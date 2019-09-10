​С 2020 года в Югре появятся электронные трудовые книжки. В чем их удобство, риски, и когда исчезнут их бумажные аналоги?

С 2020 года в России появятся электронные трудовые книжки. В них будет содержаться ровно та же информация, что и в старых добрых бумажных аналогах, но с гарантией сохранения данных и возможностью доступа к ним в любой момент при наличии интернета. Югорское отделение Пенсионного фонда России ответило на главные вопросы о новом электронном документе для россиян.

В чем плюсы электронных трудовых?

Пожалуй, самое важное – сохранность данных. Огромное количество россиян испытывают проблемы с оформлением своих пенсий из-за недочетов, допущенных в бумажных трудовых книжках, а в цифре все будет сохраняться в нужном виде и формате. Собственно, дистанционно можно будет оформить пенсию, устроиться или уволиться с работы. Для государства, в свою очередь, упростится аналитика рынка труда.

А как же бумажные трудовые?

Если у вас такая есть – вы можете ее сохранить и вести параллельно с электронной (к слову, заведут ее для вас только с вашего согласия). Но только если вы сами попросите работодателя дублировать информацию в двух трудовых – если в 2020 году вы этого не сделаете, то бумажную версию вам выдадут на руки, а всю дальнейшую информацию будут вписывать в цифровую.

А вот если вы еще не обзавелись таким документом, и не сделаете это до 2021 года, то заветную серую книжицу вы уже не получите – с этого момента, согласно планам правительства, новые трудовые будут заводиться исключительно в электронном формате.

Но это не означает полное отсутствие бумажек – так, любые сведения из трудовой можно получить в виде выписки на работе, в ПФР или МФЦ. Кроме того, при трудоустройстве / увольнении вам должны будут выдать бумажную справку.

Как я сам получу доступ к своей трудовой?

Через личный кабинет на сайте ПФР или Госуслугах.

Если я приду устраиваться на работу – как принести с собой электронную трудовую?

Данные из нее можно будет распечатать или отправить в компанию письмом с цифровой подписью.

Что если произойдет сбой или кража данных у ПФР?

Опасения резонные, но сам ПРФ утверждает, что его система защиты и распределения данных построены так, что уничтожить или изменить данные в его базах «практически невозможно». По крайней мере, ничего подобного за многие годы работы не происходило.