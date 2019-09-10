Перекрашивать заборчики — то же, что вместо ремонта разбитого авто покрыть вмятины краской

На прошлой неделе с рабочим визитом побывал в Белоярском, в очередной раз отметив для себя подход местного муниципалитета к благоустройству: в архитектурном облике этого небольшого северного города продумана каждая деталь – элементы уличной мебели, цветовая гамма, материалы. Все это создает ощущение целостности и гармоничности городской среды.

Особое внимание я обратил на полимерные заборчики, установленные вдоль дорог: аккуратные, невысокие, составляющие целостную композицию с лавочками – такого же лаконичного горчичного цвета – они задавали колорит, не перетягивая на себя внимание и органично вписываясь в местный ландшафт.

Сургутские металлические изгороди на их фоне – местами покореженные и облупившиеся, частично перекрашенные из нежно-розового в зеленый– производят совсем удручающее впечатление.

Еще летом прошлого года, во время планового мониторинга дорог мы обратили внимание Администрации на отвратительное состояние дорожных ограждений, жалобы на которые стали регулярно поступать от сургутян. В результате заборы начали массово «реконструировать», правда, с нарушением технологий — новый слой краски наносили прямиком на неотшкуренную поверхность, покрытую коррозией.

Что спровоцировало новый шквал негодования со стороны жителей города.

В ответ на резонный вопрос «почему поверхность заборов не чистили от старой краски?», нас уверили, что использованная при ремонте эмаль не требует предварительной обработки поверхности – о чем черным по белому написано в инструкции.

Можете почитать нашу переписку с администрацией г. Сургута.

Однако перекрашивание заборов в зеленый, на который в 2018 году было потрачено больше 1 млн. рублей из городского бюджета, красоты многострадальным сургутским заборам, вопреки оптимистичным прогнозам властей, все же не прибавило. На мой взгляд, это все равно, что вместо ремонта разбитого авто – просто покрыть вмятины краской.

К слову, некоторые заборы так и красили – битые после аварий, с отсутствующими секциями. О целесообразности этих мероприятий говорить не приходится, внешний вид ограждений говорит сам за себя:

ул. Университетская

В дополнение ко всему краска осыпается на траву, разносится по городу – что явно не способствует улучшению экологической обстановки. Это происходит, в частности, благодаря мытью облупленных заборов, на который муниципалитет также выделяет немалые средства.

Одно лечим, другое – калечим

Отдельный вопрос — конфигурация и цвет. Если до нынешних нововведений в городе присутствовало хоть какое-то архитектурное и колористическое решение, то сейчас у нас настоящая «солянка» из заборов всех мастей.

Перекрашенные в зеленый цвет «арочные» заборы центральной части города высотой 80 см благополучно соседствуют с 93-сантиметровыми угольно-черными прямоугольными ограждениями, отдаленно напоминающими кладбищенские.





Хоть заборы разные, зато все по ГОСТу: согласно 52289-2004 п.8.1.27 высота заборов должна варьироваться в пределах 0,8-1 метра

При этом в некоторых районах, в частности у бизнес-центра «Сургутнефтегаз», заборы перекрасить, кажется, и вовсе «забыли»:

ул. Кукуевицкого

Кто автор этих дизайнерских решений остается неясным. Однако результат на лицо: малые архитектурные формы, направленные на создание безопасной и эстетически привлекательной городской среды, сегодня – помимо того, что выглядят более чем удручающе, так еще и не везде присутствуют.

И здесь мы подходим к еще одному нововведению Сургута: полной ликвидации набивших оскомину заборов, за исключением пешеходных переходов, где они по федеральным нормам должны быть.

С точки зрения безопасности людей – момент довольно спорный. Я сам неоднократно являлся свидетелем ситуации, когда «расчищенную» от «лишних» заборов дорогу с удовольствием перебегали пешеходы, не преминувшие возможностью сократить себе путь. Статистика ДТП и так бьет все мыслимые и немыслимые показатели, стоит ли создавать дополнительные условия для их роста? Вопрос риторический.

Часто подобную картину можно наблюдать у офиса «Тюменьэнерго». Зимой, когда заборчики еще были на месте, они выполняли роль буфера безопасности — ведь чтобы перейти дорогу, людям, так или иначе, приходилось идти на пешеходный переход. Сейчас такая необходимость отпала.

Безусловно, важно принимать во внимание, что бюджетные средства не позволяют единоразово решить вопрос с ограждениями по всему Сургуту. Рациональным выходом из сложившейся ситуации станет внедрение комплексного подхода — приняв единое концептуальное решение и документально зафиксировав его в правилах благоустройства муниципалитета, город сможет кратно снизить нагрузку на бюджет.

А если при этом обратиться к лучшим практикам, и заменить вышедшие «из моды» и строя металлические заборы на полимерные — экономический эффект станет в разы очевиднее. На одну и ту же сумму выделенных бюджетных средств полимерных ограждений можно закупить и установить в два раза больше, чем металлических в те же сроки — ведь они в разы дешевле, не требуют ежегодной покраски, легко моются и, что самое важное — долговечны.

Полимерные заборы в среднем служат от 10 лет и выдерживают перепады температур до минус 50 градусов. При необходимости – любую деталь забора можно легко и незатратно заменить, не прибегая к дорогостоящей сварке. Замена испорченной части конструктива такого забора обойдется в районе 1500 рублей.

Отдельная статья экономии – размер заборчиков. В том же Белоярском высота ограждений не превышает 800 мм – этого более чем достаточно, чтобы закрыть их первоочередную функцию – обеспечить безопасность движения пешеходов.

Более высокие ограждения целесообразны на крупных трех- и более - полосных дорожных магистралях, наподобие московских. Для маленьких и уютных сургутских улочек нужны соответствующие аккуратные заборчики, которые бы подчеркивали северный колорит города.

Визуализация

Резюмируя все вышесказанное: использовать современные технологии сегодня необходимость – это функционально, экономически выгодно и эстетически привлекательно.

Однако, как будет развиваться ситуация в Сургуте – покажет время.

ОНФ в Югре будет держать ситуацию на контроле.