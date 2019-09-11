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​Голодовка в Сургуте: из-за чего случилась, к чему привела и почему её восприняли как политический пиар?

Голодовка сургутянок из-за программы улучшения жилищных условий в Югре, стала центральным сюжетом минувшей недели. Сейчас, когда страсти улеглись, можно подвести итоги той акции: что хотели голодающие, как их услышала власть, какой у всего этого политический подтекст и что будет дальше – в этом разбирался СИА-ПРЕСС.

Что вообще произошло?

В четверг, 5 сентября, в Сургуте началась голодовка представительниц движения «Сургут для детей». Акция проходила в офисе, принадлежащем партии КПРФ, и транслировалась в прямом эфире в сети. Голодающие требовали прекратить судебное преследование бывших участников ипотечной программы (у них через суд взыскивают сотни тысяч рублей компенсации процентной ставки по ипотеке – с точки зрения «Ипотечного агентства Югры» они нарушили условия получения этой поддержки), вернуть в программу«Молодая семья» участников, исключенных из-за достижения 36 лет, а также убрать ценз проживания в Югре для этой программы.

Сначала к ним приезжали представители администрации Сургута, а на следующий день, в пятницу, 6 сентября, прибыла делегация правительства Югры. После нескольких часов переговоров стороны пришли к соглашению: голодовка прекращается, а вопросы, поставленные активистами, выносятся на новый этап обсуждения. В частности, пройдут онлайн-голосование о новых видах господдержки для молодых семей, общественные обсуждения ценза оседлости для участия в программе, а также будет создан общественный совет по жилищным правам югорчан.

Жест отчаяния или политический пиар?

Сургутянок, устроивших голодовку, заподозрили в политическом пиаре. Сторонники этой теории указывали на несколько ключевых пунктов. Во-первых, акция проходила в помещении КПРФ, чье молодежное крыло в Сургуте связано со скандальными организациями – «Рабочая молодежь Сибири» и движение «Совесть» (его участники, к слову, сами проводили голодовку в 2015 году).

Во-вторых, активисты организовали трансляцию происходящего для максимального привлечения внимания, то есть использовали вполне устоявшиеся для подобных акций технологии. Не исключено, что при консультационной поддержке заинтересованных политических сил, указывают источники.

В-третьих, голодающие во время проведения переговоров с властью постоянно отлучались для телефонных разговоровс неизвестными людьми, а также иногда отключали звук в трансляции – это опять же для сторонников теории «политизации протеста» означало постоянные консультации с истинными организаторами акции и понимающими в протестах людьми.

В-четвертых, экспертов заинтересовала дата проведения акции – прямо перед выборами. Как раз в то время, когда федеральные кураторы с особым вниманием следят за всем, что происходит в регионах. По мнению некоторых наблюдателей, такой удачный выбор времени явно указывает на понимание «политического момента» и эксплуатации его в своих целях.

И, пятое – выбранная в качестве спикера акции Ксения Кошелева, как утверждают источники, близкие к региональной власти, не так давно получила субсидию, как раз после принятия правительством Югры решения о дополнительных мерах поддержки молодых семей. «Получается, мотив ее личного участия так и остался за общими фразами «за мир во всем мире», – утверждает инсайдер.

Совокупность этих факторов действительно может указывать на «политический умысел» голодовки в Сургуте, и многих в коридорах власти подобное объяснение устраивает – доведенных отчаяния женщин считают хитроумными манипуляторами, вступившими в сговор с оппозиционной молодежью из КПРФ.

Что говорят активисты?

В разговоре с СИА-ПРЕСС представители движения «Сургут для детей» объяснили обвинения в свой адрес.

Так, их нахождение в офисе КПРФ объясняется тем, что никто другой на призыв активистов не ответил. «Мы изначально думали проводить голодовку в квартире, но быстро отказались от этой идеи – квартира не вместит всех участников, оттуда неудобно вести трансляцию, к тому же сложно доказать, что на кухне нет еды. Поэтому мы обратились к «Единой России», ЛДПР и КПРФ с просьбой выделить помещение. Первые две партии никак не отреагировали на нашу просьбу, КПРФ предложили помощь», – рассказывает Ксения Кошелева. Она признала, что активисты понимали: подобное сотрудничество с одной из партий может навести тень «политизации» на их протест, но они пошли на эти риски ради достижения целей.

А цель была в том, чтобы привлечь максимальное внимание к проблеме. «Мы не шантажисты, мы не стремились под угрозой своей голодной смерти решить все наши проблемы, мы хотели донести до общественности трудности, с которыми столкнулись наши семьи, и вернуться к их обсуждению на региональном уровне», – рассказывает активистка. Для этого и была организована трансляция.

А постоянные прерывания на телефонные разговоры были нужны для координации решений со всем движением. «Нас достаточно много, и присутствовавшие на переговорах с окружными властями активисты не могли единолично решать за всех участников движения, поэтому мы были вынуждены координировать позицию по телефону», – объясняет Кошелева.

На дату выборов активисты, по их словам, не обращали внимания, и даже не знали про их проведение (что вполне справедливо для сургутян – в крупнейшем городе Югры 8 сентября никаких выборов не было), а дату выбрали исходя из личного расписания участников движения – некоторым вскоре требовалось уехать из города.

Что дальше?

Участники акции довольны тем фактом, что были услышаны. «Мы готовы вкладывать свое время в проведение запланированной работы», – рассказывают они. Со стороны региона есть понимание, как выстроить диалог с активистами.

Так, председатель Общественной палаты Югры Ирина Максимова призвала отринуть эмоции и эпитеты и заняться предметными переговорами: «Нужно, во-первых, сформулировать свои требования юридически правильно, во-вторых, сделать аналитику – сколько получило людей субсидию, сколько денег выделено, затраты бюджета. Если хотя бы треть населения округа выскажет свое мнение, тогда мы увидим отношение жителей. И только по решению большинства вынести предложения в законодательный орган. Общественная палата готова стать той площадкой для диалога и обсуждения представителей различных взглядов, чтобы можно было договориться. Не в споре рождается истина, истина рождается тогда, когда люди умеют договариваться и идти навстречу друг другу».

Эта ситуация еще раз демонстрирует, что диалог – до достижения какого-то предметного решения – это лучший способ избежать конфликтов в обществе. В сидящем напротив человеке нужно видеть не врага, которого нужно победить, а соотечественника и партнера, которого нужно понять и с которым нужно договориться.


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Сегодня в 09:59, просмотров: 150, комментариев: 2


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Комментарии:
Швондер
не нравится
Сегодня в 10:08
Смех.
Вот удмуртский профессор протестнул так протестнул. Учитесь сребролюбивые ипотечники
6xz34e
не нравится
Сегодня в 10:38
Много шума...и ничего... конкретного...

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