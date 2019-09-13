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​Разгром ФБК – ошибка

Несколько тезисов о продолжающемся разгроме инфраструктуры и состава Фонда борьбы с коррупцией в исполнении российских силовиков.

Первое. Важен не сам массовый накат на несколько сотен человек по всей стране. Важна реакция на это общественности. Я допускаю, что с точки исполнителей этой атаки россияне должны подумать об этом так: «Ну, посадят этих врагов народа, только лучше жить будем, меньше людей будут лодку раскачивать и нашу страну поносить, так им и надо». Но в реальности все может быть иначе.

Тут надо вспомнить реакцию россиян (то есть далеко не только москвичей) на столичные протесты, которые прошли в июле-августе этого года. Большая часть опрошенных «Левадой» считают, что эти протесты:

– случились из-за недовольства положением в стране (41%) и политикой властей (34%);

– были инспирированы недопуском независимых кандидатов, который произошел из-за боязни московскими властями политической конкуренции (45%);

– никак не были связаны с влиянием Запада (32% против 26% считающих, что протесты были организованы извне).

Мы видим, что по мере ухудшения экономической ситуации и развала «патриархальной» системы взаимоотношений с начальством россияне хуже относятся к государству и лучше – к тем, кто пытается власти оппонировать.

И вот происходит массовая атака на ФБК. Там под каток обысков и арестов счетов попали не только активисты Навального, но и их семьи. У каждого человека – примерно 20-30 людей ближнего круга (друзья-родственники) и несколько сотен – аудитории в соцсетях. То есть очень близко эту ситуацию наблюдают не сотни, а десятки тысяч человек, не говоря уж о миллионах, узнающих это из новостей в сети. Разумеется, многие скажут: «Так им и надо». Но многие скажут: «Вы совсем долбанулись?»

Второе. Политология учит, что силовое давление на оппозицию не уничтожает оппозицию как таковую (если речь не идет о физическом устранении, до которого, я очень надеюсь, в России не дойдет), а переводит ее сначала в полулегальный, а затем в подпольный статус. Проще говоря, таким образом плодятся экстремисты. И ответственность за это ложится не на каких-то мифических подстрекателей, а на тех, кто не дает людям спокойно излагать свою критику в публичном легальном поле.

Опять же, я очень надеюсь, что Навальный достаточно разумен, чтобы не призывать своих сторонников к силовым ответам на давление правоохранителей. Но не исключаю, что некоторые из активистов могут прийти к такому желанию и выводу самостоятельно. Не дай бог.

И третье. Самое главное. Обысками, изъятием техники, блокировкой счетов (не только активистов, но и родственников), избиениями и посадками нельзя вернуть или заработать любовь и уважение сограждан. Как минимум — не в нынешней политической ситуации.Те, кто попал под каток, понятное дело, уже априори до конца жизни станут врагами действующей власти. Их родные, близкие и наблюдающие за происходящим в прессе – либо сильно усомнятся в федеральном и местном начальстве, либо станут открытыми или скрытыми недоброжелателями.

Итого. Силовой разгром ФБК видится локальной победой власти над своими оппонентами. Но эта победа – даже не сиюминутная, а сиюсекундная, потому что моральная сторона дела – за пострадавшими от обысков, блокировок счетов и потенциальных уголовных дел. Большая часть россиян прекрасно понимает, что это простые люди, которые получают по голове из-за недовольства властью. Поэтому в средне- и долгосрочной перспективе вся эта супер-операция против ФБК, как мне кажется, даст действующему руководству страны только минусы.


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Сегодня в 12:52, просмотров: 432, комментариев: 13


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Комментарии:
Сергей Б
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Сегодня в 13:44
Первое. Разгром ФБК – это нормальное реакция, любого государства, каким бы оно не было, на политический экстремизм, организуемый из вне.

