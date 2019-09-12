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Чтобы помнили…

Памяти Юрия Вэллы

Фото из архива семьи Айваседа
Фото из архива семьи Айваседа

12 сентября 2013 года ушёл из жизни Юрий Вэлла. Я разыскала его сокурсников по литературному институту имени А.М. Горького в Москве (1982 – 1988 гг.). Предлагаю читателям символический заочный круглый стол, где коллеги Вэллы по перу делятся своими воспоминаниями. Каким они помнят студента Айваседу и почему сегодня, спустя десятилетия, жизнь поэта и человека Юрия Вэллы становится столь значимой не только для своих родственников, соплеменников, но и для всего человечества?


Вера Ларионова, журналист, г. Москва:

- Мы поступили в литинститут в начале восьмидесятых, с разницей в один год. Но у нас всё время совпадали сессии, поэтому я помню Юрия хорошо.

Литинститут в то время – это же была эпоха позднего застоя, - был таким оазисом свободы, где дышалось легко, преподаватели - это были властители дум… То есть, там можно было говорить то, что ты думаешь, можно было свободно дышать. Люди приезжали со всей страны, и буквально каждый был личность.

Он не затерялся среди остальных. Более того - его невозможно было не заметить. У Юры была внешность подростка, он был маленький и худенький очень, хотя был постарше многих, когда поступил.

Это был светлый человек. Всегда весёлый, в хорошем расположении духа. Не было у него какого-то смурного выражения лица...

В литинституте он пел. Вот идёт по коридорам общежития и поёт. И везде поёт…


Анна Рансене, поэт, драматург, г. Резекне (Латвия):

- Конечно, это лицо я сразу запомнила, потому что все другие – это обычные лица, у Юры это лицо коренного человека. И улыбка. Улыбка такая добрая очень.

Мне было интересно с ним, потому что я тоже родом из деревни, из Латгалии (одна из областей Латвии, - примеч. автора). У нас тоже есть свой язык, на котором до 20-х годов ещё учили в школе, наши миры были похожи.

Ему было трудно в Москве. Он мало ездил троллейбусами, всё больше ходил пешком. Мы спрашивали: «Юра, как ты не заблудился?» А он смеётся: «А я по сторонам смотрю и нахожу направление». И когда ему было тяжело, он говорил: «А я лучше пойду гулять».

Он очень выделялся из всей нашей компании. Я потом только поняла, что мы все были, ну, может быть, немножко ветреные, не очень-то серьёзные. А на нём уже тогда была ответственность не только за семью, но и за свою землю, что ли.

Мы общались на равных, и я чувствовала, что это человек с глубокой такой внутренней интеллигентностью и образованностью. Говорил он мало, но то, что он сказал, всегда было наполнено глубоким смыслом. У него было такое своё достоинство, и это очень притягивало. По крайней мере, меня. Потому что я уважаю людей, которые уважают свою нацию, своё происхождение.

Он был образован, и это чувствовалось. Образование ведь не только из книг можно получить. Из души такая образованность, это в нём чувствовалось.

- Как по-Вашему, откуда это у него?

- Из природы. Он столько знал о природе, сколько современный человек уже не знает.


Юрий Меньшов, г. Мытищи, Московская область:

- Перестройка была глотком воздуха тогда, а всё, что было до этого – вот это было невозможностью жизни, понимаете? И поэтому тут себе каждый придумывал возможность для ухода из страны, искал нишу какую-то…

Для меня такой нишей стал лес, в силу различных моментов. Естественно, когда мы встретились с Юрой, то нам было о чём поговорить. Просто для меня, как для представителя титульной нации, мой лес был потерян. А ему так его подбросили на какое-то время, хотя потом оказалось, что обманули в очередной раз. Я не верю государству своему, так же, как и Юра не верил. Просто он был весьма толковым и умелым и не бряцал глупостями на каждом углу. Но бороться ему приходилось с теми людьми, которые завоевали его мир, а затем разрушили. Разрушили его детство, разрушили его жизнь… То, что он делал, это попытка живого организма восстановить этот живой организм.

