенциальных уголовных дел. Большая часть россиян прекрасно понимает, что это простые люди, которые получают по голове из-за недовольства властью. Поэтому в средне- и долгосрочной перспективе вся эта супер-операция против ФБК, как мне кажется, даст действующему руководству страны только минусы.