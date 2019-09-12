​Страшный прекрасный Собянин. 10 фактов о нашем земляке, выросшем из слесаря до федерального политика

Сергей Собянин – яркий пример self-made политика, родившегося в микроскопическом селе в Югре и прошедшем через все ступени истеблишмента почти до самого верха. В настоящий момент он уже девять лет возглавляет Москву, и многие уверены, что это не предел карьеры нашего земляка – он стабильно появляется в списке потенциальных преемников президента.

В последние месяцы мэр Москвы стал одним из ключевых ньюсмейкеров из-за выборов в городскую думу. Именно он решил проводить кампанию без лейбла «Единой России», ему в вину ставят снятие кандидатов от оппозиции и последующие митинги с массовыми задержаниями, и за всем этим стоят большие политические амбиции Собянина. СИА-ПРЕСС собрал десять фактов о том, как эти амбиции зарождались и вели уроженца глубочайшей провинции к вершинам федеральной власти.

1. Его дед – полный кавалер Георгиевского креста, попавший под сталинские респрессии

Сергей Собянин – не единственный прославленный человек в своем роду. Так, его дед по материнской линии Николай Уланов (выходец из Челябинской области, потомственный казак) участвовал в русско-японской войне в начале XX века, в Первую мировую войну заслужил Георгиевский крест всех четырех степеней, в Гражданскую войну входил в конную армию Семена Буденного. В 1937 году был репрессирован как кулак и сослан в Няксимволь (поселок на 500 человек, который входит в сельское поселение Хулимсунт Березовского района). В 1991 году деда Собянина реабилитировали. А сам Сергей Семенович родился в Няксимволе в 1958 году.

К слову, отец московского мэра Семен Собянин как будто своим примером заложил политическую карьеру сына – в 1950-х он был председателем сельсовета Няксимволя.

2. Собянин до начала политической карьеры успел поработать на должностях от слесаря до налоговика

Собянин получил высшее образование («Технологии машиностроения, металлорежущие станки и инструменты») в Костроме. Там же работал инженером на заводе, затем в Челябинске слесарем, бригадиром токарей, мастером цеха.

По линии ВЛКСМ отправился в тогда еще поселок Когалым (спустя год, в 1985-м, он станет городом), где успел поработать зампредседателя сельсовета, начальником управления ЖКХ, секретарем горисполкома, партийным работником и начальником налоговой инспекции. В 1991 году Собянин окончательно уйдет в политику – тогда он стал главой администрации Когалыма, откуда в дальнейшем отправится в правительство и думу Югры, правительство Тюменской области и федеральные органы власти.

3. Сначала он боролся за автономию Югры и Ямала от Тюменской области, а затем пытался их присоединить

Любопытная коллизия произошла с Сергеем Собяниным в десятилетие между 1995 и 2005 годами. В середине 90-х он в статусе спикера думы Югры и члена Совета Федерации отстаивал право Югры и Ямала на отсоединение от Тюменской области, и даже бился за это в Конституционном суде. Тогда, в 2000-м году главы двух автономных округов Александр Филипенко (Югра) и Юрий Неелов (Ямал) поддержали его на выборах на должность губернатора Тюменской области.

Тройка губернаторов, сформировавших принцип «тюменской матрешки»: Юрий Неелов (Ямал), Сергей Собянин (Тюменская область), Александр Филипенко (Югра)

Собянин выиграл у действующего главы юга области, бывшего главы Сургута Леонида Рокецкого. Став губернатором Тюменской области, он попытался превратить нынешнюю «матрешку» в единый субъект федерации. Филипенко и Неелов активно сопротивлялись, и даже думали провести референдум об отсоединении Югры и Ямала от Тюмени, но в 2004 году пришли к соглашению и подписали договор о программе «Сотрудничество» – окружные власти сохраняли свои полномочия и автономию в обмен на внесение налога на полезные ископаемые в бюджет Тюменской области, а часть налога на прибыль – в единую «кубышку», откуда потом финансировались социальные стройки во всей «матрешке». Договор действует по сей день – в очередной раз он был пролонгирован в 2018 году.

4. Ввел «сити-менеджеров» до того, как это стало мейнстримом

Сергей Собянин стал одним из первых губернаторов, использовавших возможность назначать, а не выбирать глав администраций в муниципалитетах. В апреле 2005 года городским управляющим (в народе – «сити-менеджером», который де-факто занимался управлением, а еще был формальный «глава города», руливший депутатским корпусом и не имеющий особого влияния на процессы) Тюмени был назначен Владимир Якушев, который спустя полгода возглавил область вместо Собянина, ушедшего в администрацию президента Путина.

Другие регионы России взяли на вооружение «сити-менеджеров» намного позже, а в Сургуте эта система так и не была введена – в 2010 году ей воспротивились депутаты городской думы. Правда, потом решение о фактическом назначении мэра города все равно было принято, но все знают, что «пионером» в этой политической тенденции можно считать именно Собянина.

