Есть проблемы, есть бестолковые решения, и свежий взгляд Ильи Варламова был очень полезен

Пока смотрел видео с Ильей Варламовым, поймал себя на мысли, что не хотел бы видеть вместо показанной реальности какую-то более идеальную, подчищенную картинку. Да, всегда хочется выглядеть со стороны лучше, хочется, чтобы показывали не только недостатки, но и достижения, хочется, чтобы люди, которые никогда не были в Сургуте, получили бы объективное представление о нашем достойном городе.

Но, как недавно мне сказали сургутские молодые художники: без тени нет объема. И все показанные в видео проблемы и замечания — часть нашей действительности. Да, наш город неидеальный. Да, в Сургуте есть лужи, ямы, расписанные фасады и «пазики». Как и в любом другом городе России. Но это не повод опускать руки, а причина, чтобы закатать рукава.

Мы знаем наши слабые места и планово, системно, организованно с ними работаем. В этом году по нацпроекту «БКАД» (Безопасные качественные автомобильные дороги — прим. ред.) впервые проведен настолько масштабный ремонт дорог, что люди, наверное, от него даже устали. Мы, наконец, начали строить новые дороги и прокладывать тротуары там, где их никогда не было.

Совершенно справедливо замечание о разметке и дорожных ограждениях, поставленных «от души» — по делу и нет. Поэтому в этом году мы «открываем» город, убирая ограждения там, где их не требуют нормы безопасности. Мы снимаем незаконную рекламу, меняем остановки, сажаем цветы и деревья, поддерживаем мастеров стрит-арта, чтобы придать нашему во многом суровому северному городу красоты и уюта.

Илья справедливо обратил внимание на отсутствие у нас ядра города. Именно в этом году благоустройство центральной части перешло от бумаг к стадии реального исполнения. Это большой, серьезный и очень значимый проект, который объединит в одну пешеходную зону территорию от сквера Старожилов до нового перинатального центра. Началась реновация парков — создадим велодорожки, они очень востребованы, но пока в городе их недостаточно.

Мы впервые за несколько лет начали строить сразу несколько школ и детских садов. Готовится к сдаче уникальный исторический парк «Россия — моя история», на очереди спортивные комплексы и другие социальные объекты. Сургут растет и развивается, и мы должны успевать за ним. Я согласен, есть еще много проблем. Есть бестолковые инфраструктурные решения, и свежий профессиональный взгляд Ильи был очень полезен.

Но есть и изменения: масштабные и очевидные. Приглашаю Илью приехать к нам ещё раз и оценить их. Предлагаю погулять где-то в январе. Уверен, -50°С — это очень интересный опыт для урбанистов.