Через тернии к спорту. Быть ли в Сургуте футболу?

В июне 2017 года я решил попробовать себя в роли члена Молодёжной палаты при Думе города Сургута VI созыва. Было понимание, что сил хватит для дополнительной активности, да и желание участвовать в развитии города в целом и инфраструктуры для спортсменов в частности.

Как вы знаете, все желающие войти в состав палаты презентовали свои проекты.

Я представил на суд комиссии проект по созданию быстровозводимого комплекса для игровых видов спорта. «Вступительные испытания» я прошел успешно.

С 2016 года и по сегодняшний день я продвигаю тему создания инфраструктуры для футболистов, которая очень необходима спортивной общественности нашего города.

Для понимания хочу сказать, что футболом в Сургуте занимаются более пяти тысяч человек. Эта цифра включает в себя как профессионалов, так и любителей, детей и взрослых, и, более того, эта цифра растёт с каждым годом.

Мы можем гордиться не только такой большой, с точки зрения статистики и вовлеченностью населения, но и успехами наших футболистов на профессиональном уровне.

Информационная справка.

Развитием городского футбола занимаются три детско-юношеские спортивные школы: СДЮСШОР «Нефтяник», «Факел» и ДЮСШ «Ермак». В каждой из этих школ занимаются около 300 детей. Итого это уже больше 900 человек.

Помимо этого, в Сургуте существуют коммерческие школы, которые насчитывают около 1500 воспитанников в возрасте от 3-х до 15-и лет. Кроме того, наша Федерация футбола активно развивает любительский футбол в городе, проводит различные турниры. Так, у нас есть «Чемпионат города среди мужских команд», в котором 3 лиги и участие ежегодно принимают более 50 команд – то есть в целом примерно 800 футболистов. Но и это еще не всё.





В статистику входит и корпоративный футбол – около 500-600 человек систематически арендуют, либо для них арендуют организации-работодатели, залы для игры в футбол.

В городе успешно существуют и развиваются 2 профессиональные футбольные команды – СДЮСШОР «Нефтяник» и «Факел». Команды успешно показывают себя в топовом дивизионе Чемпионата России по мини-футболу – в высшей лиге, и становятся примером и мотивационным толчком для всех подрастающих футболистов нашего города.

Сургутский футбол воспитал и игроков для сборной России по мини-футболу в лице Артёма Ниязова, Руслана Кудзиева, Артёма Антошкина. В большом футболе успешно выступает в составе московского Локомотива и наш земляк Александр Коломейцев.

Вся футбольная деятельность сосредоточена в спортивных комплексах города, в которых футбол, уже традиционно, культивируется и развивается: СК «Нефтяник» - у СДЮСШОР «Нефтяник», у ДЮСШ «Факел» есть своя площадка на 50 лет ВЛКСМ, у СДЮСШОР «Ермак» - СОК «Энергетик» и СК «Юность».

Но здесь очень важно другое!

Все существующие площадки крайне перегружены, ведь помимо футбола, в городе немало представителей других видов спорта, которые также нуждаются в площадках для проведения тренировок и соревнований.

В связи с этим, необходимость создания новых спорткомплексов очевидна и не только непосредственно для футболистов.

Когда пришло понимание реального положения дел в этом виде спорта, я, как президент Федерации футбола, выступил с инициативой перед Администрацией города Сургута. Для меня это не только представительство интересов любителей футбола, но и попытка осуществить свою мечту.

Администрация города пошла нам на встречу и мы, уже совместно, начали активную проработку вариантов строительства спортивного зала и привлечения инвестора. За три с половиной года было проведено огромное количество рабочих встреч с работниками Администрации.

Попыток по выбору и рассмотрению участков для размещения объекта было несколько. Если быть более точным, нами был представлен вариант реализации некоего спортивного кластера на земельном участке возле нового 50-метрового бассейна по ул. Университетская 21/2. Там, как мы все знаем, помимо бассейна есть ледовая арена, открытые площадки для игровых видов спорта, в том числе и для футбола. Этот район в большей степени нуждается в спортивных объектах, ведь застройка идёт там быстрыми темпами.

