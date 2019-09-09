​Ну политика, и что?

Сургутянок, устроивших голодовку из-за казусов ипотечной программы Югры, обвинили в том, что они-де организовали «политическую акцию». Мол, все было в помещении КПРФ, что они постоянно с кем-то советовались по телефону (не иначе – с тайными консультантами, которые рассказывали, как обыгрывать ситуацию), и вообще все произошло накануне выборов – ясен пень, что для привлечения внимания администрации президента. И трансляцию вели, и почти по методичке организации протестов действовали – пазл прямо-таки сам складывается в конспирологическую теорию политического заговора с корыстными целями.

Во-первых, ни в какую подобную конспирологию я не верю и вам советую. Пользуйтесь простым правилом – если какая-то цепочка действий вам кажется заговором, но ее можно объяснить человеческой глупостью и некомпетентностью – то в 99 случаях из ста это будет именно глупость и некомпетентность. Аналогично – с человеческим отчаянием (это кейс сургутских женщин, устроивших голодовку).

Во-вторых, даже если бы все это действительно было спланированным актом политического пиара, я бы спросил: «Ну и что?»

Ну серьезно – и что? Это превращает людей в монстров? Это делает их из хороших плохими? Это трансформирует их цели из благих в злонамеренные?

Есть энное количество семей, которые из-за несовершенства законов попали в очень плохую ситуацию. Они рассчитывали на помощь государства в покупке жилья, и неожиданно этой помощи лишились (с некоторых из них ранее оказанную помощь теперь через суды взыскивают обратно в живых деньгах). По их мнению произошедшее несправедливо, и многие им в этом сочувствуют. Каков инструментарий решения проблемы?

Можно пойти в суды – суды проиграны. Можно пойти к чиновникам или депутатам – те разводят руками. Можно выходить на митинги – попробовали, безрезультатно. И так далее. Вот они и подошли к такой теме, как голодовка. Сейчас они сами позиционируют свои действия как «неполитические». А следующий шаг, я уверен, будет именно политикой в чистом виде – кто-то обратится к известным депутатам, или тем, кто хочет стать депутатом, или сами пойдут в депутаты (2021 год с его массой выборов уже на носу). И это нормально!

Я уже стер язык повторять, что политика – это не про грязь, коррупцию и зло, это про принятие решений и распределение ресурсов. И пользоваться политикой для решения каких-то проблем, в том числе и для достижения справедливости – это разумный инструмент для любого человека. Особенно, если ему не дают другого выбора.

У нас в стране в публичном дискурсе ее какой только грязью не обмазали, у нас все сплошь занимаются «работой, а не политикой», а кто занимается политикой – так исключительно по злому року необходимости в виде страшного самопожертвования во благо родины. Все с одним смыслом – вы туда не ходите, вы сюда ходите, а то непонятно что по голове попадет.

Итог такой. Нечастные женщины, устроившие голодовку – это несчастные женщины, устроившие голодовку, чтобы их услышали там, где не слышали до этого. И все. Без подтекста. С ними нужно просто работать, понять их трудности, выработать варианты — как власти работают, например, с дольщиками.

Кстати, заметьте активистки из «Сургута для детей» прекратили голодовку сразу по получении обещания обсудить их проблему. Еще раз: за обещание обсудить проблему . Как вы думаете, были бы они злыми политиканскими заговорщиками – их бы устроил такой исход?

И последнее – политики у нас с каждым годом будет становиться все больше. Это будет означать, что люди заявляют свои интересы, отстаивают и защищают их, находятся в переговорах с другими людьми, приходят к компромиссам, взаимным уступкам и конечным решениям, которые всех устроят. Привыкайте к такому, действуйте так, и жизнь будет лучше.