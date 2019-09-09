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​Ну политика, и что?

Сургутянок, устроивших голодовку из-за казусов ипотечной программы Югры, обвинили в том, что они-де организовали «политическую акцию». Мол, все было в помещении КПРФ, что они постоянно с кем-то советовались по телефону (не иначе – с тайными консультантами, которые рассказывали, как обыгрывать ситуацию), и вообще все произошло накануне выборов – ясен пень, что для привлечения внимания администрации президента. И трансляцию вели, и почти по методичке организации протестов действовали – пазл прямо-таки сам складывается в конспирологическую теорию политического заговора с корыстными целями.

Во-первых, ни в какую подобную конспирологию я не верю и вам советую. Пользуйтесь простым правилом – если какая-то цепочка действий вам кажется заговором, но ее можно объяснить человеческой глупостью и некомпетентностью – то в 99 случаях из ста это будет именно глупость и некомпетентность. Аналогично – с человеческим отчаянием (это кейс сургутских женщин, устроивших голодовку).

Во-вторых, даже если бы все это действительно было спланированным актом политического пиара, я бы спросил: «Ну и что?»

Ну серьезно – и что? Это превращает людей в монстров? Это делает их из хороших плохими? Это трансформирует их цели из благих в злонамеренные?

Есть энное количество семей, которые из-за несовершенства законов попали в очень плохую ситуацию. Они рассчитывали на помощь государства в покупке жилья, и неожиданно этой помощи лишились (с некоторых из них ранее оказанную помощь теперь через суды взыскивают обратно в живых деньгах). По их мнению произошедшее несправедливо, и многие им в этом сочувствуют. Каков инструментарий решения проблемы?

Можно пойти в суды – суды проиграны. Можно пойти к чиновникам или депутатам – те разводят руками. Можно выходить на митинги – попробовали, безрезультатно. И так далее. Вот они и подошли к такой теме, как голодовка. Сейчас они сами позиционируют свои действия как «неполитические». А следующий шаг, я уверен, будет именно политикой в чистом виде – кто-то обратится к известным депутатам, или тем, кто хочет стать депутатом, или сами пойдут в депутаты (2021 год с его массой выборов уже на носу). И это нормально!

Я уже стер язык повторять, что политика – это не про грязь, коррупцию и зло, это про принятие решений и распределение ресурсов. И пользоваться политикой для решения каких-то проблем, в том числе и для достижения справедливости – это разумный инструмент для любого человека. Особенно, если ему не дают другого выбора.

У нас в стране в публичном дискурсе ее какой только грязью не обмазали, у нас все сплошь занимаются «работой, а не политикой», а кто занимается политикой – так исключительно по злому року необходимости в виде страшного самопожертвования во благо родины. Все с одним смыслом – вы туда не ходите, вы сюда ходите, а то непонятно что по голове попадет.

Итог такой. Нечастные женщины, устроившие голодовку – это несчастные женщины, устроившие голодовку, чтобы их услышали там, где не слышали до этого. И все. Без подтекста. С ними нужно просто работать, понять их трудности, выработать варианты — как власти работают, например, с дольщиками.

Кстати, заметьте активистки из «Сургута для детей» прекратили голодовку сразу по получении обещания обсудить их проблему. Еще раз: за обещание обсудить проблему. Как вы думаете, были бы они злыми политиканскими заговорщиками – их бы устроил такой исход?

И последнее – политики у нас с каждым годом будет становиться все больше. Это будет означать, что люди заявляют свои интересы, отстаивают и защищают их, находятся в переговорах с другими людьми, приходят к компромиссам, взаимным уступкам и конечным решениям, которые всех устроят. Привыкайте к такому, действуйте так, и жизнь будет лучше.


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Сегодня в 18:21, просмотров: 318, комментариев: 5


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Комментарии:
Флудер
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Сегодня в 18:53
Голодание на воде, 4-й день. Утром.
Тело моё звенит. Как когда бьют в гонг или по подвешенному рельсу:
не первичный громкий звук, что-то типа вибрирующего гула.
На весах утром 87,9. С «Дня 0» получатся, сбросил 3,6 кг. Цель –10 дней. Похудение, а заодно поиск «просветления». (привет Альберту Леонову). В этот раз не курю. В прошлый раз пришлось прервать голодание на 4-й день из-за нехороших сигналов организма, в этот раз лучше.
Настроение достаточно «философское»: не хочется ничего писать, читать интернет тоже не хочется. В прошлый раз было так же.
Самый главный вопрос: нет, есть не хочется. Вчера жарил семье шашлыки – и абсолютно равнодушно потом сидел с ними со столом, танталовых мук нет.
После обеда ударила кровь в лицо, появился румянец. Ни ощущения сонливости, ни всплеск энергии. Эксперимент продолжаю.
Флудер
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Сегодня в 18:58
"после обеда" в смысле времени, 14:00, а не фактического приёма пищи.
Альберт Леонов Флудер
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Сегодня в 20:11
Результат хороший, по кг в день. За 10 дней 10 кг, можно, но не у всех получается. Все индивидуально. На счет просветления сказать не могу, но то что начал укрощать свой УМ, это уже хорошо. Ведь одна из целей, укротить свой ум.
1) сущность ума не имеет формы;
2) относительная природа ума есть ясность;
3) ум обладает функцией познания.
Укротить ум - это не значит уничтожить внешние объекты или подавить внутренние мысли. Укротить ум - значит открыть и поддерживать естественное состояние ума. Укрощение ума не имеет ничего общего с культивированием определенных мыслей; укрощая ум, мы просто поддерживаем его в изначальном состоянии, в котором открываются его ясность и мудрость. Истинная природа ума спокойна, ясна и исполнена сострадания, любви и мудрости.
Сергей Б
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Сегодня в 22:05
В этом случае энное количество молодых семей, не из-за несовершенства законов попали в очень плохую ситуацию. В плохую ситуацию они попали из-за коррупции, которая как известно возникает, когда одна группа лиц, в данном случае чиновники, желая поиметь бабла за счет граждан игнорирует законы.

И вот как раз активисткам из «Сургута для детей» объявившим голодовку не хватает опытных политических и юридических консультантов, чтобы противостоять таким гиенам, как та «представительница», которую прислали из правительства Югры.

Удивляет неприязненное отношение некоторых граждан к таким акциям. Ведь каждый обычный гражданин не то чтобы может попасть под пресс коррупции, но и попадал, попадает и попадать будет. Каждый за себя это как раз самое та почва для коррупции.

Вот флешмоб по всякому фуфелу устраивают, а в поддержку голодовки только Флудер подписался. Где все эти флешмобисты?

Жалко, что Альберт Леонов не успел на голодовку. Он хотя-бы этой «представительнице» мозги прокомпостировал: про карму и последствия извращенного корыстного поведения. Шутка.
6xz34e
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Сегодня в 22:41
Уважаемый Дмитрий!Статья на злобу дня.Но...главное,чтобы папы голодающих мам кушали и много работали,чтобы обеспечить свою семью!

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