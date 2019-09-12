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Есть проблемы, есть бестолковые решения, и свежий взгляд Ильи Варламова был очень полезен

Пока смотрел видео с Ильей Варламовым, поймал себя на мысли, что не хотел бы видеть вместо показанной реальности какую-то более идеальную, подчищенную картинку. Да, всегда хочется выглядеть со стороны лучше, хочется, чтобы показывали не только недостатки, но и достижения, хочется, чтобы люди, которые никогда не были в Сургуте, получили бы объективное представление о нашем достойном городе.

Но, как недавно мне сказали сургутские молодые художники: без тени нет объема. И все показанные в видео проблемы и замечания — часть нашей действительности. Да, наш город неидеальный. Да, в Сургуте есть лужи, ямы, расписанные фасады и «пазики». Как и в любом другом городе России. Но это не повод опускать руки, а причина, чтобы закатать рукава.

Мы знаем наши слабые места и планово, системно, организованно с ними работаем. В этом году по нацпроекту «БКАД» (Безопасные качественные автомобильные дороги — прим. ред.) впервые проведен настолько масштабный ремонт дорог, что люди, наверное, от него даже устали. Мы, наконец, начали строить новые дороги и прокладывать тротуары там, где их никогда не было.

Совершенно справедливо замечание о разметке и дорожных ограждениях, поставленных «от души» — по делу и нет. Поэтому в этом году мы «открываем» город, убирая ограждения там, где их не требуют нормы безопасности. Мы снимаем незаконную рекламу, меняем остановки, сажаем цветы и деревья, поддерживаем мастеров стрит-арта, чтобы придать нашему во многом суровому северному городу красоты и уюта.

Илья справедливо обратил внимание на отсутствие у нас ядра города. Именно в этом году благоустройство центральной части перешло от бумаг к стадии реального исполнения. Это большой, серьезный и очень значимый проект, который объединит в одну пешеходную зону территорию от сквера Старожилов до нового перинатального центра. Началась реновация парков — создадим велодорожки, они очень востребованы, но пока в городе их недостаточно.

Мы впервые за несколько лет начали строить сразу несколько школ и детских садов. Готовится к сдаче уникальный исторический парк «Россия — моя история», на очереди спортивные комплексы и другие социальные объекты. Сургут растет и развивается, и мы должны успевать за ним. Я согласен, есть еще много проблем. Есть бестолковые инфраструктурные решения, и свежий профессиональный взгляд Ильи был очень полезен.

Но есть и изменения: масштабные и очевидные. Приглашаю Илью приехать к нам ещё раз и оценить их. Предлагаю погулять где-то в январе. Уверен, -50°С — это очень интересный опыт для урбанистов.


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Сегодня в 09:17, просмотров: 421, комментариев: 9


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Комментарии:
Сергей Б
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Сегодня в 10:57
Ну вот он ответ, зачем градоначальнику понадобилось мнение авторитетного урбаниста: ядро надо строить. Тут уж не до мелочевки, когда с урнами и элементарными теплыми остановками никак не получается. Ядро все спишет.

Господа градоначальники, урбанисты и аферисты, город где проживают люди, работающие в тяжелых климатических условиях, приравненных к северным, наверное, прежде всего должен быть уютным и функциональным, а не трещать от понтов: куда бы в грандиозные проекты побольше бюджетных средств для распила пристроить.

Сергей Б
не нравится
Сегодня в 11:07
Вадим Николаевич, сначала в Сургуте с обманутыми дольщиками проблему решите, хотя-бы. А то, смылся такой на больничный, когда Наталья Владимировна приезжала зады надрать.

Альберт Леонов
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Сегодня в 11:15
Лужи они такие, везде они есть и в больших и малых города, ровно как и мэры городов отдыхают от "трудов правильных" на нарах. По этому показателю явно отстаем.
А лужи появляются потому что, наплевать всем на качество укладки асфальта, нет просто уклона или есть но не в ту сторону. Пан-голова инспектирует когда укладку или приемку отремонтированных участков дорог? Правильно в ясную , сухую погоду. Ну на край в мелкий дождь, что бы луж не было видно. Хотя есть конспирологическая теория, что агенты киборгов работают в администрации города. Они то за своих переживают - авто, а люди , так расходный материал. Особенно те , кто пешком передвигается пешком - те вобще унтерменш, второй сорт! Недочеловеки раз нет авто! Кому они нужны? Хотя есть периоды в истории города , когда важен каждый человек, вернее не он сам а его голос как избирателя! А так - ровно всем! Все поровну!
Про школы себе в заслугу поставили, супостаты! Имея бюджет города , ну тот что везде публикуют в 22 с лишним миллиарда рублей, строили одну школу в 10 лет. А тут начальство большое обратило внимание, уже не отмажешься что денег нет, приходиться "рогами шевелить" , мама моя так говорит, когда подумать что то надо. Вот и начали деферамбы петь о своих успехах! Не начни строить школы можно попасть : на вилы от горожан или еще чего по хлеще от высокого начальства!
Альберт Леонов Сергей Б
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Сегодня в 11:24
За дольщиков головой губернатор отвечает... Но ни как не пан-голова.
Сергей Б Альберт Леонов
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Сегодня в 11:44
Ну хорошо хоть не президент.

В городе, за все отвечает градоначальник. Перед губернаторов в том числе. Если не головой, так задницей.

tdn
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Сегодня в 11:53
Справедливости ради, стоит заметить, что уровень влияния городского головы на строителей он сильно ограничен и если кто то из них решит обанкротится то при чем тут он??
Сергей Б tdn
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Сегодня в 12:13
Ну тогда расскажи зачем глава нужен, рапортовать о достижениях застройщиков, если они есть и прятаться в кусты если их нет?
Сергей Б
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Сегодня в 12:17
А так же, хотелось бы узнать, зачем нужны президент и губернаторы, в стране где законами подтирают задницу, застройщики в том числе.
Сергей Б
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Сегодня в 12:42
Вот, кто-нибудь вумный объяснит, зачем договора долевого участия со ссылками на пункты закона регистрируют в государственном органе Управления федеральной регистрационной службы государственной регистрации кадастра и картографии, если этими договорами вытирают задницу? Может глава города как представитель власти объяснит?

А если договорами со ссылками на пункты закона вытирают задницу, то тогда получается Закона нет. А если в этой стране нет Закона, то тогда кого представляют градоначальники и губернаторы с президентом вместе? На кого работают цволочи?

Караул, Царь не настоящий! Измена!..

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Есть проблемы, есть бестолковые решения, и свежий взгляд Ильи Варламова был очень полезен
Да, в Сургуте есть лужи, ямы, расписанные фасады и «пазики». Как и в любом другом городе России. Но это не повод опускать руки, а причина, чтобы закатать рукава
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