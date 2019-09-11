Пять данностей о 5 сентября и пяти женщинах. Город Сургут. Голодовка

1. Великолепная пятерка женщин не являются членами какой-либо партии.

2. Дата 5 сентября была выбрана из-за того, что один из участников голодовки отбывал в отпуск. О выборах в августе месяце, мы, люди далекие от политики, не знали! Тем более, что в Сургуте выборов не было.

3. Помещение офиса партии КПРФ мы выбрали потому что: а) другие партии не откликнулись на просьбу о помощи в предоставлении помещения; б) мы не обладаем административными ресурсами по распоряжению иными помещениями, кроме наших жилищ, которые являются малопригодными для реализации таких мероприятий.

4. Цель.

Предыстория. Мы изучили ВСЕ правовые акты о программе и обладаем достаточной компетенцией, имея соответствующее образование, чтобы твердо утверждать следующее: мы знаем, что мы ПРАВЫ!

Именно поэтому за последний год на тему исключенных участников было проведено пять массовых пикетов, было сформировано пять требований.

Мы обращались в прокуратуру, следственные органы, суды, президенту. Провели 55 одиночных пикетов, в том числе, в Ханты- Мансийске, Москве, посетили пять рабочих встреч, пять личных встреч, пять ВКС, написали 555 писем и обращений в различные инстанции, прежде чем 5 сентября пяти женщинам выйти на голодовку.Мы, женщины, матери имели лишь одну цель! В нашем обществе есть проблема, социальная проблема. Мы о ней попытались рассказать публично. И у нас получилось.

Мы также сообщаем, что мы знали, на что шли, куда шли и зачем шли. Мы сделали все, что могли на данный момент, поэтому, мы приняли варианты, предложенные представителями правительства. Иллюзий не испытываем, ну или они настолько малы, что не доставят нам огромного разочарования.

5. Если бы мы вынуждены были проводить эту акцию еще раз, мы вновь выбрали бы помещение, которое зарекомендовало себя приемлемым, удобным, безопасным. Политический окрас — это хоть и неприятная, но мелочь.