После ряда встреч и переговоров, нам был предложен единственный вариант приобретения этого участка - через торги на общих основаниях и то, только после того, как назначение его поменяют на строительство спортивного объекта. Поддержку властей в представленных нам условиях заметить сложно. На мой взгляд, вопрос приобретения федерацией земельного участка для строительства социального объекта, который будет работать на город и горожан, нецелесообразен и даже неприемлем.

Следующим вариантом Администрация предложила участок в конце улицы Университетской, где сейчас идёт строительство нового жилищного комплекса «Любимый». Этот вариант был сразу исключён, по причине того, что коммуникаций и инженерных сетей там поблизости нет, а доставка этих необходимых ресурсов до объекта стоила бы нам непосильных финансовых затрат. Кроме того, окружающая объект территория – это сплошной лес, что предполагало бы вырубку, а значит и дополнительную нагрузку по согласованию с экологами.

Одним из последних вариантов нам был предложен участок на месте пересечения улиц Маяковского и 30 лет Победы. Там, где было снесено здание административно-бытового комплекса СПОПАТ и прилегающих производственных помещений. Участок был подготовлен для двух объектов спортивного назначения, что давало нам возможность реализовать проект более крупного масштаба. После встречи с руководством департамента архитектуры и градостроительства Администрации города, нас заверили, что мы можем рассчитывать на реализацию одного из объектов под спорт на этом земельном участке.

Но и после этого, казалось бы, окончательного одобрения, мы не добились желаемого. К сожалению, нам пришлось столкнуться с недопониманием.

Представители власти города не проявили особой заинтересованности в нашем проекте, отдав предпочтение другому, видимо более значимому. Всегда есть определенные силы, которым мы не можем противостоять. Что ж, нам пришлось начинать все сначала.

За этот продолжительный период попыток реализации проекта, был сменен не один главный архитектор города и, каждый раз мне приходилось заново рассказывать о значимости данного объекта, о том, что есть заинтересованный инвестор, который готов ждать возврата «долгих и дорогих денег» и развивать детский футбол.

Мнение у меня сложилось такое: система по работе с потенциальными инвесторами, которая существует у нас в городе еще очень сырая и не работает должным образом. Именно поэтому проекты, такие как наш, не могут быть поддержаны в полной мере, хоть и являются социально ориентированными.

Касаемо того, что было реализовано и какие формы поддержки всё-таки удалось получить от властей города. На протяжении трёх лет Федерация футбола Сургута признаётся социально ориентированной организацией на совете по имущественной поддержке НКО при заместителе главы города, что даёт возможность проводить соревнования на муниципальных площадках безвозмездно. Нам было выделено помещение для организации работы офиса Федерации футбола. На протяжении двух лет подряд Федерация футбола Сургута признается лучшей организацией по работе с населением в конкурсе «Спортивная элита», организованном Управлением физической культуры и спорта.

В 2018 году мной была инициирована подача заявки в проект «Бюджет Онлайн» по благоустройству футбольного поля возле 50-метрового бассейна, на котором было необходимо сделать искусственное покрытие.

Поскольку данный проект стал для меня первым из реализованных по нашей инициативе, я лично решил вести контроль всего процесса. Ежедневно, и по несколько раз в день, я присутствовал на площадке, вникал в технологию проведения работ, старался решить любые проблемы по возведению поля. Качество нашего проекта имело значение не только для города в целом, но, в первую очередь для самих футболистов, и для меня в том числе, так как я и сам являюсь представителем этого спортивного направления. Мы хотели создать одно из самых качественных футбольных полей в городе, и, не смотря на некоторые трудности по ходу работ, нам удалось достичь цели. На данный момент наш проект – это лучше место в городе для футбола.

Впереди у нас большие планы по привлечению населения к занятию спортом и физкультурой.

Но сегодня мы отчетливо понимаем, что нам нужна поддержка Администрации города, важна общественная инициатива и, конечно же, необходимо привлечение инвестиций со стороны бизнеса. Надеюсь, что мероприятия и проекты, реализованные нашей федерацией, привлекут еще большее внимание властей и дадут нам новые витки развития спортивной инфраструктуры города.