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​Не всё можно «легко и просто» забыть

Кадр из клипа «Москва»
Кадр из клипа «Москва»

Три дня… ровно столько времени, на видеохостинге «Youtube» продержался новый совместный клип Тимати и Гуфа с весьма простым и лаконичным названием «Москва». Вряд-ли кто-то из авторов видео предполагал, что их творение за столь короткий срок наберет почти 1,5 млн дизлайков и станет рекордсменом по их количеству в российском Youtube. Это ли не самое яркое и точное отражением мнения общественности?

Итак, видеоряд клипа на первый взгляд составлял обычный набор красочных кадров столицы. Стоит отметить: снято все было весьма достойно, а вот текст приводил к диссонансу. Например:

«Тот самый город, что не проводит гей-парады»;

«Не хожу на митинги и не втираю дичь»

«Хлопну бургер за здоровье Собянина»

Это лишь немногое, что зацепило людей и вызвало шквал дизлайков.

Клип был размещен седьмого сентября, когда Москва праздновала день города. Как заявили артисты, они просто хотели поздравить столицу, разозлить людей они не хотели. Однако у общественности сложилось совершенно другое мнение – она разглядела в этой работе пропаганду действующей власти, а также замалчивание насущных проблем.

Это при том, что в памяти у всех еще свежи воспоминания о московских митингах, где силовики массово избивали и задерживали людей. Когда на этом фоне выходит видео о том, как «похорошела» Москва, массовое негодование было предсказуемым. Не понимаю, чего ждали Тимати и Гуф. Если бы клип вышел где-то зимой, или даже весной, то градус ненависти был бы на порядок ниже.

Вот как эту ситуацию уже после удаления клипа прокомментировал Тимати: «Шума вышло более чем. Вышел на рекорд. Только цели такой не было. Высказать свое личное мнение в достаточно острой форме, да в моем стиле. Разозлить такое количество людей, это еще надо постараться. Но совсем не этого хотелось. Я понимаю, что резонансное мнение часто воспринимается через призму негатива, как любое не популярное решение. Здесь перебор вышел», — заявил артист

В конце он также извинился перед аудиторией. Можно поверить, что Тимати и вправду придерживается этого взгляда на ситуацию, то вот реакция репера Гуфа выглядит весьма странной и нервной. «Я очень сожалею о том, что не слежу за политической ситуацией в стране, и в частности Москве. Также, я не знал и о выборах в Мосгордуму. Вписался я в эту работу на полном энтузиазме. Предложили просто поздравить город, и я повелся на всю эту *****. Меня развели и подставили», — это часть из видеообращения Гуфа.

Мне вот интересно, как можно не заметить, что в МОСКВЕ… в столице страны проходят, может, не самые важные по масштабу, но самые громкие и скандальные выборы за последние годы? Весь город был расклеен агитационными материалами, все СМИ и соцсети только об это и писали. Ладно, допустим он и вправду их не замечал, но вот фраза: «Я не слежу за политической ситуацией в стране» сразу же вызвала вопросы. Сейчас объясню.

Мало того, что он сам же публиковал во время митингов фотографию в соц.сетях с подписью (дословная цитата): «Су** все митинги про...л с этим Израилем». Так еще и в самой песне он поет о том, что часто вспоминает Лужкова, Попова (предыдущие мэры Москвы), сейчас наблюдает за Собяниным. Не странно ли это для человека, который не интересуется политикой?

К чему я. После сделанного довольно глупо оправдываться, потому что в любом случае даже удаление ролика не сможет заставить людей забыть о нем.


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Сегодня в 15:25, просмотров: 313, комментариев: 8


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Комментарии:
Мудрец
не нравится
Сегодня в 16:32
Есть такое выражение: "Извинение хуже проступка". Видимо, этот то самый случай.
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 17:14
Даже не понял, чему возмутилась «общественность», они хотят, чтобы в Москве гей-парады проводили? Говорю же, либерасня.
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 17:42
Помнится, как Навальному, для рейтинга, рожу зеленкой облили. «Вся» «общественность» дико возмущалась, особенно гей европейская. А когда на Панфилову было совершено разбойное нападение, как эта «общественность» грязно злорадствовала. Я не сторонник Панфиловой, но вся эта «общественность» либерасная с ее мнением, это дерьмо собачье.
444
не нравится
Сегодня в 18:35
Вот тролль неугомонный...
444
не нравится
Сегодня в 18:43
Дерьмо собачье это тот, кто сидит целый день на СИАПРЕСС и поливает буквально всех помоями, не выбирая выражений, лишь бы зацепить собеседников несправедливостью своих обвинений по-больнее. Это дерьмо собачье.
Сергей Б 444
не нравится
Сегодня в 19:38
Мазурин, комментируй тему. Мне персональный тролль не нужен, не пыжься. У меня уже была персональная тролльчиха, в Париж уехала, сэлфи делать, на фоне Эйфелевой башни.
444 Сергей Б
не нравится
Сегодня в 20:33
Бражников, какой смысл с пересказанной вами теледрянью спорить, если вы ее пишете не со зла, а от отчаяния, собственной нереализованности и одиночества катастрофического?
Сергей Б 444
не нравится
Сегодня в 20:56
Мазурин, ты чё совсем тупой? Тему комментируй, я не тема. Тем более я уже писал черным по белому: твое фамильное место у сартира. Нет, точно тупой.

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