​«Сургут – город будущего. Скоро то закончим, скоро то начнём...» Как Youtube отреагировал на прогулку Варламова с Шуваловым

Видео прогулки Ильи Варламова с главой Сургута Вадимом Шуваловым за чуть более чем сутки набрало в YouTube больше 200 тысяч просмотров, 10 тысяч лайков (и всего 261 дизлайк) и почти 3,5 тысячи комментариев. Редакция СИА-ПРЕСС собралась с духом и почитала, что пишут люди под этим роликом (это было непросто), а также выбрала для вас наиболее интересные или симптоматичные комментарии.

Сразу скажем, что мы не стали брать для этого обзора классическую интернет-критику главы Сургута – она абсолютно неинформативна и была бы такой же, будь на месте Шувалова почти любой мэр. Посмотрим лучше на более веселые отзывы.

Одним из больших поводов для едких замечаний стали ремонты во дворах Сургута. Вадим Шувалов сказал, что вскоре за год планирует отремонтировать 50 дворов, а всего их в городе 1500. Варламов посчитал, что такими темпами на наведение порядка уйдет 30 лет:

Еще одним поводом для шуток стал разговор блогера и главы о городской думе. Выглядело это примерно так:

Илья Варламов: Вас избирает кто? Депутаты?

Вадим Шувалов: Да.

Илья Варламов: А, ну, значит, не люди...

Посмеялись комментаторы и над тем, как единственного депутата от ЛДПР в думе Сургута назвали оппозицией (над этим, к слову, похихикали даже Варламов с Шуваловым):

Так как Youtube-пользователи не очень знакомы с медийной командой Шувалова, они приняли советника главы Александра Оверчука, постоянно идущего следом за главными героями ролика, за телохранителя и даже за штатного сотрудника ФСБ.

«мэр боится ходить по улицам без телохранителя? я про чела в пуховике с надписью россия, который постоянно мелькает на заднем плане»

С особым энтузиазмом пользователи откликнулись на призыв Варламова придумать девиз для Сургута. В качестве основы для этого креатива стали тезисы из ролика. Например, так один из юзеров обыграл обещания главы сделать отдельные аспекты жизни в городе лучше вкупе с потопом, который происходил в городе во время записи ролика в апреле:

«Город будущего - Сургут! Скоро то закончим, скоро то начнем, и в будущем, все с машин на лодки перейдут!»

Тут все просто:

Глумились жители интернета и над сравнением Сургута с Дубаем, которое привел Илья в разговоре с главой:

Не обошлось без упоминания дорог, на которые сургутяне чаще всего жаловались Варламову на улицах:

И, конечно, сайдинг, использование которого в Сургуте Варламов жестко раскритиковал, и глава с ним согласился:

Досталось и самому Варламову:

В это время Вадима Шувалова сравнили (вы удивитесь) с актером Игорем Верником...

...и рэпером Ice Cube!

Разумеется, были люди, которые вступались и за город, и за главу.

«прежде чем писать вникните в суть дела, например, сколько Сургут и ХМАО отдают и сколько получают. И сразу все поймете. Хорошеет только Москва на эти вот деньги»

«Вы реально думаете, что в стране, где мягко говоря, города не похожи на Европейские, посредине тайги, будет стоять Лас-Вегас и Дубай в одном лице? Еще 40 лет назад Сургут был большим поселком, стоящим на болоте. Не было ничего - вообще ничего, тайга и болото. Я не защищаю мэра - но впервые, за многие годы у города глава, который, что то делает и уже многое сделал. И главное - есть обратная связь. Много ли глав городов, сами бы позвали Варламова весной, не боясь традиционного весеннего ада - мусора, луж, грязи и тд. Летом у нас прекрасно, чисто, вылизано все, цветы, но мэр не испугался. Имейте уважение к тем кто здесь живет, кто трудится в непростых условиях и любит свой город не смотря на все трудности»





«Открытый мэр, это редкость, и это заслуживает уважение. Думаю он сделает правильные выводы

Сам Шувалов признал, что и его выступление, и внешний вид города в ролике Варламова не были идеальными, но это само по себе не трагедия, а повод для усиленной работы над собой. Можете почитать блог главы Сургута по этому поводу.