Второе и третье. Разгром ложных правозащитников, может зачистить площадку для реальных правозащитных организаций, а брутальные методы этого разгрома, могут подтолкнуть граждан к консолидации и самоорганизации в эти реальные правозащитные организации с целью самозащиты и защиты своих гражданских прав и интересов.

И того. Нет худа без добра.
Ал_ Сергей Б
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Сегодня в 14:01
т.е. любой, кто оппонирует текущей власти - это "политический экстремизм, организуемый из вне" ???
Сергей Б Ал_
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Сегодня в 14:11
Что за чушь и демагогия. Ну я, прям здесь в комментариях на Сиа оппонирую существующей власти и прямым тестом заявляю, что это воры. Но почему из-за этого я должен быть непременно сторонником ФБК Навального, которого лично я считаю еще большим грязным вором и экстремистом. Что, других вариантов нет? Почитай комментарий сверху хотя бы.
Сергей Б Ал_
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Сегодня в 14:14
Ходорковский, хотя-бы, это внешний организатор или внутренний? И спроси у жителей Сургута, хотели бы они, чтобы вместо Богданова был бы Ходорковский.
444
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Сегодня в 14:41
Браво, СИАПРЕСС!!! Вот это уровень обсуждения! Феноменально. Так держать...
Моби
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Сегодня в 14:45
автор вчера наоборот расхваливал того, кто в том числе очень сильно обиделся на фбк
Моби Сергей Б
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Сегодня в 14:47
чушь не пори - где там экстремизм? фбк нарочито в рамках закона все делает.
или экстремизм - находить офшоры у димона?
или может экстремизм собирать подписи на выборах? или ты правда считаешь, что Соболь нариосвала подписи, а условный метельский собрал их за пару дней?
Моби Сергей Б
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Сегодня в 14:48
ходор к фбк не имеет отношения.
Ну и про извне - ты правда думаешь, что в нынешних условиях ХОТЬ копейку от госдепа можно незаметно получить? ну прекрати
Д.Щеглов Моби
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Сегодня в 15:04
В наборе фактов про Собянина я давал факты про Собянина. Это не означает, что я поддерживаю его на 100%, равно как и не означает, что я не поддерживаю его на 100%. Жизнь не черно-белая штука. Есть полицейский, который ловит вора или спасает человека от нападения преступника. Есть полицейский, который бьет невиновного по почкам дубинкой и исполняет политически мотивированные противозаконные приказы начальства. Все ситуации разные, все люди разные, и вот в этой статье я пишу о том, как много людей приняли и исполнили решение, которое я считаю ошибочным.
Сергей Б Моби
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Сегодня в 15:32
Тебе уже писали здесь, что у тебя мозги с замочную скважину, так и есть. Походу, больше чем инструкцию к кофеварке не осилишь. При чем тут ходор, ФБК и госдеп?
Моби Сергей Б
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Сегодня в 15:41
ты сам это всё упоминал
Сергей Б Моби
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Сегодня в 15:44
Я там Богданова еще упоминал, еще не сообразил куда его приплести?
444 Д.Щеглов
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Сегодня в 16:12
Дмитрий, проблема в том, что ваши полицейские в случае с Собяниным это не разные люди, а один человек. Продолжая ваше сравнение, именно он год назад разбил клумбу, а сегодня безраздельно воцарился в Москве, окружил себя ворами, подтасовал выборы, избил задержанных по беспределу москвичей. И именно он отдавал противозаконные приказы полицейским, чтобы сохранить свою власть.
Надеюсь, вы исключительно из цензурных соображений назвали подтасовку выборов и, как следствие, узурпацию власти, незаконные посадки и обыски, демонстративный разгром ФБК ошибкой, а не преступлением, как это принято в русском языке. И отдаете себе отчет в том, что это не какие-то отдельные индивиды, не "много людей", а весь государственный аппарат оказался готов на любое преступление по приказу начальства. К сожалению, не было ни громких ни тихих отставок, не было никакого шума, ничего, что могло бы вселять хоть толику уверенности в вашем осторожном оптимизме.

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