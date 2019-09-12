Я направил официальное письмо в ФАС Югры по поводу комиссии за коммунальные услуги у «РКЦ ЖКУ»

В домах Сургута с понедельника появились листовки с информацией о возобновлении взимания с собственников квартир агентского вознаграждения за услуги ООО «РКЦ ЖКУ» в размере 1 процента. Уже во вторник в мой адрес стали поступать жалобы жильцов.

Сегодня по этому поводу мной было направлено официальное письмо в ФАС по ХМАО-Югре на предмет соблюдения антимонопольного законодательства и запрос на имя главы города о действиях, которые предпринимает администрация по недопущению факта дополнительных сборов средств с горожан.

Мы помним, как данная проблема возникла в городе весной этого года, когда для решения вопроса пришлось вмешиваться администрации Сургута. После отмены (на тот момент) комиссии за услуги по приему коммунальных платежей горожане поверили, что власти города способны их защитить от подобных попыток дополнительного сбора средств различными структурами, работающими в жилищно-коммунальной сфере. Но уже сегодня предприниматели вновь, пользуясь безальтернативностью выбора горожанами компании для расчетно-кассового обслуживания, начали дополнительный сбор средств, обозначив три пункта, где это можно сделать бесплатно. Только почему сургутяне должны тратить свое время и деньги, добираясь именно до этих мест оплаты и как будут пенсионеры и инвалиды оплачивать коммуналку?

В общем, на эти вопросы будем ждать ответов от главы города и ФАС по ХМАО-Югре. В свою очередь, я предложил создать рабочую группу из депутатов и сотрудников администрации для поиска эффективного решения сложившейся ситуации.