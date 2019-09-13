​Есть теория, что в администрации Сургута работают агенты киборгов. Они заботятся о своих братьях – автомобилях, а не о людях

Лужи они такие, везде они есть – и в больших, и малых городах (ровно как и мэры разных городов отдыхают от «трудов правильных» на нарах). По этому показателю явно отстаем.

А лужи появляются потому что наплевать всем на качество укладки асфальта, нет просто уклона или есть, но не в ту сторону. Пан-голова когда инспектирует укладку или приемку отремонтированных участков дорог? Правильно – в ясную, сухую погоду. Ну, на край в мелкий дождь, что бы луж не было видно.

Хотя есть конспирологическая теория, что агенты киборгов работают в администрации города. Они-то за своих переживают – авто, а люди – так расходный материал. Особенно те , кто передвигается пешком – те вообще унтерменш, второй сорт! Недочеловеки, раз нет авто! Кому они нужны? Хотя есть периоды в истории города, когда важен каждый человек, вернее не он сам а его голос как избирателя! А так – ровно всем! Все поровну!

Про школы себе в заслугу поставили, супостаты! Имея бюджет города, ну, тот, что везде публикуют в 22 с лишним миллиарда рублей, строили одну школу в десять лет. А тут начальство большое обратило внимание, уже не отмажешься, что денег нет, приходиться «рогами шевелить» (мама моя так говорит, когда подумать что-то надо). Вот и начали дифирамбы петь о своих успехах! Не начни строить школы – можно попасть: на вилы от горожан или еще чего по хлеще от высокого начальства!

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