5. Путину Собянин приглянулся из-за его умения действовать решительно

На административные таланты Собянина элитная группировка, управлявшая тогда страной и именуемая «Семьей», обратила внимание более 20 лет назад, в конце 90-х годов. Тогдашний прокурор страны Юрий Скуратов готовил ряд уголовных дел против крупных компаний, в том числе «Лукойла». Совет Федерации, симпатизировавший группе Примакова-Лужкова, не спешил отправлять в отставку Скуратова, чем вызвал серьезное беспокойство и раздражение администрации президента.

В июне 1998 года в рамках подготовки к будущей отставке Скуратова Владимиру Платонову, председателю Комитета СФ по конституционному строительству и ставленнику мэра Москвы (тогдашнего) Лужкова подготовили кресло заместителя председателя СФ (с изменением регламента, так как подобной дополнительной кадровой позиции в Совфеде не было). Его преемником в Комитете и стал Сергей Собянин, который через некоторое время безапелляционно провел через Совфед решение об отставке Скуратова. По нашей информации, тогда к нему в кабинет пришли поблагодарить лично Вагит Алекперов и Роман Абрамович.

6. Собянин поработал на Путина, Медведева и «Первый канал»

Главой администрации президента Собянин стал по приглашению Владимира Путина, но бывший тюменский губернатор успел помочь и премьер-министру Дмитрию Медведеву (который, кстати, до этого возглавлял АП).

В конце 2007 года, когда была объявлена операция «преемник», именно Собянин возглавил предвыборный штаб будущего третьего президента России. Затем он ушел вслед за Путиным в правительство, где был вице-премьером – руководителем аппарата. В 2010 году Медведев уволил мэра Москвы Юрия Лужкова и предложил Собянину стать главой столицы.

Примерно в это время (2009-2011 годы) уроженец Югры параллельно возглавлял совет директоров «Первого канала».

7. Он всё время где-то находит деньги!

2000 по 2005 годы, пока Собянин руководил Тюменской областью, бюджет региона вырос практически в десять раз – с 13,9 млрд до 119,6 млрд рублей. Конечно, это можно объяснить «дождем нефтедолларов», который обильно выпал на страну и особенно на нефтегазовые регионы в первой половине 2000-х.

Но вот бюджет Москвы при Собянине рос даже в кризисные годы: в «лужковском» 2010 году казна столицы составляла 1,1 трлн рублей, а 2018 она достигла своего пика – 2,3 трлн рублей.

8. В Тюмени его боготворят, а в Москве критикуют

Тюменцы обожают Собянина. Несмотря на то, что он стал губернатором как бы по воле северян, поддержавших своего кандидата (это как раз вызвало раздражение на юге области), но приход денег и стар преображения «столицы деревень» в большой и современный город перечеркнул мнимые недостатки.

При Собянине особенно улучшились дороги (это говорят все), а также была разработана большая программа превращения 500-тысячной Тюмени в миллионник. Она работает: сейчас в столице области официально живет 800 тысяч человек, а если посчитать агломерацию – то она вполне тянет на миллион человек.

В столице все оказалось не так радужно. С одной стороны, Собянин нанес жесткий удар по московским пробкам, привел в порядок строительную сферу, сделал прорыв в благоустройстве и общественном. Однако фраза из предвыборного периода 2018 года «как похорошела Москва при Сергее Семеновиче» часто используется его критиками в саркастическом тоне.

Во-первых, Собянин реализовывал свои московские реформы в привычном для себя авторитарном стиле, не особо спрашивая мнения жителей, что привело к раздражению некоторых коренных горожан («прислали нам оленевода!»). Во-вторых, жесткие задержания на летних митингах 2019 года многие ставят в вину именно Собянину (хотя, судя по всему, он прямого отношения к оным не имел).

Отдельным мем москвичей – тротуарная плитка, которой Собянин вымостил столицу. Многие считали, что миллиардные подряды на закупку материалов получала компания жены мэра, но позже выяснилось, что это не так.

9. Его считают «крестным отцом» почти всего Урала

Считается, что с уходом в Москву бывший тюменский губернатор постепенно усиливал свое влияние на Урале. К негласной «собянинской» команде причисляют, например: губернатора Тюменской области Александра Моора (преемник Якушева), главу Свердловской области Евгения Куйвашева (бывший глава Тюмени), руководителя Пермского края Максима Решетникова (бывший министр правительства Москвы), самого молодого губернатора России, возглавляющего Ямал, Дмитрия Артюхова (сын известного тюменского политика Виктора Артюхова), врио главы Курганской области Вадима Шумкова (бывший замгубернатора Тюменской области по инвестициям).

Кроме того, на пост министра строительства в мае 2018 года был назначен преемник Собянина на посту губернатора Тюменской области Владимир Якушев.

10. Собянин находится в разводе с женой, с которой прожил почти 30 лет

Сергей Собянин с 1986 года был женат на Ирине Рубинчик. Она уроженка Тюмени, которая по распределению поехала Когалым, где и познакомилась с мужем. Далее она преподавала в тюменском центре развития детей, в Москве работала воспитателем в детском саду. В 2014 году стало известно, что супруги развелись после 28 лет брака.

У четы Собяниных две дочери. Старшей – Анне, в октябре исполнится 33 года, она живет в Санкт-Петербурге. Младшей – Ольге, 22 года, известно, что она жила и училась в Москве.