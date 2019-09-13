​Государство ответило на успех «Умного голосования» разгромом ФБК Навального

Накануне ранним утром по всей России прошла беспрецедентная полицейская операция с привлечением всех силовых структур. Одновременно, с учетом многочисленных часовых поясов, были проведены обыски более чем на 200 точках в 41 городе страны. Целая армия силовиков, по разным оценкам от 1500 до 2000 человек, обыскивала штабы Алексея Навального, квартиры координаторов и их родственников, активистов, бывших координаторов. Выламывали двери, изымали оргтехнику, компьютеры и мобильные телефоны, просто громили все, что под руку попадется.Без ордеров, без адвокатов. Арестовывались счета, даже частные и даже у родственников, которые никакого отношения к деятельности штабов не имели, изымались банковские карты, накладывались аресты на счета с каким-то безумным уходом в минус 999 999 900 сколько-то рублей.

Вся эта гигантская силовая акция творилась в рамках уголовного дела о мифическом отмывании средств, добытых преступным путем, которыми Следственный комитет имени Бастрыкина объявил все когда-либо собранные ФБК добровольные пожертвования.

На сайте жандармского управления так черным по белому написано: «По данным следствия, с января 2016 по декабрь 2018 года лица, имеющие отношение к деятельности некоммерческой организации «Фонд борьбы с коррупцией» (ФБК), включая сотрудников фонда, получили от третьих лиц крупную сумму денег в рублях и иностранной валюте, которые заведомо для них были приобретены преступным путем». Правда, никого не волнует, что для обвинения в получении преступных денег, надо бы сначала раскрыть преступление, результатом которого стала эта «крупная сумма денег в рублях и валюте», ответить на вопрос, что это было за преступление, как его совершили, кто и когда. Предъявить потерпевших, тех, кого, собственно, ограбили на эту «крупную сумму». Но в современной России государству дела нет до подобных мелочей.

Истинные причины разгрома штабов Навального по всей России не может не знать каждый вменяемый житель страны. Просто российское государство по достоинству оценило успех «Умного голосования» на прошедших выборах, особенно на выборах в Мосгордуму. Пощечина власти вышла оглушительная. Дело дошло до того, что даже глава московской организации «Единой России», цинично притворившийся самовыдвиженцем, остался без мандата.

В 20 из 45 округов победили кандидаты, которые были указаны политиком Алексеем Навальным в списке для «Умного голосования». Представительство партии власти упало в полтора раза с 38 мест до 25.

На прошлых московских выборах кандидат-единоросс получал в среднем 47 процентов голосов, в то время как его соперник лишь 21 процент. На этих выборах первый получил в среднем 36 процентов, а кандидат, поддержанный Умным голосованием — 38 процентов.

На прошлых выборах 17 единороссов из 38 победивших набрали более 50 процентов голосов избирателей. Сейчас ни один. Прошедшие выборы нагляднейшим образом показали, что ни о каком большинстве «Единой России» не может идти речи не только в соцопросах, но и на голосованиях с предварительным отбором конкурентов послабее, запретом их агитации, административным ресурсом и согнанными подневольными бюджетниками.

Вот за этот провал партии власти государство и расправилось с де-факто единственной реальной российской оппозиционной силой – организаторами Умного голосования.

Это было плохое. Теперь о самом плохом. Самое плохое для будущего России во всем происходящем то, что это не бандиты, не хулиганы, не политические оппоненты громят политическую организацию Алексея Навального. Это российское государство всей своей мощью обрушилось на горстку людей, посмевших замахнуться на всевластие вертикали. Плюя на любые законы, здравый смысл и мало-мальские приличия, демонстративную силовую атаку устроили не какие-то отдельные сумасшедшие, а российское государство в полном своем составе. Все, от судов, ФСБ, Следственного комитета, полиции по всей стране до банков и лживых государственных пропагандистов, которые, как я только что к своему вящему изумлению обнаружил, сегодня ни слова не проронили о происходящем погроме. Ни киселевские «жечь седца геев» РИА «Новости», ни ТАСС, ни симоняновское «Россия сегодня», ни прочие государственные информационные помойки. Ни слова о крупнейшей полицейской операции с привлечением тысяч силовиков. Молчок.

Мораль из всего этого вытекает одна. Гражданам России рано или поздно предстоит провести просто какую-то титаническую работу с государством, со всем разложившимся аппаратом, способным исполнить любой бесчеловечный приказ, если, конечно, они хотят, чтобы у страны было будущее.

И, конечно, каждый гражданин России, которого этот государственный беспредел не оставил равнодушным, может поддержать ФБК своими пожертвованиями. Реквизиты легко найти в Фейсбуке Навального и на Navany.com.

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