Андрей Жуков, писатель, г. Зеленогорск, Ленинградская область:

- Рожденный в лесах, он выбрал путь жизни по зову голоса своего народа, в нём плоть от плоти, до последнего дня жила свобода, та сила, которую дает Мать-Земля. Подобно Гомеру он создал эпос своих земляков, в своих стихах и сказках, со своим языком, образами, мифами и героями. Он и сам был герой, подобно Одиссею, отправившийся кочевать в поисках смысла жизни по родным урочищам, пастбищам, рекам. Среди сонмища соблазнов ответ он нашел в безупречном следовании одному императиву – Природа всегда права. Кем бы он ни был: в советское время – охотником-промысловиком, позже - оленеводом, он никогда не ел с чужой руки, всегда добывал свой хлеб в поте лица своего.

Юрий Меньшов:

- Какие-то особенные предметы его интересовали из общей программы?

- Он жаловался, что не может читать всего того, что стоит в учебном плане. Потому что плановое чтение - это было не просто текущая литература, а то, что изучалось. И это было необходимо. Он говорил: «У нас этого нет в библиотеках». А из института книг не давали на долгое время и так далеко. Но ему как-то прощали такие вещи по вполне понятным причинам, сдавал он. И дипломная у него на «отлично».

У него был и голос свой, и тема своя, и мир свой, который он хотел уберечь, спасти, не дать этому миру погибнуть.

Вера Ларионова:

- Целый клубок проблем, которые решает человек и человечество, Юра решал в масштабах своей земли, в пределах своего лесного, натурального мира. Он ездил в Америку, не случайно он там с индейцами встречался. То, что с ними сделали – да, это жестоко, это ужасно. Страна развивается по другим законам. Вот этот естественный, натуральный человек остался сначала в пределах своей резервации, а теперь ему уже и резервация не нужна - они просто не играют никакой роли ни в культуре, ни в экономике страны. То же самое происходит и с нашими народами, так ведь? Их мир сворачивается. Кто-то добровольно уходит, вот им дали такую возможность, как Юра говорит, сидеть на коврах, ничего не делать и смотреть телевизор с утра до вечера, пить водку. На ковры посадили нефтяники: «Мы вас будем кормить поить, только не путайтесь под ногами». Фактически, они гибнут. Так ведь? Они ничего не делают. А Юра, чтобы привлечь внимание к этой проблеме, он… Это как раз совпало с тем, что наша страна в те годы стала более-менее открытой, железный занавес подняли, и Юра пригласил весь мир к себе, в музей под открытым небом. И мир приехал, и увидел, как живут нынешние народы русского севера, какие у них проблемы, как вот по факту у них всё происходит. Я считаю, вот это его гениальное изобретение.

Драма его как человека есть, собственно, воплощение драмы всего человечества. Потому что наша самая большая сегодня проблема - это цивилизация и природа. Мы уничтожаем себя, цивилизация уничтожает, съедает природу. Где границы дозволенного? Как это все совместить? С одной стороны, мы не можем жить в лесу и молиться колесу, это невозможно. А с другой стороны - мы сами рубим сук, на котором сидим. Юра это понимал. Потому что он не просто ненец, которого цивилизация поглощает и стирает в порошок. Он сам – продукт цивилизации. Этот человек смог подняться над своей проблемой и показать её всему миру, на личном примере пытаясь доказать, что выход есть. Он, конечно, потерпел поражение, но это великое поражение. Вот этим он очень интересен. В этом он масштабен, велик.

Стихи лишь механизм, которым он пробивал дорогу к сердцам людей. И уникальность его в том, что он понял самую главную боль человечества и занял активнейшую позицию в борьбе света и тьмы.

От автора:

Этот лонгрид я написала для тех, кто помнит и чтит одного из глубочайших людей Югры. Возможно, прочтя этот материал, кому-то ещё захочется набрать в интернете «Юрий Вэлла» и открыть для себя мир этого удивительного человека. Лично мне кажется, что его время не ушло, оно только начинается.


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Сегодня в 15:46, просмотров: 250, комментариев: 2


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Комментарии:
крокодил
не нравится
Сегодня в 16:11
Это его в документальных фильмах о Югре показывали на местных каналах? Всегда смотрел эти зарисовки с интересом.Хороший тихий человек, самобытный.
gunter
не нравится
Сегодня в 17:34
Здорово!

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