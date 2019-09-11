​Бомжи и городская среда

Специалисты администрации Сургута неустанно говорят о создании комфортной городской среды, исполнении национального проекта, облагораживании города и повышении привлекательности его внешнего вида. Интересно, в планы чиновников входят бомжи на новых лавочках и свежих тротуарных дорожках?

В Сургут приехали молодые выпускники архитектурных вузов со всей страны на всероссийский урбанистический форум-конкурс, хакатон «Города». Они создают проекты современных скверов. В то же время замглавы города рапортует о реконструкции Кедрового Лога и глобальном проекте, рассчитанном на три года и десятки миллионов рублей, «по созданию комфортной городской среды». Одновременно с этими событиями, проходя фактически через центр города, все жители и гости видят на улице Ленина обосновавшихся бомжей.

Разве городская среда не должна быть дружественной для всех? Сейчас облик города и созданные условия, видимо, устраивают только одну категорию населения — ту, которая находится на социальном дне.

Чиновники все время говорят о комплексном решении городских проблем. Думаю, существование людей без определенного места жительства — само по себе серьезный вопрос. Но раз миллионы из бюджета мы готовы вкладывать в первую очередь в парки-скамейки, стоило бы включить в «комфортную городскую среду» отсутствии бомжей.